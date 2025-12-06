Buenas noticias para trabajadores en EE.UU.: más empleados podrían recibir un bono de 10.000 dólares

Luego del anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre un bono de 10.000 dólares a ciertos trabajadores que prestaron su labor durante el cierre del gobierno, otros empleados federales manifestaron sentirse excluidos del reconocimiento. En este contexto, el senador demócrata Tammy Duckworth hizo un pedido para que los fondos se envíen a todos los controladores aéreos y técnicos, y no solo a quienes tuvieron asistencia perfecta.

Un senador exigió al gobierno de EE.UU. que pague el bono de US$10.000 a más empleados federales

Duckworth realizó el pedido a través de una carta dirigida al secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy. En el documento, el legislador exigió que se reconozca a todos los trabajadores de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) por su labor durante el cierre del gobierno, que se extendió durante 43 días y fue el más largo de la historia de Estados Unidos.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, recibió el pedido de ampliar el bono a más trabajadores de la FAA Rod Lamkey - FR172078

Originalmente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había anunciado que el bono de US$10.000 se pagaría a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que prestaron un “servicio excepcional”. Luego, se incluyó también a empleados de la FAA.

Sin embargo, Duckworth, que forma parte del subcomité de aviación en el Senado, consideró que el requisito del 100% de asistencia es muy restrictivo. De acuerdo con su estimación, el 96% de la fuerza laboral de controladores aéreos y técnicos de la FAA queda afuera con este criterio.

En su carta, el congresista remarcó la dificultad que tienen estas labores, al tiempo que subrayó que se produjeron ausencias por enfermedad, que deberían ser contempladas. Según su visión, el bono crea un incentivo para que expertos se presenten a trabajar incluso en mal estado de salud y puedan cometer errores.

Exigen al Departamento de Transporte ampliar el pago del bono de US$10.000 Rod Lamkey - FR172078

La respuesta del gobierno de EE.UU. sobre el bono de US$10.000 a empleados federales

Poco antes de la publicación de la carta, CBS News consultó al secretario de Transporte por las quejas de muchos controladores aéreos. Según señaló el medio, algunos faltaron un día al trabajo por problemas con sus hijos y fueron excluidos del bono.

“¿Dónde está el corte?“, respondió Duffy sobre a la necesidad de establecer un requisito para poder entregar un incentivo de estas características. El funcionario manifestó que, a pesar de entender las ”difíciles circunstancias" de muchos empleados, decidieron imponer la exigencia del 100% de asistencia para recompensar a trabajadores federales con US$10.000.

Kristi Noem ya comenzó a repartir el bono de US$10.000 a trabajadores de la TSA X @Sec_Noem

Por su parte, el senador Duckworth expresó que la decisión del gobierno de Trump de “castigar y alienar al 96% de la fuerza laboral de controladores y técnicos de la FAA” es “un insulto”. Además, lo consideró un error estratégico, ya que considera necesario que Estados Unidos retenga a la mayor cantidad de expertos posible.

El anuncio del bono de US$10.000 para agentes de la TSA y trabajadores de la FAA

Originalmente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el beneficio en un comunicado. Allí, se mencionó que los oficiales de la TSA con un “servicio ejemplar” obtendrían el incentivo económico.

Días después, Noem se hizo presente en distintos aeropuertos y repartió bonos a los empleados que calificaban. El dinero destinado a esta medida proviene de fondos remanentes.

Por su parte, el Departamento de Transporte, que se encargará del pago del bono a los empleados de la FAA, dijo que la intención es que el total de los incentivos haya sido entregado para el 9 de diciembre.