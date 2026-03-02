LA NACION

Build HOPE 2026: el apoyo económico para padres con activos menores a US$10.000

El proyecto fue lanzado por Maine Equal Justice a principios de 2022 y sustentado a través de una donación de US$3,5 millones

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
El gobierno de Maine entrega hasta US$2000 anuales a estudiantes padres que cumplen con otros requisitos esenciales
El gobierno de Maine entrega hasta US$2000 anuales a estudiantes padres que cumplen con otros requisitos esencialesKarolina Grabowska / Pexels

El gobierno del estado de Maine, en Estados Unidos, impulsa un programa conocido como Build HOPE, que otorga hasta US$2000 anuales como parte de un fondo de US$3,5 millones. El dinero tiene como objetivo cubrir los costos de capacitación y educación de padres estudiantes que cumplen con ciertos requisitos, como tener US$10.000 o menos en activos.

Quiénes pueden recibir los US$2000 anuales en EE.UU.

El proyecto Build HOPE (Higher Opportunity for Pathways to Employment) fue lanzado por Maine Equal Justice a principios de 2022 y sustentado a través de una donación de US$3,5 millones. Está dirigido a padres elegibles que buscan un certificado de capacitación a corto plazo, un título asociado o una licenciatura.

El beneficio está dirigido a padres estudiantes que buscan un certificado de capacitación a corto plazo, un título asociado o una licenciatura
El beneficio está dirigido a padres estudiantes que buscan un certificado de capacitación a corto plazo, un título asociado o una licenciaturashutterstock - Shutterstock

De acuerdo con el sitio web oficial del gobierno, un ciudadano puede ser elegible si:

  • Es padre, madre o familiar cuidador de un niño menor que vive en su hogar.
  • Es residente de Maine y tiene entre 16 y 64 años.
  • Fue aceptado o está inscrito al menos medio tiempo en un programa de formación o educación que lo califique, después de la secundaria.
  • No recibe actualmente beneficios mensuales en efectivo de TANF o PaS.
  • Es ciudadano estadounidense o extranjero elegible.
  • No posee aún un título universitario que le permita acceder a empleo estable.
  • Progresa satisfactoriamente en su programa de capacitación o educación (según los estándares de su escuela) y está en camino de graduarse.

Además, los solicitantes del beneficio económico también tienen que cumplir con los requisitos de financiación:

  • Tiene US$10.000 o menos en activos. HOPE no considera la vivienda principal ni el auto como activos.
  • Los ingresos brutos de la familia (antes de impuestos y deducciones) son iguales o inferiores al 225% del Nivel Federal de Pobreza (NFPA) para el tamaño de la familia.

US$2000 anuales para padres: qué estudios aplican

Los padres estudiantes pueden aplicar al beneficio si el programa de capacitación o educación es rentable y los ayudará a conseguir el trabajo que desean una vez que se gradúen. Para esto tienen que:

  • Otorgar un título o certificado posterior a la secundaria.
  • Estar acreditado o resultar en una credencial reconocida por asociaciones comerciales o industriales.
  • Ser rentable. Si el beneficiario asiste a una escuela privada, con fines de lucro o fuera del estado, la agencia evaluará su institución para asegurarse de que sea elegible.
  • Conducir a una ocupación con perspectivas laborales iguales o superiores al promedio.
Los estudios de los padres deben cumplir con ciertos requisitos para que pueda aplicar al ingreso garantizado de hasta US$2000 anuales
Los estudios de los padres deben cumplir con ciertos requisitos para que pueda aplicar al ingreso garantizado de hasta US$2000 anualesFreepik

La página web del gobierno también señala que la iniciativa HOPE puede ayudar a los padres estudiantes a cubrir determinados costos:

  • Matrícula y cuotas.
  • Matrícula y cuotas anteriores que impiden al beneficiario volver a inscribirse en la escuela.
  • Libros, suministros, herramientas y equipos.
  • Cuidado de los niños.
  • Transporte.
  • Reparación, matriculación, seguro e inspección de automóviles.
  • Computadora u otra tecnología.
  • Otros gastos relacionados con la escuela.

Cómo aplicar al programa que paga US$2000

Administrada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Maine (DHHS, por sus siglas en inglés), en su primer año la iniciativa otorgó más de US$530 mil a más de 200 familias. Ahora, está en proceso de aceptar solicitudes para 2026.

Para aplicar, el proceso es simple. Si la persona ya participa en otro programa DHHS-OFI, el DHHS puede iniciar su solicitud por teléfono. El solicitante también puede utilizar la página de inicio de MyMaineConnection para enviar su solicitud.

El solicitante debe completar y firmar la Solicitud HOPE para aplicar al ingreso garantizado de hasta US$2000 anuales
El solicitante debe completar y firmar la Solicitud HOPE para aplicar al ingreso garantizado de hasta US$2000 anualesFreepik

En el resto de los casos, es necesario:

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. No hay razones para pensar que esta guerra de Trump contra Irán sea necesaria
    1

    No hay razones para pensar que esta guerra de Trump contra Irán sea necesaria

  2. El proyecto de ley de California que prohibiría a los agentes del ICE en los centros de votación
    2

    El proyecto de ley de California que prohibiría a los agentes del ICE en los centros de votación

  3. Cuándo será Spring Break 2026: el operativo en Miami Beach
    3

    Cuándo será Spring Break 2026: el operativo que ya adelanta Miami Beach

  4. Así están las leyes de inmigración en EE.UU.: asilos, arrestos del ICE y qué se espera en marzo 2026
    4

    Actualizaciones recientes de las leyes de inmigración en EE.UU.: asilos, arrestos del ICE y qué se espera en marzo 2026