Hasta el 13 de marzo: el programa oficial en una ciudad de Florida que financia la reparación de casas

Las autoridades de Fort Pierce, en Florida, anunciaron la extensión de un programa oficial que financia la reparación de casas. Los solicitantes elegibles, que deben cumplir ciertos requisitos, ahora tendrán tiempo de aplicar hasta el 13 de marzo.

Las solicitudes se procesarán por orden de llegada, por lo que instaron a las personas a presentarlas con anticipación.

El gobierno de Fort Pierce informó la extensión del período de solicitud para el Programa de Rehabilitación Residencial 2025-2026. En el mensaje, instaron a los propietarios elegibles a que “se registren temprano y preparen los documentos requeridos con antelación”.

Si cumplen con los requisitos establecidos, los solicitantes podrán aplicar al programa oficial de reparación de casas en Florida Freepik

Los fondos de la iniciativa estarán disponibles para reparaciones de elementos que comprometan la vida, salud y/o seguridad de la familia.

Administrada por la División de Administración de Subvenciones, la financiación ayudará a los solicitantes que cumplan los requisitos de ingresos:

Una persona: US$51.530.

Dos personas: US$58.700.

Tres personas: US$66.050.

Cuatro personas: US$73.350.

Cinco personas: US$79.250.

Seis personas: US$85.100.

Siete personas: US$91.000.

Ocho personas: US$96.850.

Hasta el 13 de marzo: requisitos del programa oficial que financia la reparación de casas en Florida

Las personas interesadas deben vivir en el inmueble establecido, así como estar al día con la hipoteca y los impuestos de la propiedad, si aplican. La vivienda también debe cumplir ciertos requisitos determinados por el gobierno de Fort Pierce:

Estar dentro de los límites de la Ciudad de Fort Pierce .

. Ser la residencia principal (homestead) del propietario durante los últimos dos años antes de la solicitud.

del propietario durante los últimos antes de la solicitud. Estar en propiedad absoluta o arrendamiento a largo plazo (mínimo 99 años), o un derecho de usufructo vitalicio sin restricciones o gravámenes.

o arrendamiento a largo plazo (mínimo 99 años), o un derecho de usufructo vitalicio sin restricciones o gravámenes. Ser elegible para obtener un permiso de construcción para las reparaciones requeridas.

Se dará prioridad de selección a personas mayores, con discapacidad y veteranos durante el período inicial de aplicación para el programa de Florida.

El programa oficial de reparación de casas dará prioridad de selección a personas mayores, con discapacidad y veteranos Freepik

Las autoridades también indicaron en un documento que el costo estimado de rehabilitación no debe exceder el 100% del valor de mercado de la propiedad, o bien el máximo de asistencia permitido (US$100 mil) a menos que se utilicen recursos adicionales.

A su vez, en caso de que el propietario haya recibido fondos SHIP previamente, no podrá obtener asistencia nuevamente.

Si los fondos no son suficientes para completar las mejoras requeridas, el personal de la ciudad evaluará si la propiedad justifica la rehabilitación dentro de los límites máximos del programa y tomará la decisión correspondiente.

Es importante remarcar que la ayuda se otorga como un préstamo sin interés con pago diferido. El plazo varía según el dinero brindado:

Hasta US$30.000: cinco años.

US$30.001 a US$60.000: diez años.

US$60,001 a US$100 mil: 15 años.

Qué tipo de reparaciones de casas se pueden hacer con el programa de Florida

La asistencia cubre el costo de la rehabilitación necesaria para cumplir con los estándares del código local, estatal y federal. Las mejoras se agrupan por prioridad:

Prioridad 1: sistemas esenciales de vivienda. Esto incluye cableado eléctrico; HVAC (calefacción/aire acondicionado); techos, paredes y estructuras; plomería; reparaciones de salud y seguridad; control de termitas; y violaciones menores al código.

Esto incluye cableado eléctrico; HVAC (calefacción/aire acondicionado); techos, paredes y estructuras; plomería; reparaciones de salud y seguridad; control de termitas; y violaciones menores al código. Prioridad 2: Eliminación de barreras arquitectónicas (ADA). Incluye ampliación de puertas; rampas; ducha accesible; instalación de detectores de humo para personas con discapacidad; y adaptaciones físicas permanentes.

La asistencia se asignará en función de las reparaciones que deban realizar los solicitantes en sus casas Freepik

Una vez que se acepta la solicitud, el personal de la ciudad elaborará el alcance de trabajo y el costo estimado. Un inspector de construcción visitará la propiedad para determinar qué reparaciones son necesarias.

Luego, el contratista deberá solicitar el permiso de construcción dentro de los 10 días posteriores a la notificación de inicio, y tendrá hasta 120 días para terminar las obras.