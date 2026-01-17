Cabello de Pele: las extrañas hebras de lava que se estiran con el viento y por qué es peligroso tocarlas

El reciente episodio eruptivo registrado en la cima del volcán Kīlauea volvió a poner en foco un fenómeno poco conocido fuera de este entorno: el cabello de Pele. Se trata de un material que aparece durante ciertos tipos de erupciones y que, debido a su forma y comportamiento, puede generar exposición involuntaria en zonas alejadas del punto activo.

Qué es y cómo se forma el cabello de Pele durante una erupción

El Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. explicó que este material es un subproducto común de la actividad volcánica hawaiana. Su nombre proviene de Pele, figura central de la tradición cultural local asociada al fuego y los volcanes, y hace referencia al aspecto filamentoso que adquiere este tipo de lava solidificada.

El viento puede transportarlas fácilmente a través del aire, haciendo que se acumulen en áreas bajas y formen mantos densos que parecen cabellera dorada sobre el suelo NPS

El cabello de Pele se origina en condiciones específicas de actividad volcánica, principalmente cuando la lava se encuentra en estado muy fluido y es expulsada con fuerza hacia la atmósfera. En estos contextos, las burbujas de gas que ascienden dentro del magma estallan cerca de la superficie del flujo de lava.

Ese estallido genera un estiramiento de la capa externa del magma fundido, que se transforma en hilos extremadamente finos antes de solidificarse. El resultado son fibras de vidrio volcánico alargadas, con longitudes que pueden alcanzar varios centímetros, pero con un espesor microscópico.

Su diámetro promedio ronda una micra, lo que equivale a una milésima de milímetro. Esta combinación de longitud y delgadez hace que el material sea muy liviano y fácilmente transportable por el viento, incluso a distancias considerables del punto de emisión.

En el terreno, suelen acumularse formando mantos densos que, a simple vista, pueden parecer mechones de cabello fino o restos de vegetación seca, con tonalidades doradas. Esta apariencia es uno de los factores que incrementa el riesgo de contacto, ya que no siempre se identifica como un material volcánico peligroso.

Las autoridades explican que incluso después de finalizada una erupción, el viento puede volver a levantar estas fibras desde el suelo, lo que genera una exposición secundaria que no coincide necesariamente con el momento de mayor actividad volcánica.

Los "cabello de Pelé" son hebras de vidrio volcánico formadas por la explosión de burbujas de lava NPS

Por qué no debe tocarse el cabello de Pele

La Red Internacional de Riesgos Volcánicos para la Salud (Ivhhn, por sus siglas en inglés), en coordinación con el Observatorio de Volcanes de Hawái, informó que cada hebra funciona como una astilla extremadamente fina, frágil y con bordes filosos. El contacto directo con la piel puede provocar pequeñas punciones difíciles de detectar y dolorosas de retirar.

Caminar descalzo sobre superficies donde se haya acumulado este material puede derivar en lesiones similares a las causadas por fragmentos de vidrio. Además, al quebrarse, las fibras se fragmentan en piezas aún más pequeñas, lo que incrementa la posibilidad de incrustación en la piel.

El riesgo se vuelve mayor cuando el material entra en contacto con los ojos. Fragmentos diminutos pueden alojarse en la superficie ocular y causar lesiones que requieren atención médica especializada.

Riesgos respiratorios y de ingestión

Desde el punto de vista respiratorio, la mayoría de las hebras de cabello de Pele son demasiado grandes para penetrar profundamente en los pulmones. Sin embargo, sí pueden irritar las vías respiratorias superiores, como la nariz y la garganta, especialmente cuando son levantadas por el viento.

Las personas con afecciones respiratorias previas, como asma, pueden experimentar un agravamiento de sus síntomas ante la exposición. En individuos sin patologías preexistentes, pueden aparecer molestias como tos o irritación persistente.

La ingestión de fragmentos de vidrio volcánico representa otro riesgo relevante, en especial para niños. Si estas partículas se llevan a la boca, pueden provocar cortes internos o generar peligro de asfixia, por lo que las autoridades insisten en advertir a los menores de no jugar con este material.

El episodio más reciente en el que se registró la aparición de estos pequeños fragmentos de vidrio fue luego de un periodo de erupción del volcán Kilauea, en Hawái, el lunes 12 de enero Imagen compuesta

Qué medidas de protección se recomiendan con respecto al cabello de Pele

La principal recomendación frente al cabello de Pele es evitar la exposición. Además, la Ivhhn aconseja:

Permanecer fuera de las zonas donde el material se deposita o es transportado por el viento.

El uso de equipo de protección personal, lo que incluye camisas de manga larga, pantalones largos, guantes, calzado cerrado y protección ocular para minimizar el riesgo de lesiones en piel y ojos.

El uso de mascarillas bien ajustadas para reducir la inhalación de partículas.

Esto se enmarca en un contexto donde la cumbre del Kilauea registró el episodio 40 de actividad como parte de una secuencia iniciada el 23 de diciembre de 2024. La erupción más reciente comenzó a las 8.34 hs del lunes 12 de enero y se extendió durante casi diez horas.

Durante ese evento, una columna eruptiva se elevó a más de 4000 metros antes de desplazarse por acción del viento. Se documentó la caída de material volcánico, incluida tefra y fragmentos vítreos, en varias direcciones alrededor del cráter Halemaʻumaʻu.

Si bien la erupción concluyó ese mismo día y actualmente no hay nuevas advertencias activas, los especialistas subrayan que el cabello de Pele puede persistir en el entorno.