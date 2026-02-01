Calendario astronómico de febrero: de la “Luna de Nieve” de hoy a la alineación masiva de planetas

Durante el mes de febrero de 2026 se registrarán diversos fenómenos astronómicos dignos de admirar: uno de ellos es bastante inusual y podrá ser observado a simple vista desde Estados Unidos, de acuerdo con expertos.

Los eventos astronómicos de febrero 2026 que podrán verse desde EE.UU.

En el segundo mes del año se registrarán diferentes movimientos astronómicos.

Los más destacados tienen que ver con la aparición de la Luna de Nieve, un eclipse solar anular y una alineación planetaria inusual. Según el calendario astronómico de Star Walk, las fechas exactas de estos eventos son:

El día 1 de febrero tendrá lugar la Luna de Nieve, llamada así por presentarse durante la temporada de bajas temperaturas (Pexels/Brett Sayles)

Luna de Nieve

El día 1° de febrero tendrá lugar la luna llena, que tradicionalmente es conocida como la Luna de Nieve. El satélite se encontrará en la constelación de Cáncer, cerca del cúmulo de la Colmena, y podrá observarse a simple vista.

El nombre de Luna de Nieve se relaciona con las fuertes nevadas que se registran durante esta temporada del año, de acuerdo con Old Farmer’s Almanac. El pico de iluminación del satélite terrestre será a las 17.09 hs (ET), momento ideal para contemplarlo en todo su esplendor.

Eclipse solar anular

Aunque no podrá verse desde EE.UU., es uno de los fenómenos astronómicos más importantes de todo 2026. Tendrá lugar el próximo 17 de febrero y podrá observarse en la fase de anillo de fuego solo desde la Antártida.

Por otro lado, las fases parciales serán visibles desde el extremo sur de Argentina y Chile, así como en gran parte del sur de África.

El Eclipse Solar Anular solo podrá verse en su fase de anillo de fuego desde la Antártida (Pexels/Drew Dempsey)

Desfile planetario

Sí podrá verse desde el país norteamericano, una hora después del atardecer del próximo 28 de febrero. Se trata de la alineación de seis planetas: Júpiter, Urano, Saturno, Neptuno, Venus y Mercurio. Un fenómeno algo inusual que podrá contemplarse a simple vista, o con ayuda de telescopios y binoculares.

Lo que hay que saber del desfile planetario de febrero 2026

El desfile planetario del próximo 28 de febrero de 2026 será visible en América del Norte, aunque el nivel de observación puede cambiar, de acuerdo con la ubicación geográfica y las condiciones del clima, según El Universal.

La alineación de seis planetas hará posible que Júpiter, Urano, Saturno, Neptuno, Venus y Mercurio puedan verse en el cielo al mismo tiempo, ya que orbitan alrededor del Sol en un plano similar, por lo que sus trayectorias coinciden visualmente desde la Tierra.

Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio son los cuerpos que podrán apreciarse a simple vista, y para observar a Urano y Neptuno será necesario un telescopio pequeño o binoculares para mejorar la experiencia.

Un desfile planetario o alineación planetaria permite la observación de diferentes planetas desde la perspectiva de la Tierra (UNAM Global)

Las mejores condiciones para observar el desfile planetario son contar con un horizonte despejado, en sitios alejados de la contaminación lumínica, edificios o montañas que interrumpan la vista.

Los fenómenos astronómicos más importantes de 2026

El año 2026 será uno de los más relevantes para la astronomía, ya que tendrán lugar diversos eventos destacados. De acuerdo con UNAM Global, el calendario de los próximos meses es: