Calendario lunar de marzo 2026: cuándo habrá luna llena en Estados Unidos

El cielo nocturno de marzo de 2026 ofrecerá un espectáculo destacado para los aficionados a la astronomía en Estados Unidos. Con la llegada de la primavera, el calendario lunar marca fechas clave, entre ellas la luna llena de marzo, conocida tradicionalmente como luna de gusano.

El calendario lunar de marzo 2026 con todas las fases de la Luna

El calendario astronómico del mes incluye una Luna llena el 3 de marzo, que coincidirá con un eclipse lunar total, fenómeno en el que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, según Star Walk.

Cuando la Luna está en su fase llena ocurrirá un eclipse lunar total que tendrá lugar el 3 marzo de 2026 (NASA)

El calendario astronómico completo del mes queda de la siguiente manera, de acuerdo con el sitio TheSkyLive:

1 y 2 de marzo: fase gibosa creciente , posterior al cuarto creciente y en transición hacia la luna llena.

fase , posterior al cuarto creciente y en transición hacia la luna llena. 3 de marzo: Luna llena , en oposición al Sol, coincidente con un eclipse total de aproximadamente 58 minutos de totalidad.

, en oposición al Sol, coincidente con un eclipse total de aproximadamente 58 minutos de totalidad. 4 al 10 de marzo: fase gibosa menguante , posterior a la luna llena y en camino al cuarto menguante.

fase , posterior a la luna llena y en camino al cuarto menguante. 11 de marzo: Cuarto menguante (tercer trimestre) .

. 12 al 18 de marzo: fase menguante , última etapa del ciclo lunar.

fase , última etapa del ciclo lunar. 19 de marzo: Luna nueva , inicio de un nuevo ciclo lunar, en conjunción con el Sol.

, inicio de un nuevo ciclo lunar, en conjunción con el Sol. 20 al 24 de marzo: fase creciente .

fase . 25 de marzo: Cuarto creciente (primer trimestre) .

. 26 al 31 de marzo: fase gibosa creciente, avanzando nuevamente hacia la siguiente luna llena.

¿Cuáles son las características de la Luna llena de marzo 2026?

La Luna llena de marzo alcanzará su máximo esplendor la mañana del martes 3 de marzo de 2026 a las 6:37 h (hora del Este de EE. UU. A esta luna se la conoce como Luna del Gusano y recibe este nombre de las lombrices que salen cuando el suelo se calienta. Estas lombrices sirven de alimento a las aves y otros animales, informó Time and Date.

El eclipse lunar de marzo durará 58 minutos, momento en que la Luna quedará oscura (Archivo)

Otra característica de este fenómeno es que la Luna llena coincide con un eclipse lunar total, un evento inusual que hará que la Luna se oscurezca lentamente y adquiera un tono rojizo cobrizo, detalló Almanac.

El eclipse lunar será visible en EE.UU., y los aficionados deberán tener en cuenta que la Luna entrará en penumbra a las 3.44 hs (tiempo del Este de EE.UU.) y en umbra a las 4.50 hs (tiempo del Este). Luego, dejará la umbra a las 8.17 hs, y la penumbra a las 9.23 hs.

Será un eclipse total, lo que significa que la Luna estará completamente cubierta por la sombra de la Tierra. La fase total, es decir, el momento en que la Luna se oscurece por completo, tendrá una duración exacta de 58 minutos, mientras que el proceso astronómico íntegro, desde que comienza a entrar en la penumbra hasta que sale de ella, se extenderá por un lapso total de cinco horas y 39 minutos.