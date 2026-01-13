Calendario oficial del IRS en USA: actualizaciones recientes para migrantes y cómo declarar taxes en enero 2026

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) iniciará formalmente la temporada el 26 de enero y durará hasta el 15 de abril de 2026. Este proceso incorporará modificaciones derivadas de una nueva ley tributaria y actualizaciones operativas que impactan a trabajadores, familias e inmigrantes que deben presentar la declaración correspondiente al año fiscal 2025.

Inicio de la temporada de impuestos en EE.UU.

El cronograma oficial estableció dos momentos relevantes durante enero. El primero ocurrió el 9 de enero de 2026, cuando el programa IRS Free File comenzó a aceptar declaraciones preparadas por contribuyentes con Ingreso Bruto Ajustado (AGI) de US$89.000 o menos. Aunque esas presentaciones quedan en espera, permiten adelantar el proceso antes de la apertura formal.

La temporada de impuestos de 2026 presenta cambios significativos impulsados por la nueva legislación conocida como la Ley "One, Big, Beautiful Bill" (Foto AP/Patrick Semansky, Archivo)

La segunda fecha central es el 26 de enero, cuando el IRS comenzará a procesar de manera efectiva todas las declaraciones, incluidas las electrónicas y las presentadas en papel. A partir de ese día también quedarán disponibles los Formularios Rellenables del programa Free File, que pueden ser utilizados por personas de cualquier nivel de ingresos que prefieran completar los documentos por cuenta propia.

El vencimiento general para la presentación y el pago de impuestos está fijado para el 15 de abril de 2026. Quienes no puedan cumplir antes de esa fecha podrán solicitar una prórroga para presentar la declaración, aunque la extensión no suspende la obligación de saldar el tributo dentro del plazo original.

Según las proyecciones del organismo, durante esta temporada se esperan aproximadamente 164 millones de declaraciones individuales. La gran mayoría será enviada por vía electrónica, un método que la agencia promueve por su velocidad de procesamiento y por la reducción de errores.

“Los sistemas de información se han actualizado para incorporar las nuevas leyes tributarias y están listos para procesar las declaraciones de los contribuyentes de manera eficiente y eficaz durante la temporada de impuestos”, dijo Frank Bisignano, director ejecutivo del IRS, en el comunicado oficial.

Dentro de las nuevas actualizaciones, se permitirá una deducción anual de hasta US$25.000 en propinas calificadas para trabajadores en ocupaciones donde estas son habituales Freepik - Freepik

Nuevas disposiciones tributarias y formularios actualizados

La temporada fiscal 2026 corresponde a los ingresos obtenidos durante el año calendario 2025. Este período incorpora ajustes derivados de la ley conocida como “One, Big, Beautiful Bill”, que introdujo nuevas deducciones, requisitos adicionales de identificación y modificaciones en la forma de recibir reembolsos.

Estos cambios afectan tanto a ciudadanos estadounidenses como a migrantes con obligaciones tributarias en el país norteamericano.

Uno de los principales cambios de esta temporada es la incorporación del nuevo formulario Schedule 1-A. Este anexo fue creado para permitir que los contribuyentes reclamen deducciones recientemente aprobadas por la legislación vigente. Entre ellas se incluyen beneficios relacionados con propinas, horas extras, intereses de préstamos para vehículos y una deducción adicional para personas mayores.

Otra de las actualizaciones relevantes es el avance en la eliminación de los cheques de reembolso en papel. En el marco de una orden ejecutiva de modernización de pagos, la agencia solicita que los contribuyentes incluyan información bancaria en sus declaraciones para recibir los mismos mediante depósito directo. La falta de estos datos podría generar demoras en la entrega de los fondos.

Impacto de los cambios para migrantes y requisitos de identificación

Las modificaciones tributarias también introducen ajustes para los migrantes que declaran impuestos en EE.UU. En particular, el acceso a ciertas deducciones y créditos está condicionado a la posesión de un Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) válido. Esto aplica, por ejemplo, a las deducciones por propinas y horas extra.

En el caso de los contribuyentes que utilizan un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), el IRS recordó la importancia de verificar su vigencia. Aquellos ITIN que no fueron utilizados en declaraciones federales durante los años fiscales 2022, 2023 y 2024 expiraron el 31 de diciembre de 2025, por lo que debían renovarse antes de presentar la declaración de 2026.

Además, para reclamar determinados créditos por dependientes, se exige que el contribuyente y su cónyuge cuenten con un SSN o ITIN válido emitido antes de la fecha límite de presentación.

Para reclamar las deducciones de propinas y horas extra, el contribuyente debe tener un Número de Seguro Social (SSN) Freepick

Cómo declarar impuestos en Estados Unidos en enero 2026

Para esta temporada, el formulario 1099-K será enviado para reportar pagos recibidos a través de tarjetas, aplicaciones de pago y plataformas de comercio electrónico, cuando se superaron los US$20.000 de ingresos y las 200 operaciones durante 2025. También estará disponible el formulario 1099-DA, destinado a informar ingresos provenientes de activos digitales y operaciones con intermediarios.

El IRS recordó que todos los ingresos gravables deben declararse, incluso si el contribuyente no recibe uno de estos formularios.

Por otro lado, la agencia tributaria mantiene disponibles múltiples alternativas para cumplir con la declaración:

Formularios Rellenables : versiones electrónicas de los formularios en papel que están disponibles para quienes prefieren completar los documentos sin asistencia guiada.

: versiones electrónicas de los formularios en papel que están disponibles para quienes prefieren completar los documentos sin asistencia guiada. Ayuda Voluntaria (VITA/TCE) : ofrece preparación básica gratuita para personas calificadas, personas de la tercera edad o con discapacidades.

: ofrece preparación básica gratuita para personas calificadas, personas de la tercera edad o con discapacidades. MilTax: recurso gratuito para miembros de las fuerzas armadas y veteranos calificados.

Quienes necesiten atención personalizada pueden solicitar una cita en un Centro de Asistencia al Contribuyente, aunque el IRS recomienda utilizar primero los recursos digitales disponibles en su sitio oficial.