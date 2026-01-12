El IRS aclara cómo funciona la deducción por préstamos de autos: hasta US$10.000 en intereses

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) publicó una guía oficial para explicar cómo funciona la nueva deducción por intereses de préstamos de automóviles, incluida en la ley One Big Beautiful Bill, aprobada en 2025. Así, se podrán deducir hasta US$10.000 anuales en intereses, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Cómo funciona la deducción por intereses de préstamos de autos

El pasado 31 de diciembre, la entidad gubernamental dio a conocer el beneficio Sin impuestos sobre los intereses de préstamos de automóviles.

Sin impuestos sobre los intereses de préstamos de automóviles. El IRS aclaró que no se trata de un crédito fiscal ni de un reembolso, sino de una deducción.

El IRS advirtió que la ayuda solo está disponible para quienes cumplan los requisitos Freepik - Freepik

El objetivo es que los beneficiarios puedan comprar un nuevo vehículo fabricado en Estados Unidos. “Este nuevo beneficio fiscal es tanto para los contribuyentes que aplican la deducción estándar como para quienes detallan las deducciones”, explicó la agencia.

Quiénes son elegibles para la deducción de impuestos del IRS

Hay ciertos criterios de elegibilidad que el contribuyente debe cumplir:

El auto debe ser fabricado en territorio estadounidense o al menos que su ensamblaje final haya ocurrido allí.

o al menos que su ensamblaje final haya ocurrido allí. El préstamo debería estar asegurado por un gravamen sobre el vehículo.

sobre el vehículo. El vehículo del que se paga intereses debe ser de uso personal y no comercial.

y no comercial. Se requiere comprobar que se pagaron intereses por el préstamo .

. El préstamo debe ser originado después del 31 de diciembre de 2024 .

. Es necesario que el dinero se haya usado para comprar un vehículo utilizado originalmente por el contribuyente.

La próxima temporada impositiva es clave para este reembolso en EE.UU. Archivo

Al momento de presentar su declaración, los contribuyentes tienen que adjuntar los documentos que comprueben los intereses pagados en el año fiscal.

Los pagos de arrendamiento no aplican. “Si posteriormente se refinancia un préstamo vehicular calificado, el interés pagado sobre el monto refinanciado generalmente es elegible para la deducción”, detalló el IRS.

¿Cuál es el monto máximo que se puede deducir?

Hay consideraciones importantes que se deben tener en cuenta:

La deducción anual máxima es US$10.000

Existe una eliminación gradual para contribuyentes con ingresos brutos ajustados modificados superiores a US$100 mil (US$200 mil para contribuyentes conjuntos).

Si posteriormente se refinancia un préstamo calificado, el interés pagado sobre el monto refinanciado es elegible para la deducción.

para la deducción. La deducción está disponible tanto para contribuyentes que detallan sus impuestos como para aquellos que no lo hacen .

. Se debe incluir el VIN en la declaración para cualquier año en que se solicite la deducción.

El IRS detalló la ordenanza tras la implementación de la One Big Beautiful Bill Act Google Maps

Años en los que aplica la deducción del IRS

La deducción por intereses de préstamos de autos está disponible para los años fiscales 2025, 2026, 2027 y 2028, siempre que el préstamo cumpla con los requisitos establecidos. El IRS remarcó en su mensaje que esto no implica que se reciba dinero del gobierno, sino que el ahorro real varía con cada situación.