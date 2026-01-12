Temporada de impuestos en EE.UU.: cuál es la fecha límite para hacer la declaración ante el IRS

La temporada para cumplir con las obligaciones fiscales en Estados Unidos está cada vez más cerca, y el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) ya dio a conocer las fechas clave para presentar y pagar impuestos en 2026. Los contribuyentes deben tomar previsiones para evitar multas, recargos o incluso la pérdida de reembolsos.

Cuál es la fecha límite para declarar ante el IRS en 2026

Con el inicio de la temporada fiscal a la vuelta de la esquina, el IRS exhorta a los contribuyentes a prepararse con anticipación para presentar su declaración federal correspondiente al año fiscal 2025.

Se espera que la fecha límite para declarar impuestos sea en abril de 2026 (Unsplash)

De acuerdo con NBC Chicago, la fecha límite para presentar la declaración de impuestos es el 15 de abril de 2026. Aunque puede parecer lejana, muchos trabajadores comenzarán a recibir sus formularios fiscales desde enero, lo que marca el inicio de la preparación.

Hasta el momento, el IRS no ha anunciado la fecha oficial en la que se abrirá el sistema para recibir declaraciones; sin embargo, tradicionalmente el procesamiento inicia durante la última semana de enero.

Es importante destacar que no se pueden presentar declaraciones antes de que inicie oficialmente la temporada, pero sí es posible adelantarse reuniendo documentos y utilizando las guías disponibles en el sitio web del IRS.

Cuáles son las fechas clave para presentar el IRS en 2026

Aunque aún no hay una fecha exacta para el inicio de la presentación de declaraciones, los contribuyentes contarán con alrededor de seis semanas para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Realizar la declaración de impuestos a tiempo evita multas y retrasos en el reembolso (Unsplash)

Las fechas clave para los contribuyentes que deben tomar en cuenta para preparar sus declaraciones y documentos son:

15 de enero de 2026: Último pago estimado del año fiscal 2025

2 de febrero de 2026: Envío de formularios W-2 y determinados formularios 1099

16 de febrero de 2026: Renovación de la exención de retenciones mediante el formulario de retención laboral

Según NBC Chicago, la fecha límite para que los empleadores proporcionen los formularios W-2 a los trabajadores, es el 31 de enero.

Entre los cambios que realizó la dependencia, se fijaron plazos adicionales para la primera distribución mínima obligatoria para los contribuyentes que cumplieron 73 años, durante 2025. También se podrán realizar aportaciones voluntarias, hasta el 15 de abril, a cuentas individuales de jubilación y cuentas de ahorro para la salud, correspondientes al año fiscal 2025.

De igual manera, para los contribuyentes que necesiten una extensión del plazo para presentar su declaración anual, el 15 de abril es la fecha límite para que puedan presentar una solicitud al respecto.

Cuáles son los documentos necesarios para presentar la declaración de impuestos

La nueva ley fiscal denominada “One, Big, Beautiful Bill”, impulsada por el presidente Donald Trump, podría afectar impuestos, créditos y deducciones, por lo que el IRS recomienda una preparación anticipada para evitar errores.

Estas son las fechas clave para la declaración de impuestos en 2026 (Unsplash)

La dependencia recomienda a los contribuyentes a prepararse con anticipación y reunir todos los documentos para presentar sus declaraciones anuales, ya que los errores pueden ocasionar que no les entreguen sus reembolsos.

Los documentos necesarios para la declaración anual de impuestos son:

Información de su cuenta bancaria

Formularios W-2 de su(s) empleador(es)

Formularios 1099 de bancos y otros pagadores

Registros de transacciones de activos digitales

Los contribuyentes deben esperar a hacer su declaración anual de impuestos hasta que reciban todos sus documentos tributarios, para que puedan reclamar deducciones y créditos, detalló el IRS.