California, al frente: el ranking de los estados que más subsidios dan para la renta en EE.UU. y por qué lidera la lista

En Estados Unidos, la asistencia federal para el alquiler varía de un estado a otro. Mientras que algunos territorios y regiones ofrecen subsidios mensuales que superan el promedio nacional, sobre todo en las zonas costeras, en otras regiones los hogares de bajos ingresos reciben apoyos más reducidos.

Cuáles son los estados de EE.UU. con los mayores subsidios para el alquiler

En 2024, los inquilinos de bajos ingresos en California recibieron en promedio US$1604 al mes del gobierno federal para cubrir su renta, según datos de la Oficina de Desarrollo de Políticas e Investigación del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), recopilados por Visual Capitalist.

Esta cifra supera en más de US$500 el promedio nacional, que es de US$1067. De todos modos, las familias destinan alrededor de US$559 de sus propios ingresos al alquiler cada mes.

El mapa con los estados con mayores subsidios para el alquiler en EE.UU. visualcapitalist.com

Ranking de los estados y territorios con mayor asistencia federal para la renta:

California: subsidio promedio de alquiler mensual de US$1604.

subsidio promedio de alquiler mensual de US$1604. Massachusetts: subsidio promedio de US$1587.

subsidio promedio de US$1587. Guam: subsidio promedio de US$1512.

subsidio promedio de US$1512. Nueva York: subsidio promedio de US$1435.

subsidio promedio de US$1435. Islas Vírgenes: subsidio promedio de US$1298.

subsidio promedio de US$1298. Florida: subsidio promedio de US$1291.

subsidio promedio de US$1291. Distrito de Columbia: subsidio promedio de US$1263.

subsidio promedio de US$1263. Hawái: subsidio promedio de US$1254.

subsidio promedio de US$1254. Maryland: subsidio promedio de US$1244.

subsidio promedio de US$1244. Connecticut: subsidio promedio de US$1237.

Cómo el mercado inmobiliario define los subsidios de alquiler en EE.UU. y territorios

El estudio señala que los estados con los mercados de vivienda más caros, como Massachusetts y Nueva York, figuran entre las cinco primeras jurisdicciones con mayor asistencia para la renta.

Según un estudio, California encabeza los estados con mayor asistencia federal para el alquiler, recibiendo en promedio 500 dólares más que el promedio nacional Visit the USA

Por otro lado, en Guam, la demanda constante de vivienda está vinculada en gran parte al flujo de residentes relacionados con la base militar de la isla. La limitada superficie de tierra y el crecimiento poblacional presionan los precios, mientras que las oportunidades de desarrollo son escasas y las expansiones de infraestructura, como servicios públicos y carreteras, resultan costosas.

Para 2025, el precio promedio de una vivienda unifamiliar en la isla se sitúa en un promedio de US$508.000, más del doble que hace una década.

Según el estudio, los cinco estados con mayor asistencia para la renta coinciden con los mercados de vivienda más caros Freepik

En las Islas Vírgenes, la fuerte demanda de no residentes por viviendas de temporada o segundas residencias eleva los precios de venta. Estos altos precios en el mercado influyen en el sector de alquiler de dos maneras:

Cuando los valores de las viviendas suben, los propietarios enfrentan hipotecas más altas y mayores impuestos, lo que empuja los valores al alza.

Cuando comprar una vivienda resulta inaccesible para muchos, la demanda de propiedades en el mercado aumenta e impulsa aún más los precios.

Cuáles son los estados de EE.UU. con los menores subsidios para el alquiler

En el extremo opuesto, nueve de los diez estados con las ayudas más bajos se ubican en el Medio Oeste o el Sur:

Iowa: subsidio promedio de alquiler mensual de US$547.

subsidio promedio de alquiler mensual de US$547. Arkansas: subsidio promedio de US$555.

subsidio promedio de US$555. Dakota del Sur: subsidio promedio de US$575.

subsidio promedio de US$575. West Virginia: subsidio promedio de US$581.

subsidio promedio de US$581. Dakota del Norte: subsidio promedio de US$595.

subsidio promedio de US$595. Nebraska: subsidio promedio de US$602.

subsidio promedio de US$602. Kansas: subsidio promedio de US$604.

subsidio promedio de US$604. Wyoming: subsidio promedio de US$611.

subsidio promedio de US$611. Wisconsin: subsidio promedio de US$648.

subsidio promedio de US$648. Oklahoma: subsidio promedio de US$677.

La menor asistencia en los estados refleja tanto los precios de vivienda más bajos como los ingresos reducidos de sus residentes The University of Iowa

En 2024, la asignación promedio en Iowa fue de US$547, casi la mitad del promedio nacional, mientras que Arkansas, Dakota del Sur y West Virginia quedaron por debajo de los US$600. Según el estudio, esta brecha se debe tanto a los menores precios de la vivienda como a los ingresos más bajos en estos estados.