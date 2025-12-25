Actualizaciones recientes y cómo avanza el río atmosférico sobre California que permanece en estado de emergencia

Desde Nochebuena, el sur de California se enfrenta a intensas tormentas que ha provocado inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y flujos de escombros. Esta tendencia se mantiene hasta el 25 de diciembre, por lo que Gavin Newsom, gobernador de California, declaró “estado de emergencia” en varios condados.

El comunicado de Gavin Newsom sobre la tormenta

El gobernador se pronunció en la mañana de Navidad a través de su cuenta de X. Allí, remarcó el estado de emergencia en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta para desplegar con antelación recursos de respuesta.

El gobernador declaró estado de emergencia en Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta X/@CAgovernor

Esta medida parte de un comunicado presentado por su administración en Nochebuena. Allí, informó el traslado de 55 camiones de bomberos, diez equipos de rescate en aguas rápidas, cinco equipos manuales, cinco excavadoras, cuatro cargadores, tres helicópteros, un equipo de gestión de incidentes y un equipo de búsqueda y rescate urbano para apoyar los esfuerzos de respuestas locales.

“California actúa con rapidez y decisión para hacer todo lo posible por anticiparse a las peligrosas tormentas invernales. El estado propició recursos, activó a las autoridades de emergencia y trabaja en estrecha colaboración con socios locales para mantener a los californianos seguros”, señaló el gobernador en su sitio web.

El avance de las tormentas en California para Navidad

Se prevé que las condiciones inestables se mantengan hasta el viernes 26 de diciembre. Desde la madrugada de Navidad, fuertes tormentas eléctricas se desplazaron hacia el norte de California con ráfagas de viento superiores a 70 mph (110 km/h),

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) , se prevén períodos de lluvias e inundaciones APU GOMES� - AFP�

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé el avance de dos sistemas que provocarán períodos de lluvias y tormentas eléctricas durante el día festivo.

De acuerdo con el informe de la agencia, el primer “impulso” ingresará a la Costa Central durante el amanecer y saldrá del condado de Los Ángeles en la tarde. El segundo sistema avanzará hacia la Costa Central en la noche y saldrá del condado de La Gran Naranja alrededor del mediodía del 26 de diciembre.

Bajo estos sistemas, la amenaza de inundaciones estará presente el 25 y 26 de diciembre. Asimismo, los deslaves serán una amenaza en Navidad, sobre todo en zonas afectadas por incendios forestales recientes.

Se mantienen alertas de deslave e inundaciones en las zonas afectadas como Los Ángeles APU GOMES� - AFP�

“Cualquier precipitación que ocurra se convertirá inmediatamente en escorrentía”, señaló la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles.

Qué es el río atmosférico y cómo incide en California

La causa principal de las tormentas deriva del fenómeno conocido como “río atmosférico”. Los mismos son regiones estrechas y largas que se encuentran en la atmósfera y que transportan gran parte del vapor de agua fuera de los trópicos.

Estos ríos son columnas de vapor que se mueven y transportan una cantidad de vapor de agua equivalente al caudal de agua en la desembocadura del río Misisipi.

Aquellos que contienen mayores cantidades de vapor de agua y vientos más fuertes pueden provocar lluvias e inundaciones extremas, a menudo al estancarse sobre cuencas hidrográficas vulnerables, según consignó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).