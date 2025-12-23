El anuncio de Gavin Newsom ante el alerta por tormentas de Navidad en California

Ante los pronósticos que prevén intensas tormentas durante la Nochebuena y la Navidad en California, el gobernador Gavin Newsom emitió un mensaje de alerta para los ciudadanos. A través de sus redes sociales, pidió que estén atentos a las instrucciones y sigan las advertencias y órdenes de evacuación, principalmente en Los Ángeles, donde se esperan las peores condiciones. Las lluvias afectarán a la región, especialmente el miércoles, aunque continuarán durante el jueves y viernes.

Gavin Newsom alerta por tormentas severas en Navidad

El Estado Dorado atraviesa una semana de tormentas debido a un río atmosférico. Este fenómeno consiste en regiones relativamente largas y estrechas que transportan la mayor parte del vapor de agua fuera de los trópicos, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés). Puede provocar lluvias e inundaciones extremas, interrumpir el transporte, provocar deslizamientos de tierra y causar daños catastróficos.

El río atmosférico puede provocar fuertes inundaciones y deslizamientos de tierra en California NOAA

En este escenario, el gobernador de California escribió en su cuenta de X un mensaje para los habitantes de Los Ángeles: “Manténganse informados y preparados. Presten atención a las instrucciones de las autoridades locales y sigan las advertencias y órdenes de evacuación“.

Anteriormente, Newsom había compartido una publicación del Departamento de Obras Públicas del condado (Lacdpw, por sus siglas en inglés). En el texto, las autoridades brindaron un pronóstico de riesgo de deslizamiento de escombros para todas las áreas quemadas. Estará activo desde el martes 23 de diciembre a las 11 hs (hora local) hasta el jueves 25 de diciembre a las 11 hs.

“Los escombros pueden bloquear repentina y completamente algunas calles. Algunas estructuras están en riesgo, dependiendo del terreno. Los residentes a los que se les recomienda evacuar debido al pronóstico de lluvia deben prepararse para hacerlo”, advirtieron. Las ubicaciones potencialmente vulnerables incluyen las zonas de:

Aqua

Bethany

Bridge

Canyon

Eaton

Fish

Franklin

Hurst

Kenneth

Land

Lidia

Owen

Palisades

Sunset

Newsom desplegó recursos en California de cara a las tormentas que afectarán al estado durante Navidad Captura X: @CAgovernor

Las órdenes de evacuación vigentes, emitidas el lunes por la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado, afectan a 383 propiedades, confirmó CNN.

Mientras California se prepara para los ríos atmosféricos que traerán fuertes lluvias, nieve, amenazas de inundaciones y vientos fuertes, la oficina de Newsom desplegó los siguientes recursos:

Oficina de Servicios de Emergencia y Guardia Nacional de California: operaciones en marcha las 24 horas, los siete días de la semana; preparación para deslizamientos de lodo, flujos de escombros e inundaciones repentinas .

. Departamento de Transporte y Patrulla de Caminos: equipos y cuadrillas desplegados en todo el estado; más de 1700 trabajadores de mantenimiento y 1300 quitanieves en la Sierra ; gestión de cierres de carreteras, tráfico e impactos de tormentas .

; gestión de . Agencia de Recursos Naturales: centro de Operaciones de Inundación activado; proyectos de aguas pluviales listos para captar agua de lluvia .

. Departamento de Bomberos: personal y equipo ubicados en todo el estado; coordinación con socios estatales y locales.

California bajo alerta: el pronóstico para Navidad

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Los Ángeles/Oxnard, lo peor llegará durante el miércoles 24 de diciembre. Se espera que se produzca una “fuerte tormenta invernal atmosférica con inundaciones peligrosas”.

Las lluvias torrenciales comenzarán en el sur de California muy temprano en la mañana del miércoles y continuarán durante la noche. Está vigente un riesgo de inundación por lluvia de nivel 4 de 4. Esto incluye a casi seis millones de personas en partes de los condados de Los Ángeles, San Bernardino, Ventura y Santa Bárbara.

Las lluvias torrenciales comenzarán en el sur de California el miércoles por la mañana y continuarán en la noche previa a la Navidad NOAA

Según el Centro de Predicción del Clima (WPC, por sus siglas en inglés), los totales de fuertes lluvias para la región probablemente ocurrirán durante un período de 18 horas. Tendrán lugar tormentas generalizadas de cuatro a siete pulgadas y cantidades máximas aisladas de nueve pulgadas.

Las precipitaciones podrían superar los 2,5 centímetros por hora en algunas ocasiones durante la madrugada del miércoles, especialmente en las montañas de los condados de Santa Bárbara y Los Ángeles.

Además, los vientos intensos aumentarán el riesgo para los ciudadanos. Esto se debe a que podrían derribar árboles y cables eléctricos. En las montañas, se esperan vientos sostenidos del sur de 48 a 80 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas de hasta 128 km/h.

El NWS prevé que las lluvias torrenciales y las tormentas afecten a California durante el miércoles NWS

Aunque los expertos prevén que las condiciones mejoren luego de la Navidad, otra tormenta atmosférica alimentada por un río atmosférico seguirá el jueves y continuará hasta el viernes.

Los consejos de las autoridades para las personas en California ante el alerta

El NWS de Los Ángeles publicó en su página web las siguientes recomendaciones para los ciudadanos californianos:

Nunca manejar a través de los caminos inundados.

Alejarse de arroyos y corrientes.

Seguir las instrucciones de las autoridades pertinentes.

Tomar precauciones en las áreas susceptibles a inundaciones.

Contar con múltiples vías confiables para recibir notificaciones.

Estar atento: será necesaria cada vez menos cantidad de lluvia para que los impactos sean severos a medida que la semana avanza.