¿Podría inundarse California?: qué es Pineapple Express y por qué el estado de Gavin Newsom está en alerta

Las lluvias extremas en el noroeste de Estados Unidos vuelven a encender las alarmas en California. El foco está puesto en un fenómeno conocido como Pineapple Express, un tipo particular de río atmosférico que puede descargar enormes volúmenes de agua en poco tiempo y agravar riesgos de inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos, especialmente en zonas que ya están saturadas.

Qué es Pineapple Express y por qué preocupa en California

El Pineapple Express es un corredor de humedad que se origina cerca de las islas Hawái y que transporta aire cálido y cargado de agua hacia la costa oeste de EE.UU., según detalló AccuWeather.

EL "río atmosférico" avanza hacia el noreste de California, Washington y Oregon AccuWeather

Ese flujo funciona como una cinta transportadora capaz de generar lluvias intensas y persistentes. Si estas condiciones se prolongan, pueden derivar en acumulados excepcionales que podrían producir inundaciones.

Este evento comenzó el domingo 14 de diciembre por la noche y se intensificó este lunes. En tanto, está previsto que continúe al menos hasta la mañana del miércoles 17.

Durante ese período, las precipitaciones azotarán a Washington y a Oregon, así como también al noroeste de California.

Las zonas más afectadas por Pineapple Express

Las lluvias más constantes se concentrarán en áreas de montaña y terrenos elevados. En esas zonas, se esperan entre dos y cuatro pulgadas de agua(entre 5,8 y 10,2 centímetros), con la posibilidad de que los valores sean mayores en laderas expuestas al viento.

Uno de los problemas del Pineapple Express es que trae lluvias en zonas ya colapsadas de agua AccuWeather

El principal problema de este fenómeno climático, que durará al menos hasta la mañana del miércoles, es que estas nuevas precipitaciones caen sobre suelos ya saturados de agua, debido a fenómenos climáticos recientes.

“Varias pulgadas adicionales esta semana, sumadas a lo que cayó la semana pasada, pueden reactivar el riesgo de inundaciones importantes, incluso en ríos que ya alcanzaron niveles récord”, advirtió el meteorólogo Alex Duffus.

Uno de los peligros es que los ríos que nacen en la región de la Cordillera de las Cascadas son cortos y reaccionan rápido ante las lluvias, lo que puede generar crecidas moderadas a severas en cuestión de horas.

Esto no es todo. Pineapple Express suma la posibilidad de nevadas en zonas más bajas a partir de este lunes por la noche, cuando el ingreso de aire más frío permita acumulaciones desde los 4000 pies de altura (1219 metros).

Los ríos atmosféricos: responsables de entre el 30% y 50% de las lluvias en el oeste de EE.UU.

De acuerdo a AP News, los ríos atmosféricos son extensas bandas de vapor de agua, alargadas y relativamente angostas, que se forman sobre los océanos y se desplazan por la atmósfera, cargados de lluvia desde las zonas tropicales hacia latitudes más altas.

Se estima que los "ríos atmosféricos" son responsables de entre el 30 y el 50% de las lluvias de la coesta oeste de Estados Unidos JOSH EDELSON - AFP

Si bien se registran en distintas partes del planeta, tienen un impacto particular en la costa oeste de Estados Unidos. Sin ir más lejos, allí provocan entre el 30% y el 50% de las precipitaciones anuales. Si bien pueden complicar ciertas zonas, también resultan clave para el abastecimiento hídrico natural.

Estos sistemas se originan a partir de vientos asociados a ciclones y suelen medir entre 250 y 370 millas (400 y 600 kilómetros) de ancho. Su desplazamiento y comportamiento dependen de la interacción con otros patrones meteorológicos de gran escala.

Cuando estas masas de aire saturadas de humedad avanzan sobre sistemas montañosos como la Sierra Nevada, en el límite entre California y Nevada, ese aire es forzado a ascender, se enfría y provoca la condensación del vapor de agua. Esto provoca lluvias que pueden ser intensas y abundantes.