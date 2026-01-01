Adiós a las licencias de conducir comerciales para migrantes en California: la amenaza del secretario de Transporte

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, aseguró que no se moverá la fecha límite para la revocación de miles de licencias de conducir comerciales otorgadas a migrantes sin estatus legal. Desde California, en cambio, las autoridades sostuvieron que necesitan más tiempo para evitar errores que afecten a conductores que sí cumplirían con los requisitos legales.

La advertencia de la administración Trump sobre las licencias comerciales

Sean Duffy advirtió que California no cuenta con ninguna prórroga para retrasar la cancelación de licencias de conducir comerciales otorgadas a extranjeros indocumentados.

Según sostuvo, el plazo para revocar esos permisos se mantiene para el 5 de enero, pese a que el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) anunció públicamente una extensión de 60 días.

Sean Duffy aseguró el gobierno de California mintió al anunciar 60 días de prórroga

De acuerdo con Duffy, el incumplimiento de esa fecha límite tendría consecuencias directas en el financiamiento federal. El funcionario amenazó con recortar cerca de 160 millones de dólares en fondos destinados al estado si no se procede con la anulación de las licencias en el tiempo establecido.

En un mensaje difundido en la red social X, el secretario fue aún más contundente al acusar al gobernador Gavin Newsom de faltar a la verdad. “La fecha límite para revocar licencias de camioneros extranjeros emitidas ilegalmente sigue siendo el 5 de enero”, subrayó.

Por último, insistió en que California “no tiene una extensión para seguir violando la ley y poner a los estadounidenses en riesgo en las rutas”.

Gavin Newsom vs. Donald Trump: hay 17.000 licencias comerciales en disputa

El núcleo del conflicto gira en torno a unas 17.000 licencias de conducir comerciales otorgadas a conductores nacidos en el extranjero. El propio DMV de California confirmó en un comunicado que se trata de permisos “no domiciliados”, emitidos a camioneros y choferes de autobuses que no tienen residencia permanente en el estado.

El organismo estatal informó que esas licencias, previstas para ser canceladas el 5 de enero, se mantendrían vigentes hasta el 6 de marzo.

La justificación oficial fue la necesidad de contar con más tiempo para revisar caso por caso y asegurarse de no invalidar permisos de personas que, en realidad, podrían cumplir con los requisitos legales para conducir de manera profesional.

La disputa se centra en 17,000 licencias comerciales "no domiciliadas"

Sin embargo, desde la administración Federal rechazaron esa interpretación. Para Duffy, la extensión anunciada por California no existe y cualquier demora constituye un incumplimiento. El secretario sostuvo que los permisos fueron emitidos de manera irregular y sin los controles adecuados sobre el estatus migratorio de los conductores.

El riesgo para California de perder fondos federales si no suspende las licencias

La amenaza económica es uno de los puntos más sensibles del enfrentamiento. Duffy advirtió que, si el Estado Dorado no revoca las licencias dentro del plazo original, el Departamento de Transporte podría recortar casi US$160 millones en fondos federales. Incluso parte de ese dinero ya fue retenido.

Según informó NBC News, el secretario ya bloqueó previamente US$40 millones destinados a California, al argumentar que la administración Newsom no hizo cumplir los requisitos de dominio del idioma inglés para los conductores de camiones.

El Gobierno Federal advirtió que recortará cerca de US$160 millones en fondos destinados a California si el estado no procede con la anulación de los permisos en el plazo establecido

Duffy llegó incluso a amenazar con retirar fondos a otros estados, como Pensilvania y Minnesota, luego de auditorías que detectaron problemas similares en la emisión de licencias comerciales.

La postura de California sobre las liencias comerciales y el impacto en la industria

Desde el gobierno californiano, la respuesta fue que se encuentran en plena implementación de reformas para satisfacer las exigencias federales. Funcionarios de California aseguraron que trabajan para que el Departamento de Transporte quede conforme con los cambios introducidos en los procesos de verificación, según explicó NBC News.

El director del DMV, Steve Gordon, subrayó la importancia de los conductores comerciales para la economía de Estados Unidos: “Los choferes profesionales son una parte esencial de nuestro sistema productivo: las cadenas de suministro no se mueven y las comunidades no se mantienen conectadas sin ellos”.

Según datos citados por NBC News, los inmigrantes representan alrededor del 20% de todos los camioneros en Estados Unidos, aunque las licencias no domiciliadas constituyen apenas el 5% del total de permisos comerciales, lo que equivale a unos 200 mil conductores en todo el país norteamericano.