En riesgo de cierre: peligran las escuelas para camioneros ante el incumplimiento de requisitos en EE.UU.

Casi la mitad de las escuelas para camioneros en Estados Unidos podrían cerrar después de una revisión del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés). Unas 3000 ya fueron eliminadas y otras 4500 notificadas por el posible incumplimiento de varios requisitos establecidos por la administración Trump.

En un reciente aviso, el DOT advirtió a miles de escuelas para camioneros sobre el incumplimiento de sus estándares de preparación que impone el Registro de Proveedores de Capacitación. La entidad les dio un lapso de 30 días para corregir las irregularidades.

El DOT notó incumplimiento en miles de escuelas de camioneros en EE.UU. Freepik

Las fallas que notaron las autoridades consisten en:

Falsificación o manipulación de datos de entrenamiento.

Incumplimiento con los estándares curriculares requeridos, las condiciones de las instalaciones o las calificaciones de los instructores.

Falta de documentación precisa y completa o negación de proporcionar registros durante auditorías o investigaciones federales.

En total, hay 16.000 escuelas registradas en todo EE.UU. De ese total, 3000 ya cerraron y 4500 fueron avisadas por posible incumplimiento.

Sean P. Duffy, secretario de Transporte, declaró que “esta administración está tomando medidas enérgicas contra cada eslabón de la cadena del transporte ilegal de camiones”. En ese marco, culpó a la gestión del expresidente Joe Biden de “manipular el sistema” y permitir que miles de choferes “no cualificados” circulen libremente por las calles.

“Bajo el gobierno del presidente Trump, estamos frenando las prácticas ilegales e imprudentes que permiten que conductores mal capacitados se pongan al volante de camiones y autobuses escolares”, aseveró Duffy.

La advertencia a Minnesota por poseer licencias de conducir “ilegales”

En otro comunicado, el DOT también le dio un plazo de un mes al estado de Minnesota para revisar las licencias de conducir comerciales que presuntamente otorgó a choferes no cualificados.

El secretario de Transporte estadounidense Sean Duffy habla al lado del vicepresidente JD Vance afuera de la Casa Blanca en Washington, el 30 de octubre del 2025. (AP foto/Jacquelyn Martin) Jacquelyn Martin - AP

En caso de no corregir esta situación, la agencia federal amenazó a las autoridades locales con la posibilidad de que pierdan hasta US$30,4 millones en fondos federales.

“Minnesota incumplió la ley y otorgó ilegalmente licencias de transporte a extranjeros inseguros y no cualificados, poniendo en peligro a las familias estadounidenses en las carreteras”, dijo Duffy al respecto.

Por último, el funcionario concluyó: “Ese abuso cesa ahora bajo la administración Trump. El Departamento retendrá los fondos si Minnesota continúa con esta conducta imprudente que prioriza a los extranjeros manipulando el sistema por encima de la seguridad de los estadounidenses”.

Entre los “hallazgos alarmantes”, se encuentran:

Conductores cuyas licencias eran válidas mucho tiempo después de que expirara su presencia legal en los EE.UU.

Conductores a quienes se les prohibió tener una CDL comercial no domiciliada.

Conductores sin que Minnesota verifique primero la presencia legal del individuo en los EE.UU.

El requisito que deberán cumplir los conductores de camiones en EE.UU.

El DOT también informó que uno de los objetivos es lograr que todos los operadores de camiones comerciales tengan un absoluto dominio del inglés.

Duffy advirtió que más estados pueden ser notificados por incumplimiento en las escuelas de camioneros J. Scott Applewhite - AP

En ese sentido, el funcionario firmó una orden que anuncia nuevas directrices para fortalecer la aplicación del inglés en estos trabajadores.

La nueva guía dará de baja a todos aquellos conductores que incumplan esta condición. “Este enfoque en el dominio del inglés se alinea con la Orden Ejecutiva del Presidente Trump de marzo, que designó el inglés como idioma oficial de Estados Unidos”, explicó el organismo.