Adiós a los juegos favoritos de Six Flags en California: el parque demolerá dos atracciones para niños

Six Flags anunció el cierre definitivo de dos atracciones dirigidas a niños en el parque temático Magic Mountain de California, ubicado en Valencia, un barrio de la ciudad de Santa Clarita, en el norte del condado Los Ángeles. En específico, la empresa confirmó la demolición del histórico Magic Flyer y del clásico Tweety’s Escape, aunque aún no precisó la fecha del cierre ni adelantó cómo será ocupado ese espacio.

La demolición de Magic Flyer y Tweety’s Escape en el Six Flags Magic Mountain de California

Six Flags informó que entregó permisos para retirar el Magic Flyer y el Tweety’s Escape, instalados dentro del sector Bugs Bunny World. “Decir adiós a juegos queridos puede resultar difícil, pero esta decisión integra un plan amplio que busca mejorar la experiencia de las familias”, expresó un portavoz del parque a KTLA5.

El pequeño tren nació en Beverly Park y llegó a Magic Mountain antes de 1971 Six Flags

Cómo es Magic Flyer, la montaña rusa que se despide del Six Flags de California

El Magic Flyer tiene más de siete décadas de historia y es uno de los juegos más emblemáticos de California. Su recorrido comenzó en Beverly Park, el parque infantil que abrió en 1943 y que inspiró la creación de Disneyland.

Allí funcionó durante años hasta que fue trasladado a Magic Mountain, incluso antes de la inauguración del parque en 1971. De esa manera se convirtió en uno de sus primeros atractivos familiares, según detalla Six Flags Wiki.

Pensado como una montaña rusa de iniciación, el Magic Flyer ofrece un paseo tranquilo para que los niños tengan sus primeras sensaciones de adrenalina en un entorno seguro, tal como explica la página oficial del parque.

El tren asciende por una colina de unos tres metros de altura y avanza entre curvas amplias y leves antes de regresar a la estación. El recorrido transcurre dentro de la aldea ferroviaria de Whistlestop Park, un pequeño pueblo temático con ambientación clásica.

Magic Mountain era un clásico para niños que buscaban su primera dosis de adrenalina Facebook Matt Glumac

La descripción oficial lo presenta como un juego para “los buscadores de emoción más chicos”, donde los participantes se acomodan en vagones abiertos y disfrutan de pendientes suaves y “emociones en tamaño reducido”. Tiene un nivel de intensidad 1, el más bajo del parque.

Tweety’s Escape: la atracción infantil que se despide de Six Flags

Según la ficha de Tweety’s Escape publicada en Six Flags Wiki, este clásico juego infantil nació bajo el nombre de Lunar Lander. En 1985, tras la transformación del sector en el que estaba ubicado bajo la entonces propiedad de Time Warner, la atracción cambió de temática y pasó a integrar el universo de Bugs Bunny World.

En su descripción, Six Flags presenta este juego como un paseo giratorio para niños, donde cada visitante se sienta en una jaula gigante que se eleva y se balancea alrededor de un punto central decorado con murales de Granny, Tweety y Sylvester.

El parque avanza con permisos para demoler Magic Flyer y Tweety’s Escape Six Flags

¿Abrirán nuevas atracciones en el Six Flags Magic Mountain de California?

Según KTLA, Six Flags evitó precisar cuándo dejarán de operar las atracciones, así como tampoco adelantó si el espacio será ocupado por un nuevo proyecto.

En el comunicado enviado a ese medio local, las autoridades de parque se limitaron a señalar que habrá novedades más adelante: “Esperamos compartir los detalles pronto”.