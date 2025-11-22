“Tormenta Rampaging Run” en Texas: la montaña rusa más alta y rápida del mundo se inaugurará en 2026

La compañía Six Flags abrirá al público en 2026 en Texas una montaña rusa que romperá varios récords. Entre los más importantes, esta atracción será la más alta y rápida del mundo. La inauguración tendrá lugar en el marco del 65º aniversario del parque de diversiones, ubicado en Arlington, Texas.

La montaña rusa más alta y rápida del mundo que Six Flags inaugurará en Texas

Six Flags Over Texas inaugurará en 2026 Tormenta Rampaging Run, su montaña rusa más innovadora hasta el momento. Según indica en su sitio web oficial, los visitantes experimentarán en su punto más elevado una caída récord de 95 grados, con giros cerrados y otras “bajadas emocionantes que recrean la adrenalina de la carrera de toros”.

Además de la caída vertical, la empresa resaltó que la nueva montaña rusa romperá seis récords mundiales:

Montaña rusa de caída libre más alta - 309 pies (94 metros) : la estructura alcanza la mayor altura antes de la primera caída.

: la estructura alcanza la mayor altura antes de la primera caída. Caída vertical máxima de 95 grados - 285 pies (87 metros): la primera bajada es más larga y cae 5° más allá de la vertical.

la primera bajada es más larga y cae 5° más allá de la vertical. Montaña rusa de caída libre más rápida - 87 millas por hora (140 kilómetros por hora) : alcanza la mayor velocidad punta de su categoría.

: alcanza la mayor velocidad punta de su categoría. Inversión Immelmann más alta - 218 pies (66 metros) : el giro tipo “Immelmann” llega a la mayor altura registrada.

: el giro tipo “Immelmann” llega a la mayor altura registrada. Bucle vertical más alto en montaña rusa - 179 pies (54 metros) : el rizo vertical sube más que cualquier otro.

: el rizo vertical sube más que cualquier otro. Montaña rusa de inmersión más larga - 4199 pies (1280 metros): tiene el recorrido total más extenso entre las “dive coasters”.

De acuerdo a las imágenes, la montaña rusa Tormenta Rampaging Run contará con asientos de ocho plazas por fila, con capacidad para 24 personas por viaje. Esto permitirá a los miembros de las familias sentarse juntos durante el emocionante recorrido de caída libre.

Actualmente, la empresa H3 Construction, con sede en Fort Worth, lleva a cabo la construcción de la atracción. Para ello, emplea en su mayoría mano de obra local. Por su parte, la compañía suiza Bolliger & Mabillard se encarga de la ingeniería y el diseño.

La atracción forma parte de la Spanish Village del parque, que está inspirada en la tradicional corrida de toros española. No está claro cuál es la cantidad total del dinero gastado para la construcción, aunque Six Flags aseguró que se trata de “la mayor inversión individual” jamás realizada en la historia del parque en Texas, según Dallas News.

“Tormenta Rampaging Run representa una nueva era de innovación y narrativa para nuestro parque”, expresó Mark Boyer, vicepresidente y gerente del parque Six Flags Over Texas, citado por WFAA.

En esa misma línea, agregó: “La presentación de esta montaña ofrece a nuestros visitantes un primer vistazo a la artesanía y la experiencia inmersiva que definirán una visita a Six Flags Over Texas cuando la atracción abra sus puertas el próximo año”.

Cuánto cuesta un boleto para Six Flags en Texas

En la actualidad, estos son los precios vigentes para entrar al parque:

Entrada simple para el parque : US$55.

: US$55. Entrada para llevar a un amigo:US$24. Ahorra hasta un 70% en el precio, pero debe ir acompañado de un titular de un pase de temporada válido.

A su vez, la compañía dispone del pase Flash, que permite a los visitantes ingresar a las atracciones sin hacer fila. Para un solo día, tiene un valor de US$49, que asciende a US$199 para toda la temporada.

En el caso de los paquetes, estos son los valores:

Pase de Plata 2026 a US$55: otorga una visita a Holiday in the Park en 2025 y visitas ilimitadas en 2026 hasta el Día del Trabajo por el precio de un boleto válido para cualquier día.

otorga una visita a Holiday in the Park en 2025 y visitas ilimitadas en 2026 hasta el Día del Trabajo por el precio de un boleto válido para cualquier día. Pase Oro 2026 a US$75: brinda acceso a Six Flags Over Texas y Hurricane Harbor Arlington, además de estacionamiento general gratuito, descuentos dentro del parque y más.

brinda acceso a Six Flags Over Texas y Hurricane Harbor Arlington, además de estacionamiento general gratuito, descuentos dentro del parque y más. Pase de Prestigio 2026 a US$155: incluye todos los beneficios del Pase Oro, además de acceso a más de 40 parques de Six Flags, estacionamiento preferencial, entradas gratuitas para traer a un amigo y otras acciones.

La montaña rusa más alta y rápida del mundo estará ubicada en la Villa Española del parque en Arlington, Texas Six Flags - Six Flags

Uno por uno, todos los parques de Six Flags en Estados Unidos

