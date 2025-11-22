El nuevo parque de diversiones Six Flags que está listo para abrir antes de 2026 en una ubicación inédita

Luego de cerrar dos de sus instalaciones en Maryland, Estados Unidos, Six Flags anunció la apertura de su primer parque de diversiones fuera de Norteamérica. En específico, este nuevo complejo estará ubicado en Arabia Saudita. La empresa, con más de 27 instalaciones en funcionamiento, confirmó que la inauguración tendrá lugar el 31 de diciembre.

El parque de Six Flags que abrirá antes de 2026: nuevas atracciones

Con presencia en Estados Unidos, México y Canadá, la corporación se expandirá hacia fuera del continente justo para despedir 2025. Bajo el nombre de Six Flags Qiddiya City, este nuevo parque estará ubicado a unos 40 minutos de Riad, la capital de Arabia Saudita.

El nuevo Six Flags que abrirá fuera de Estados Unidos a finales de este año

En su página web, la compañía detalla que firmó un acuerdo de casi 1000 millones de dólares con Qiddya Investment Company en diciembre de 2021 para la construcción de este establecimiento. Entre las 28 atracciones disponibles, la compañía destacó:

Falcons Flights : será la montaña rusa más larga, alta y rápida del mundo. El recorrido podrá realizarse en 3,26 minutos, a una velocidad aproximada de 241 kilómetros por hora.

: será la montaña rusa más larga, alta y rápida del mundo. El recorrido podrá realizarse en 3,26 minutos, a una velocidad aproximada de 241 kilómetros por hora. Torre Sirocco : la torre de tiro independiente más alta del mundo, con unos 145 metros de altura.

: la torre de tiro independiente más alta del mundo, con unos 145 metros de altura. Iron Rattler : la montaña rusa basculante más alta del mundo.

: la montaña rusa basculante más alta del mundo. Spitfire : montaña rusa de triple lanzamiento.

: montaña rusa de triple lanzamiento. Gyrospin: atracción de péndulo más alta del mundo.

En cuanto al precio, las entradas para adultos costarán alrededor de 325 riales saudíes (SAR), lo que equivale a unos US$87. En tanto, los boletos para niños tendrán un valor de 275 SAR (US$73).

Los cierres de Six Flags y otros parques temáticos en EE.UU.

La noticia de la próxima apertura de la compañía en Arabia Saudita llega luego de los cierres de varios parques en Estados Unidos. A principios de noviembre, Six Flags clausuró definitivamente sus instalaciones en Bowie, Maryland, en donde llevaba 50 años operativo. En específico, dejaron de funcionar Hurricane Harbor Maryland y Six Flags America.

Six Flags Great America cerrará sus puertas después de la temporada de 2027

De acuerdo con la información de People, Brian Witherow, director financiero de la empresa, anunció a mediados de junio, durante una reunión con inversionistas, que Six Flags Great America, en Santa Clara, California, cerrará sus puertas después de la temporada 2027 si no extienden su contrato de arrendamiento.

Estas decisiones se enmarcan en un contexto marcado por la intención de la compañía de hacerle frente al déficit. “Analizaremos los parques que generan mayor rentabilidad y ofrecen las mayores oportunidades de crecimiento, y nos centraremos en ellos. Además, buscaremos monetizar otros parques y utilizar los fondos obtenidos para reducir la deuda”, expresó Witherow .

En el comunicado publicado en su sitio web oficial, la empresa subrayó que los cierres se deben a la complicada situación financiera que atraviesa.

En los resultados trimestrales se registró una pérdida neta de aproximadamente US$1200 millones entre julio y septiembre de 2025.

El nuevo parque de Six Flags tendrá la montaña rusa más larga, alta y rápida del mundo

Los mejores parques de diversiones en EE.UU.: el puesto de Six Flags

En los premios anuales de Best of the Best Awards, TripAdvisor evaluó y seleccionó los mejores 20 parques de diversiones de todo el país. De acuerdo a la clasificación, basada en reseñas y opiniones excepcionales de los usuarios, la lista incluye:

Dollywood: ubicado en la región de las Montañas Humeantes de Pigeon Forge, Tennessee.

Magic Kingdom Park: en Disney World Resort, Florida.

Knoebels Amusement Resort: en Elysburg, Pennsylvania.

Disney’s Hollywood Studios: en Disney World Resort, Florida.

Universal Islands of Adventure: Universal Orlando, Florida.

Fun Spot America: en Kissimmee, Florida.

LEGOLAND California: Carlsbad, California.

Universal Studios Florida: Orlando, Florida.

Silver Dollar City: Branson, Missouri.

Whale’s Tale Waterpark: Lincoln, New Hampshire.

Disneyland Park: Anaheim, California.

Busch Gardens: Tampa, Florida.

Noah’s Ark Water Park: Wisconsin Dells, Wisconsin.

Universal Studios Hollywood: Los Angeles, California.

Splash Lagoon Indoor Water Park Resort: Erie, Pensilvania.

Cedar Point: Sandusky, Ohio.

LEGOLAND New York Resort: Goshen, Nueva York.

Hershey Park: Hershey, Pensilvania.

Carowinds: Charlotte, Carolina del Norte.

Six Flags Magic Mountain: Santa Clarita, California.