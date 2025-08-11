Adiós California: quiénes son los residentes que más abandonan el estado y por qué

California es uno de los territorios más poblados de Estados Unidos, pero en los últimos años experimentó un éxodo de una parte de sus habitantes. Un informe reciente determinó el perfil de aquellos que deciden abandonar el Estado Dorado y las razones que les llevan a ello.

Qué habitantes dejan California y cuáles son los motivos

A través de registros en los 50 estados de ese país sobre los cambios de domicilio ante el servicio postal, el Instituto de Políticas Públicas de la región (PPIC, por sus siglas en inglés) elaboró un análisis en el que indicó las características del movimiento migratorio en el Estado Dorado. El informe, publicado el 29 de julio pasado, señaló las razones por las que los ciudadanos deciden dejar de vivir en el territorio.

California es el estado más poblado de EE.UU., con 39 millones de habitantes Freepik

Más de 39 millones de personas viven en California, según los datos de la entidad de julio de 2024, convirtiéndolo en el estado más poblado de ese país.

Uno de los principales motivos por los que los habitantes deciden abandonar el Estado Dorado, según el informe mencionado, es la búsqueda de afinidad política. Esto significa que la mayor parte de los ciudadanos que dejan California para mudarse a otros estados tienen mayor probabilidad de poseer tendencias políticas republicanas y no sentirse representados en gran medida por la gestión de la administración de Gavin Newsom, del ala demócrata.

Según encuestas realizadas por el organismo, los republicanos del estado suelen desaprobar a los funcionarios electos estatales y son más propensos a considerar irse de la región. El número de habitantes partidistas de la corriente de Donald Trump disminuyó en los registros de California de forma progresiva.

Uno de los motivos principales del éxodo en California, gobernada por Gavin Newsom, sería la afinidad política Office of California Governor

Los datos incluidos en el análisis detallaron que los votantes registrados que se mudaron de California entre 2020 y 2024 presentaron una tendencia republicana marcada. Sobre la información reciente, determinaron que el 39% de los ciudadanos que se fueron tienen mayor probabilidad de ser afines a esa corriente, mientras que el 54% de los que llegaron son mayoritariamente demócratas.

Otros motivos por los que los habitantes de California deciden abandonarla

El informe incluyó otras razones principales que impulsaron a los residentes del Estado Dorado a elegir un lugar diferente para instalarse. Algunos de ellos son:

El costo de vida : si bien el precio promedio de la vivienda se incrementó en los últimos años a nivel nacional, California cuenta con algunas de las ciudades más caras para vivir en 2025, como San José o Los Ángeles.

: si bien el se incrementó en los últimos años a nivel nacional, California cuenta con algunas de las ciudades más caras para vivir en 2025, como San José o Los Ángeles. El empleo y la familia: otros motivos pueden considerar la búsqueda de salarios competitivos en ciertos rubros o trasladarse a un lugar más cercano al que viven sus allegados.

El motivo principal por el que los habitantes de California deciden mudarse es el costo de vida y la afinidad política Freepik

Un ejemplo es el costo de vida en Los Ángeles, una de las localidades más populares de la región. Según Apartments.com, la ciudad presenta un valor de la vivienda un 132,9% superior al promedio de Estados Unidos. El alquiler de una casa oscila entre los US$1708 y los US$4352 al mes. A su vez, los gastos en general son un 49,7% más elevados que el rango nacional.