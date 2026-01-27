¿Adiós, Gavin Newsom? El candidato de origen humilde que surge en California y busca la gobernación

California renovará su gobierno estatal en 2026 con una elección que definirá el reemplazo de Gavin Newsom, quien no podrá competir nuevamente debido a los límites establecidos en la Constitución del estado. Aunque el proceso aún se encuentra en una etapa temprana, la contienda ya comenzó a tomar forma con la aparición de distintos aspirantes, entre ellos: Michael L. Younger, un candidato con trayectoria en el sector público y privado.

Quién es Michael L. Younger, el candidato que busca reemplazar a Gavin Newsom en la gobernación

Dentro del escenario de renovación en la gobernación de California, uno de los nombres que comenzó a circular es el de Michael L. Younger.

El afiliado al Partido Demócrata se presenta como un dirigente con experiencia y un discurso centrado en la movilidad económica y la inclusión social.

El precandidato al Partido Demócrata para las primarias en California, presenta una trayectoria tanto en el sector privado como en el público Flickr/Michael L Younger

Su perfil biográfico resalta su historia personal atravesada por dificultades desde una edad temprana. Nacido en el centro de California, pasó parte de su infancia en la región de la península de Monterey. Fue criado por una madre soltera que trabajó primero como jornalera agrícola en el Valle de San Joaquín y posteriormente como enfermera durante más de dos décadas.

Durante su niñez, atravesó periodos de falta de vivienda y vivió la pérdida de su padre en el contexto de la epidemia de crack que afectó a numerosas comunidades en Estados Unidos. Según el relato en su perfil biográfico, el acompañamiento de su entorno y el apoyo de mentores resultaron determinantes para continuar su formación académica y profesional.

Gracias a ese respaldo, logró acceder a estudios universitarios y se graduó en la Escuela de Políticas Públicas Sol Price de la Universidad del Sur de California, una institución reconocida en el ámbito de la gestión pública.

Antes de incorporarse plenamente al ámbito gubernamental, Michael L. Younger desarrolló parte de su carrera en el sector privado. Trabajó en la empresa AT&T, donde ocupó cargos de gestión y estuvo a cargo de la supervisión de presupuestos de gran escala. En ese rol, también coordinó asociaciones estratégicas con compañías como Apple, Home Depot y Delta Air Lines.

Posteriormente, inició su paso por el servicio público. Desempeñó funciones en el Departamento de Seguros del estado y en el sistema de pensiones públicas CalPERS. Uno de los hitos de su carrera fue su designación como subsecretario en la Agencia de Desarrollo Laboral y de la Fuerza de Trabajo de California.

Como candidato a gobernador para 2026, Younger enfoca su campaña en la movilidad económica y la inclusión Flickr/Michael L Younger

Cuáles son las propuestas de Michael L. Younger para su gobernación en California

Como aspirante a la gobernación en 2026, Younger planteó una agenda centrada en la equidad y la generación de oportunidades. Entre sus principales ejes se encuentra:

Educación y trabajo : propone ampliar los programas de capacitación, facilitar el reconocimiento de certificaciones emitidas por la industria y promover el crecimiento de pasantías y aprendizajes remunerados. El objetivo, según señala en su sitio web, es mejorar la transición entre la formación académica y el empleo formal.

: propone ampliar los programas de capacitación, facilitar el reconocimiento de certificaciones emitidas por la industria y promover el crecimiento de pasantías y aprendizajes remunerados. El objetivo, según señala en su sitio web, es mejorar la transición entre la formación académica y el empleo formal. Acceso a la salud : sugiere extender la cobertura de atención médica asequible, especialmente en comunidades con servicios limitados. También plantea inversiones en salud mental, programas de nutrición y estrategias de seguridad pública basadas en la participación comunitaria.

: sugiere extender la cobertura de atención médica asequible, especialmente en comunidades con servicios limitados. También plantea inversiones en salud mental, programas de nutrición y estrategias de seguridad pública basadas en la participación comunitaria. Economía: apunta a fomentar el emprendimiento en zonas rurales y comunidades con menor acceso a recursos. Dentro de ese marco, menciona la vivienda asequible y el desarrollo de infraestructura equitativa como factores clave para un crecimiento distribuido.

Por qué Gavin Newsom no puede ir en busca de la reelección

Gavin Newsom asumió la gobernación de California en enero de 2019 y obtuvo la reelección en 2022. Con la finalización de su segundo periodo en enero de 2027, alcanzará el máximo permitido de dos mandatos.

Esta restricción está prevista en el Artículo V, Sección 2 de la Constitución de California, que impide que una persona ocupe el cargo de gobernador por más de dos términos, sin importar si estos son consecutivos o no.

La norma fue incorporada al marco legal estatal tras la aprobación de la Proposición 140 en 1990, una iniciativa impulsada para limitar la permanencia en cargos públicos de alto nivel. Como resultado, Newsom se encuentra legalmente imposibilitado de presentarse en las elecciones de 2026, lo que abre una etapa de transición política.

El gobernador de California, Gavin Newsom, finalizará su mandato en enero de 2027 Karen Warren - FR172172AP

Cuándo son las elecciones en California

Según la California Secretary of State, las elecciones para la gobernación en 2026 se llevarán a cabo en las siguientes fechas fundamentales:

Elección Primaria : se realizará el martes 2 de junio de 2026 . En California se utiliza un sistema de “primaria de los dos principales”, en el cual los dos candidatos que obtengan más votos, independientemente de su partido, avanzan a la elección general.

: se realizará el . En California se utiliza un sistema de “primaria de los dos principales”, en el cual los dos candidatos que obtengan más votos, independientemente de su partido, avanzan a la elección general. Elección General: tendrá lugar el martes 3 de noviembre de 2026.

Otras fechas y plazos importantes para los votantes en 2026 son:

6 de marzo de 2026 : fecha límite para la presentación oficial de candidaturas.

: fecha límite para la presentación oficial de candidaturas. 4 de mayo de 2026 : las oficinas electorales de los condados comenzarán a enviar las boletas por correo a los votantes registrados.

: las oficinas electorales de los condados comenzarán a enviar las boletas por correo a los votantes registrados. 18 de mayo de 2026 : fecha límite para registrarse para votar en las elecciones primarias.

: fecha límite para registrarse para votar en las elecciones primarias. 23 de mayo de 2026 : apertura de centros de votación para el voto anticipado presencial en los condados adheridos a la Ley de Opción del Votante.

: apertura de centros de votación para el voto anticipado presencial en los condados adheridos a la Ley de Opción del Votante. 9 de junio de 2026: fecha límite para que las boletas enviadas por correo lleguen a las oficinas electorales, siempre que tengan el matasellos del día de la elección o anterior.

Durante los días de votación, las urnas estarán abiertas desde las 7 hs hasta las 20 hs.