¿Adiós, Gavin Newsom?: el torbellino que frenó su expansión política como candidato nacional en EE.UU.

La semana pasada, Gavin Newsom, por primera vez en su tiempo como gobernador de California, reconoció que podría competir por la presidencia en 2028. Pasó de negar rotundamente cualquier aspiración a la Casa Blanca, a decir que “podría considerarlo” si se presenta el momento. Sin embargo, de acuerdo a distintos expertos, el mandatario se vio envuelto en medio de “una tormenta política” que podría frenar su expansión política.

La entrevista que abrió el escenario presidencial para Newsom

El 10 de junio, en diálogo con The Wall Street Journal, Newsom se refirió a la posibilidad de ser candidato a presidente en 2028 y que “podría ver cómo ese camino se despliega”. Hasta ahora, insistía en que tenía “interés subcero” en la presidencia. También rechazaba la idea por “el estrés maldito” del cargo.

Newsom abrió la puerta a una eventual candidatura presidencial en 2028 en una entrevista con The Wall Street Journal, rompiendo su negativa tajante anterior Facebook Governor Newsom

Sin embargo, algo cambió. Su nueva postura coincide con una crisis en California por operativos federales. El gobierno de Donald Trump desplegó la Guardia Nacional y los Marines en Los Ángeles.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) patrullaron calles y comercios. Las protestas se multiplicaron, y algunas escalaron. Newsom rechazó enfáticamente la medida y se posicionó como figura clave de la resistencia. Trump sugirió que deberían arrestarlo.

¿Qué cambió?: un gobernador frente al poder federal

The Atlantic describió la situación como “una tormenta política” para Newsom. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, pidió que lo “aturdieran y emplumaran”. El senador Alex Padilla, nombrado por Newsom, fue esposado por agentes federales durante una conferencia.

Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), prometió que los federales “no se van a ir”. Aseguró que buscaban “liberar” a la ciudad del liderazgo “socialista”. Newsom, por su parte, comenzó a preparar planes de contingencia en caso de ser arrestado.

El gobernador reveló que no descartó la posibilidad de detención. En una entrevista con el mencionado medio, contó que su equipo analizó escenarios legales y ordenó evitar cualquier resistencia, para no dar justificación al arresto. En sus palabras: “Esto no es para reírse. Nos revolvió las tripas”.

Donald Trump advirtió que Gavin Newsom debería ser arrestado

Gavin Newsom: de la cautela al protagonismo nacional

El gobernador de California cambió su actitud habitual de cautela y centrismo, en una estrategia que puede no ser beneficiosa electoralmente. “Él mismo solía ser cuidadoso para no asustar al votante moderado, pero en esta crisis ha cambiado de rumbo”, explicaron en The Atlantic.

“El gobierno de Trump no protege a nuestras comunidades. Las traumatiza, y ese parece su propósito”, declaró en un mensaje a nivel nacional, ampliamente elogiado por los demócratas. Incluso llamó a protestas pacíficas y advirtió: “Podemos perderlo todo muy rápido”.

Newsom calificó los hechos como “el episodio más trascendental” de su carrera, incluso más que cuando fue alcalde de San Francisco y promovió el matrimonio igualitario en 2004. “Este es mi momento”, dijo. También definió las acciones federales como “una amenaza a la democracia” y dijo que Trump “no es un rey”.

¿Un nuevo giro frente a su propio partido? Otra vez del centro a la izquierda

Luego de la derrota demócrata en las elecciones presidenciales de 2024, en una entrevista con The Hill, Newsom marcó distancia con su partido. Cuestionó la falta de atención hacia California. “No sé qué es este partido”, afirmó.

De acuerdo a MSNBC, empezó a posicionarse como una figura más de centro. Incluso creó un podcast donde incluyó entrevistas con figuras de la ultraderecha como el exasesor de Trump, Steve Bannon.

Sin embargo, los analistas del mencionado medio consideran que eso cambió en la última semana, cuando el gobernador asumió un rol que otros demócratas “han carecido en gran parte del segundo mandato de Trump”, tras el despliegue militar en Los Ángeles.

“Valiente, claro y anclado en valores democráticos. Es el tipo de enfoque que necesita propagarse en su partido en este momento de crisis institucional”, explican en MSNBC.

Gavin Newsom compartió un nuevo video con cuestionamientos a los “ataques deliberados” de Donald Trump en California

Los analistas del medio destacan su respuesta firme ante la amenaza de arresto del zar fronterizo Tom Homan: “Es un tipo rudo, ¿por qué no lo hace? Sabe dónde encontrarme. ¿Pero saben qué? ¡Dejen en paz a las niñas de cuatro años que solo quieren ir a la escuela! ¡Dejen en paz a esta pobre gente que solo intenta vivir, hombre! ¡Ven por mí, arréstame! Terminemos con esto... Me da igual, pero sí me importa mi comunidad”.

¿Perjuicio para su carrera presidencial?: consecuencias y su futuro

Newsom logró conectar en lo emocional y lo político. Denunció que las tácticas de Trump representan “debilidad disfrazada de fuerza”. En redes sociales y discursos, mantuvo una postura desafiante. Reivindicó la protesta pacífica y el rol del ciudadano.

La firmeza de Newsom consolida su perfil, pero podría afectar sus chances electorales. De acuerdo a MSNBC, la posición de Newsom no era inevitable, ya que el ala tradicional del Partido Demócrata suele incomodarse con las protestas que derivan en violencia: “Están preocupados por dar imagen de blandos frente a disturbios o al crimen".

“Desde las elecciones de 2024, el consenso del partido es que la inmigración es un tema políticamente perdedor, por lo que convendría girar a la derecha para sobrevivir“, explican los analistas. Recuerdan el caso del intento de deportación de Mahmoud Khalil por sus opiniones propalestinas en marzo.

A diferencia de otros líderes demócratas, Newsom expresó un respaldo directo y emocional a las comunidades inmigrantes amenazadas por las redadas de Trump MANDEL NGAN - AFP

“A pesar de que la maniobra era un claro ataque a la libertad de expresión, los demócratas se acobardaron", agregan. Nombran a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y al alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, y también a líderes del Congreso. “Esa vacilación envalentonó a Trump, que luego arremetió aún más contra los inmigrantes por sus opiniones”.

Sin embargo, Newsom, en cambio, adoptó una postura firme y asumió los costos de enfrentarse a Trump. “Y puede que esa postura perjudique sus aspiraciones presidenciales para 2028. Pero lo que está haciendo va en la dirección necesaria para una defensa real de la democracia”, concluyen.