El caso que conmovió a Newsom: es latino, tiene 12 años y quedó solo cuando el ICE detuvo a sus padres en California

Un niño latino se convirtió en símbolo del drama que viven muchas familias migrantes por el endurecimiento de las políticas implementadas por Donald Trump. Sus padres, trabajadores agrícolas, fueron arrestados en una redada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un campo del condado de Ventura y se quedó solo. “Está abandonado”, afirmó conmovido el gobernador Gavin Newsom, tras dar a conocer su historia.

Tiene 12 años y quedó solo en Oxnard: la historia del migrante que conmovió a Newsom

La escena que describió Newsom ocurrió días atrás, en Oxnard, una localidad agrícola del condado californiano de Ventura. El mandatario contó en sus redes sociales que visitó el lugar el 11 de junio, poco después de que las autoridades migratorias realizaron una serie de operativos en campos agrícolas y granjas. Allí se encontró con un niño latino de 12 años, cuyos padres habían sido detenidos por ICE.

La historia del migrante latino que conmovió a Gavin Newsom

“Conocí a un niño de 12 años, de sexto grado, que lloraba, tenía lágrimas en los ojos. Su madre y su padre fueron detenidos, desaparecieron. No tiene hermanos, hermanas ni familia. Está literalmente abandonado“, comentó.

El mandatario explicó que los padres del chico trabajaban en el campo desde hace más de 20 años “empaquetando y enviando” las cosechas y remarcó que “fueron secuestrados” por los agentes del ICE. Desde entonces, su hijo quedó completamente solo. “No sabe dónde están”, agregó.

“Puede que a Donald Trump no le importe, pero puede escuchar las denuncias de estos actos indiscriminados de crueldad”, señaló el gobernador californiano, quien llamó a la población a reclamar contra las políticas migratorias de gobierno republicano. “Mantengamos la presión, hagámoslo pacíficamente”, cerró otro de sus mensajes.

Newsom cuestionó los operativos de ICE en California

Las redadas de ICE en campos agrícolas del sur de California

La operación que dejó al niño solo no fue un hecho aislado. ICE realizó redadas en distintas granjas del condado de Ventura en los últimos días. Según informó la cadena ABC7, el miércoles 11 de junio los agentes llegaron a la zona de cultivos alrededor de las 6 hs de la mañana (hora local) y arrestaron a migrantes que trabajaban en el lugar.

Videos publicados en redes sociales por la Unión de Trabajadores Campesinos (UFW, por sus siglas en inglés) mostraron cómo agentes federales perseguían a trabajadores rurales migrantes por los campos. Las imágenes reflejan el caos generado por el operativo, que provocó temor y angustia entre quienes se encontraban en plena jornada laboral

Redada del ICE en campos agrícolas de Ventura

La mayoría de los detenidos eran trabajadores indocumentados, sin antecedentes penales. “Simplemente se llevan a personas inocentes que intentan construir su propio sueño americano”, expresó Daniel Larios, portavoz de UFW al medio citado.

La condena del alcalde de Oxnard a los operativos de ICE en los campos: “caos y angustia”

El alcalde de Oxnard, Luis McArthur, repudió los procedimientos de los agentes federales en los campos agrícolas. “Hemos recibido informes de agentes de ICE que intentan ingresar a campos agrícolas en nuestra ciudad y también detienen vehículos”, declaró el funcionario quien consideró que las redadas son “completamente injustificadas y perjudiciales” para los habitantes y trabajadores agrícolas de la localidad.

El alcalde de Oxnard, Luis McArthur, repudió los operativos de ICE en los campos

En este sentido, señaló que estas acciones “generan caos y angustia en nuestra comunidad sin contribuir significativamente a la seguridad pública", afirmó. Y remarcó que los blancos de estos operativos “no son criminales”, sino “familias trabajadoras que hacen aportes significativos a nuestra comunidad”.

Por su parte, el jefe del Departamento de Policía de Oxnard, Jason Benites, confirmó que su fuerza no participó de los operativos ni colaboró con agentes federales. “En Oxnard no preguntamos sobre el estatus migratorio de nadie y no tenemos intención de cambiar eso”, cerró.