Adiós Gavin Newsom: quién ganará la gobernación en California 2026 y qué dicen las encuestas hoy

En la previa de las elecciones de California 2026, las encuestas muestran una reñida pelea entre los candidatos. Para suceder al gobernador Gavin Newsom, el republicano Steve Hilton figura como el favorito de los votantes, seguido de cerca por el demócrata Eric Swalwell y el sheriff conservador Chad Bianco. De mantenerse esta tendencia, significaría un cambio rotundo en la política estatal.

Encuestas en California 2026: quién lidera la carrera por la gobernación

Luego de dos mandatos consecutivos al frente de la gobernación, Newsom deberá abandonar su cargo debido al límite que imponen las leyes estatales.

Para tomar su lugar se presentan varias opciones, y a diferencia de lo que ocurrió en los últimos comicios, el Partido Republicano reúne el mayor apoyo hasta el momento.

California elige al sucesor de Gavin Newsom: qué dicen las encuestas para las elecciones a gobernador AP / Freepik

Una encuesta publicada el 18 de febrero por el Emerson College Polling coloca a Hilton como el favorito de los votantes, con el 17% de apoyo. Detrás del republicano, lo siguen de cerca Swalwell (14%) y Bianco (14%). Entre los otros candidatos, Katie Porter cuenta con un 10% y Tom Steyer con un 9%.

El electorado republicano está dividido casi equitativamente entre Hilton (38%) -también cuenta con un 22% de apoyo independiente- y Bianco (37%). Por el lado demócrata, Swalwell lidera con un 23%, mientras que un 22% permanece indeciso.

El sondeo detalla además cuáles son las preocupaciones más importantes para los votantes californianos:

Economía : es el tema principal para el 37% de los votantes .

: es el . Asequibilidad de la vivienda (19%).

(19%). Amenazas a la democracia (16%).

En cuanto a las figuras de influencia, la aprobación del actual gobernador bajó al 44%, mientras que su desaprobación subió al 45% (un aumento de seis puntos desde diciembre).

Por el lado del presidente Donald Trump, su imagen negativa en el estado aún sobresale: mantiene un 62% de desaprobación, con un 32% de aprobación.

El republicano Steve Hilton lidera algunas encuestas y se ilusiona con ser el sucesor de Gavin Newsom en California AP

Otra encuesta más reciente, publicada el 23 de febrero por el sitio Independent Voter News (IVN), presenta un escenario distinto. Según este análisis, Chad Bianco lidera el campo con el 23% de intención de voto, seguido por Swalwell (17,8%) y Hilton (14,9%).

Steve Hilton, Eric Swalwell y Chad Bianco: perfiles de los candidatos

Entre los principales postulantes para la gobernación de California se encuentran los siguientes nombres:

Chad Bianco : sheriff del condado de Riverside, criticó duramente la gestión demócrata y prometió restaurar el “sueño californiano” y eliminar las políticas santuario del estado. Se presenta como un conservador de “ley y orden”.

: sheriff del condado de Riverside, criticó duramente la gestión demócrata y prometió restaurar el y eliminar las políticas santuario del estado. Se presenta como un conservador de Steve Hilton : nació en el Reino Unido y se graduó en Oxford. Ejerció como asesor principal del político David Cameron y participó del gobierno conservador en Gran Bretaña. En 2012, se mudó a California y cofundó Crowdpac.com. Es conocido por su actividad en medios de comunicación como Fox News y por su participación en debates políticos. Su candidatura ha logrado captar parte del electorado conservador en el estado.

: nació en el Reino Unido y se graduó en Oxford. Ejerció como asesor principal del político David Cameron y participó del gobierno conservador en Gran Bretaña. En 2012, se mudó a California y cofundó Crowdpac.com. Es conocido por su actividad en medios de comunicación como Fox News y por su participación en debates políticos. Su candidatura ha logrado captar parte del electorado conservador en el estado. Eric Swalwell: miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU., se graduó en derecho en la University of Maryland y regresó a la entidad. Integró durante ocho años la Comisión de Inteligencia, desde donde supervisó trabajos relacionados con la CIA. En su portal, aseguró que defenderá al estado frente a lo que describe como una ofensiva federal que militarizó espacios públicos, y sostuvo que buscará que el crecimiento económico tenga un impacto tangible para quienes trabajan.

Cómo funciona el sistema electoral top-two en California

Al margen de las encuestas, es importante conocer otros datos clave que podrían arrojar un panorama sobre los comicios de este año en el Estado Dorado: