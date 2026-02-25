Byron Donalds vs. Gavin Newsom: el nuevo frente político entre Florida y California que se redobla en redes sociales

Byron Donalds, candidato en las primarias republicanas de Florida respaldado por Donald Trump, cruzó al gobernador de California, Gavin Newsom, con acusaciones en un fuerte mensaje en redes sociales. El congresista escribió sobre el demócrata que “está claro que no es tan brillante" y lo acusó: “Fue financiado por la élite de San Francisco".

Florida vs California en redes sociales

Si bien tanto Florida como California son dos de los estados con mayor cantidad de población latina en Estados Unidos, su identidad política difiere en muchos aspectos. Con DeSantis a la cabeza, el estado del extremo sureste tiene una marcada tradición republicana, mientras que en el territorio de la costa oeste el Partido Demócrata reafirmó su posición en las últimas tres elecciones.

Byron Donalds criticó fuertemente al gobernador de California, Gavin Newsom Facebook Gavin Newsom/X Byron Donalds

Ahora, estas diferencias salieron a la superficie con cruces en las redes sociales. Este año, en ambos estados habrá comicios, y tanto DeSantis como Newsom deberán dejar sus cargos por el límite de mandatos que rigen en sus estados. En Florida, Donalds, que cuenta con el apoyo de Trump para convertirse en el nuevo gobernador, se presenta como el posible sucesor para liderar la gobernación.

A través de un mensaje en X, el congresista republicano atacó a Newsom. “Gavin es falso“, escribió en primer lugar, y luego dejó una fuerte acusación: ”Es un tipo que fue financiado por la élite de San Francisco y que bebía Prosecco en French Laundry mientras cerraba California durante el Covid“.

En esa línea, lo calificó como “el peor gobernador del país”. “Es por esto que California lidera el país en cuanto a número de estadounidenses que se van".

Las palabras de Donalds surgen como respuesta a una entrevista en la que Newsom expresa que tuvo una puntuación de 960 en el examen Scholastic Assessment Test (SAT). “No estoy tratando de impresionarte. No soy mejor que tú. Soy un tipo 960″, señala en el video citado por el congresista. Este examen es digital y consta de dos secciones principales: lectura y escritura, y Matemáticas.

Luego, Newsom, que fue diagnosticado con dislexia cuando era joven, indica que no sabe leer y remarca: “Nunca me van a ver leer un discurso, porque no puedo. Quizás elegí el negocio equivocado”.

En Florida: las prioridades de Donalds si llega a la gobernación

En una entrevista publicada el 17 de febrero por Fox News, el congresista detalló cuáles son sus prioridades en caso de que obtenga un triunfo en las elecciones de Florida. “Primero, queremos que Florida siga siendo el estado libre. El gobernador DeSantis ha hecho un gran trabajo. Vamos a seguir así”, sostuvo. En esa línea, destacó entre sus planes:

Examinar el sistema regulador de seguros de Florida para asegurarse de encontrar todas las maneras de reducir los costos .

de Florida para asegurarse de encontrar todas las maneras de . Derogar los impuestos a la propiedad familiar .

. Impulsar la ley y el orden como “la base principal de Florida”.

como “la base principal de Florida”. Expandir la economía para que los jóvenes que están en la escuela consigan buenos empleos .

para que los jóvenes que están en la escuela consigan . Modernizar el gobierno y “eliminar” los trámites burocráticos adicionales.

Byron Donalds buscará el cargo de gobernador de Florida en las próximas elecciones

La ambición de Newsom: posible candidatura presidencial del gobernador de California

Por su lado, Newsom, que durante el 2025 intentó desviar el foco de la conversación de su posible candidatura presidencial, en octubre admitió en una entrevista con CBS News Sunday Morning que sopesará la candidatura.

El gobernador dejará su cargo a principios de 2027. Cuando fue consultado sobre si consideraría “seriamente” lanzar una postulación una vez que terminen las elecciones de medio término en 2026, respondió: “Sí. Si te dijera que no, estaría mintiendo. Solo estaría mintiendo. Y no puedo hacerlo”.

A falta de dos años para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Newsom sostuvo que deberá acordar con su familia antes de lanzar su candidatura Foto Facebook Jennifer Siebel Newsom

Más adelante, en una entrevista publicada el 22 de febrero por CNN, el gobernador explicó que tomaría la decisión en conjunto con su familia. “Mi hijo… Fue muy conmovedor, me envió un mensaje de texto hace unos meses cuando salió un titular que sugería que había tomado alguna decisión y me dijo: ‘Papá, ¿te postularás a presidente?’", relató.

“Le dije que no, que tomaríamos esta decisión en familia. Y él me respondió que no podía. Y le pregunté por qué. Me respondió: ‘Soy demasiado joven. Necesitas pasar más tiempo con nosotros’“, cerró.