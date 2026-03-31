Se va Newsom y avanza Abbott: encuestas recientes en California y Texas para las elecciones 2026

En las elecciones de este 2026 se posicionan distintos panoramas. Mientras el gobernador de California, Gavin Newsom, no podrá presentarse a la reelección debido a los límites de mandato establecidos en la legislación estatal, en Texas Greg Abbott buscará su cuarto período en el sur de Estados Unidos. Las últimas encuestas le dan una estrecha ventaja de cara a los comicios generales de noviembre.

Las encuestas más recientes en Texas para las elecciones 2026 con Abbott a la cabeza

Después de las elecciones primarias que ubicaron a Abbott como el candidato republicano a gobernador de Texas, la próxima jornada de importancia ocurrirá en noviembre. Allí, se enfrentará a la candidata demócrata Gina Hinojosa, cuyo respaldo creció en los últimos meses.

El mensaje de Hinojosa para las elecciones en Texas tras su victoria en las primarias

La encuesta más reciente fue realizada poco antes de las primarias, entre el 13 y el 22 de febrero, según la recopilación de The New York Times.

El estudio del University of Texas at Tyler Center for Opinion Research mostró que el gobernador contaba con el 49% de la intención de voto frente al 41% de la demócrata . Esto representa una ventaja de ocho puntos porcentuales. A su vez, un 10% de los electores registrados se declaró indeciso.

. Esto representa una ventaja de ocho puntos porcentuales. A su vez, un 10% de los electores registrados se declaró indeciso. La encuesta realizada por la Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston del 20 al 31 de enero colocó a Abbott con el 49%, por encima de Hinojosa, que mantenía el 42% .

. El sondeo de la consultoraGBAO, en un trabajo de campo realizado del 26 de enero al 3 de febrero y patrocinado por un demócrata, exhibió un panorama más ajustado. En este informe, el gobernador registraba un 46% frente al 43% de Hinojosa, una diferencia de apenas tres puntos.

A falta de varios meses aún para la contienda, el panorama podría estar sujeto a varios cambios en la intención de voto de los tejanos.

Qué dicen las encuestas recientes sobre las elecciones en California para reemplazar a Newsom

En el caso del Estado Dorado, los últimos sondeos son más recientes. La información recopilada por NYT evidencia:

La encuesta del Echelon Insights, patrocinada por el candidato republicano Steve Hilton, lo muestra a la cabeza con un 20% de la intención de voto. Detrás suyo figura el nombre del demócrata Eric Swalwell, con un 15%, seguido por Chad Bianco (14%) y Tom Steyer (13%).

El sondeo de Evitarus, realizado con apoyo del Partido Demócrata, exhibe un escenario más ajustado. En este análisis, Hilton domina con un 16%, pero lo siguen de cerca Bianco (14%), Katie Porter (10%), Steyer (10%) y Swalwell (10%).

El informe del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkeley colocó a Hilton con el 17%. Por debajo, aparecen los nombres de Bianco (16%), Swalwell (13%), Porter (13%) y Steyer (10%).

El republicano Steve Hilton crece en las encuestas y se ilusiona con convertirse en el sucesor de Gavin Newsom en California AP

Qué se vota en las elecciones 2026 de California y Texas

En los comicios del 2 de junio en California, los votantes definirán a los candidatos para las elecciones generales que se desarrollarán el martes 3 de noviembre.

Además de los nombres para el puesto de gobernador, según el sitio web de la secretaria de Estado Shirley Weber, se elegirán representantes para otros cargos importantes:

Gobernador y vicegobernador.

Secretario de Estado, Contralor y Tesorero.

Fiscal General.

Comisionado de Seguros.

Miembro de la Junta Estatal de Igualación (cuatro distritos).

Superintendente Estatal de Instrucción Pública.

Representante de Estados Unidos en el Congreso (52 distritos).

Senador estatal (20 distritos pares).

Miembro de la Asamblea Estatal (80 Distritos).

La Secretaría de Estado indica que en la elección también pueden aparecer propuestas legislativas, iniciativas de la ciudadanía y referéndums.

En las elecciones de 2026, los votantes tanto de Texas como de California elegirán a sus representantes preferidos para varios cargos de importancia, además de los puestos de Gavin Newsom y Greg Abbott Freepik

Por el lado de la Estrella Solitaria, los electores deberán tener en cuenta que el último día para registrarse a votar para los comicios generales es el 5 de octubre. A nivel de gobierno, se elegirán los siguientes cargos:

Gobernador

Vicegobernador (Lieutenant Governor)

(Lieutenant Governor) Fiscal General (Attorney General)

(Attorney General) Contralor de Cuentas Públicas (Comptroller of Public Accounts)

(Comptroller of Public Accounts) Comisionado de la Oficina de Tierras (General Land Office)

Comisionado de Agricultura (Commissioner of Agriculture)

Comisionado de la Comisión Ferroviaria (Railroad Commissioner)

Además, según el sitio web oficial de la secretaria de Estado, Jane Nelson, también se votará para definir: