¿Se extiende la alerta en California? La presencia de un contaminante en el aire afecta a millones de personas

En las últimas horas, algunas zonas de California emitieron alertas por la presencia de partículas PM2.5 en el aire, lo que aumenta el riesgo para grupos vulnerables. Según las recomendaciones, las personas más sensibles deberían evitar actividades físicas al aire libre y estar atentas a la aparición de síntomas.

Qué es la PM2.5, la partícula en el aire que pone en alerta a California

Según indica la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de California (OEHHA, por sus siglas en inglés), las PM2.5 son partículas muy pequeñas, de un diámetro de 2,5 micrómetros.

La presencia de partículas PM2.5 alarma a California Imagen generada con inteligencia artificial

Se trata de una mezcla que puede incluir sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales. Estas suelen provenir de automóviles, camiones, fábricas, quema de madera y otras actividades y pueden poner en riesgo a la población.

De acuerdo con la guía de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) que comparte el portal gubernamental Air Now, la presencia de estas partículas y otros factores se miden en cifras que indican el riesgo de contaminación. Los niveles del índice de calidad del aire son:

Buena (0-50) : se pueden llevar a cabo actividades al aire libre sin riesgo.

: se pueden llevar a cabo actividades al aire libre sin riesgo. Moderada (51-100) : personas sensibles deben reducir actividades que requieran esfuerzo prolongado o intenso al aire libre y prestar atención a la aparición de síntomas.

: personas sensibles deben reducir actividades que requieran esfuerzo prolongado o intenso al aire libre y prestar atención a la aparición de síntomas. Insalubre para grupos sensibles (101-150) : las personas de riesgo deben tomar descansos a menudo en casos de actividades al aire libre y tienen que evitarlas lo más posible.

: las personas de riesgo deben tomar descansos a menudo en casos de actividades al aire libre y tienen que evitarlas lo más posible. Insalubre (151-200) : grupos de riesgo deben evitar actividades al aire libre que requieran esfuerzo y, en lo posible, reducir al máximo sus salidas. Para el resto de las personas, es recomendable reducir la exposición a las partículas.

: grupos de riesgo deben evitar actividades al aire libre que requieran esfuerzo y, en lo posible, reducir al máximo sus salidas. Para el resto de las personas, es recomendable reducir la exposición a las partículas. Muy insalubre (201-300) : personas sensibles tienen que postergar cualquier exposición al aire libre. El resto de los residentes deben evitar actividades que requieran esfuerzo prolongado y considerar reducir al máximo las salidas del hogar.

: personas sensibles tienen que postergar cualquier exposición al aire libre. El resto de los residentes deben evitar actividades que requieran esfuerzo prolongado y considerar reducir al máximo las salidas del hogar. Peligrosa (301-500): todos deben evitar las actividades al aire libre. En el caso de grupos de riesgo, tienen que seguir los lineamientos para mantener su hogar libre de partículas PM2.5.

Muchas zonas de California se encuentran en niveles moderados y algunas ya entraron en la zona de calidad del aire insalubre Air Now

Cuáles son las zonas de mayor riesgo en California por las partículas PM2.5

El mapa de Air Now permite consultar cuál es el índice de calidad del aire en cualquier parte de Estados Unidos. En el caso del Estado Dorado, estas dos ciudades deben tener cuidado:

Portola : según la medición matutina del lunes 19 de enero, registra un índice de 148, que corresponde a insalubre para grupos sensibles.

: según la medición matutina del lunes 19 de enero, registra un índice de Bakersfield: si bien comenzó el día con un índice de 74, considerado como moderado, el pronóstico para este lunes es que alcance 102, lo cual ya entra en la zona de insalubre para grupos sensibles.

La ciudad de Portola presenta el peor índice de calidad del aire en California según la primera medición del lunes 19 de enero Air Now

Además, otras zonas con pronósticos de más de 95 para las próximas horas que deben mantenerse alerta son Arden Arcade-Del Paso Manor, Elk Grove, Folsom, Natomas, North Highlands, Sacramento y Sloughhouse.

Cuáles son los grupos sensibles a la exposición de partículas PM2.5 en el aire

Según la fuente gubernamental, quienes tengan los siguientes factores de riesgo deben cuidarse especialmente ante la contaminación en el aire:

Niños y adolescentes , quienes continúan en desarrollo.

, quienes continúan en desarrollo. Adultos mayores , ya que suelen presentar vulnerabilidad del sistema respiratorio.

, ya que suelen presentar vulnerabilidad del sistema respiratorio. Enfermedades respiratorias .

. Afecciones cardiovasculares.