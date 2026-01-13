DMV en California: cómo actualizar los datos de registro en enero 2026 y qué pasa con los migrantes

En el comienzo de 2026, algunos residentes deberán actualizar los datos de sus registros en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés de California), y muchos de ellos son migrantes. Para hacerlo, solo deben seguir unos simples pasos en línea. También tienen la opción de realizar el trámite en persona o por correo.

DMV en California: cómo actualizar los datos de registro en enero 2026

La página del DMV del Estado Dorado resalta que es importante mantener la información del registro actualizada y precisa .

Esto no solo es un requisito legal, sino que también garantiza que las notificaciones importantes se envíen de manera correcta.

A partir de la entrada en vigor de la SB 506, quienes realizan un cambio de domicilio pueden solicitar un duplicado de la licencia de conducir vigente con la dirección actualizada.

Para actualizar los datos del permiso en línea, la persona debe ingresar a su cuenta de MyDMV en el sitio oficial con su dirección anterior y la nueva disponibles. Una vez dentro, tiene que:

Seleccionar qué información se desea actualizar.

Completar los datos requeridos (número de placa, número de identificación del vehículo, dirección anterior y nueva, etc.).

Confirmar y enviar la solicitud : el sistema muestra un comprobante de envío.

Verificar el estado: el cambio suele reflejarse en el sistema en pocos días (generalmente son tres).

Por otra parte, si el ciudadano desea hacer el trámite de manera presencial, tiene que completar el formulario correspondiente (puede descargarse y llenarse previamente para ahorrar tiempo).

El siguiente paso es solicitar una cita en una oficina del DMV. Con esto, tendrá que presentarse con una identificación válida y documentos legales si hay cambio de nombre (acta de matrimonio, sentencia, etc.).

El DMV de California permite actualizar los datos del registro en línea, en persona o en el correo Archivo

La tercera opción es hacerlo por correo. Para esto, se debe elegir un formulario según el trámite que busca realizar. Por ejemplo, para el cambio de dirección es el Formulario DMV 14, y para corregir o modificar el nombre es el REG 256 o REG 227.

Tras completarlo con la información pertinente, se tiene que enviar por correo a la dirección oficial que figura en el propio documento.

Es importante remarcar también que si alguien se muda en California, tiene 10 días para notificar el cambio de dirección al DMV. Esto aplica tanto para el domicilio del individuo como para el registro del vehículo.

Qué pasa con los migrantes del DMV en enero de 2026

Tras una revisión de la configuración de software, la agencia detectó un error que afectó la forma en que se aplicaban las fechas de vencimiento de las identificaciones. Como resultado, algunos permisos tienen fechas de caducidad incorrectas.

A partir de esta acción, aproximadamente 325 mil personas deberán actualizar los datos de las licencias. Este proceso será gratuito y acelerado. La mayoría de los residentes que deberán atravesar el trámite corresponde a migrantes con estatus legal, como residentes permanentes y extranjeros con visas.

Más de 300 mil personas deberán actualizar los datos de las licencias en California en 2026 Freepic

La agencia precisó que solo los clientes que reciban una notificación deben tomar medidas en las próximas semanas y meses. Esto representa aproximadamente el 1,5% de los que han recibido una Real ID de California, según el comunicado del DMV.

Nueva regla en vigor: actualizar los datos de registro con el DMV tras mudarse en California en 2026

La nueva ley SB 506 entró en vigor el 1° de enero de 2026 y permite solicitar un duplicado de la licencia de conducir vigente con la dirección actualizada a quienes notifican un cambio de domicilio.

Anteriormente, solo se podía realizar este trámite si la persona cambiaba de nombre, perdía el documento, se le destruía o se le alteraba.

Los residentes de California ahora pueden solicitar un duplicado de su licencia si cambian de dirección Captura de vídeo de dhs.gov

Además, la nueva regulación establece que, al recibir el nuevo documento, la persona que obtenga el duplicado debe destruir inmediatamente la licencia antigua con la dirección anterior.

El motivo principal detrás de la nueva regulación es que muchas localidades del Estado Dorado exigen que la dirección actual aparezca en el registro para ciertos trámites.