El mapa en tiempo real que muestra dónde es peligroso respirar hoy en California

Mientras algunas zonas de California siguen bajo riesgo por la presencia de partículas PM2.5 en el aire, muchos residentes buscan conocer cuál es la situación en este momento. Para comprobarlo, existe un mapa oficial en tiempo real que muestra los índices de calidad del aire (AQI, por sus siglas en inglés) en distintas ciudades del estado. Además, cada nivel de riesgo incluye recomendaciones específicas.

Cuáles son las zonas con peor índice de calidad del aire en California hoy

La plataforma Air Now, perteneciente a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), cuenta con un mapa en vivo. El sitio permite colocar cualquier estado y obtener información.

Personas con factores de riesgo son especialmente sensibles a síntomas por la mala calidad del aire

Allí, se puede consultar tanto la medición más reciente del AQI como los pronósticos para ese día y la jornada siguiente en la ciudad o zona.

El índice de calidad del aire puede estar en niveles más o menos peligrosos según la presencia de partículas PM2.5 y otros factores.

Según esta información, hay tres sitios que se encuentran entre los de peor calidad del aire en California y sus puntajes actualmente:

Mammoth Lakes : 123.

: 123. Portola : 80.

: 80. Bakersfield: puntaje de 74 y un pronóstico de 102 para este lunes.

Los datos corresponden a las mediciones tomadas a las 10 hs (hora del Pacífico). Con frecuencia, la plataforma refresca la información para reflejar la actualidad de la calidad del aire en cada localidad.

Muchas zonas de California se encuentran en niveles moderados y algunas ya entraron en la zona de calidad del aire insalubre Air Now

Qué son las partículas PM2.5 y por qué son peligrosas

De acuerdo con la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de California (OEHHA, por sus siglas en inglés), se trata de partículas muy pequeñas en el aire.

Con un diámetro de 2,5 micrómetros, pueden contener sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales.

Usualmente, las PM2.5 provienen de automóviles, camiones, fábricas y actividades como quema de madera.

Pueden ser perjudiciales para la salud, especialmente en el caso de grupos con factores de riesgo, denominados por las autoridades como “personas sensibles” a las partículas.

Las PM2.5 se consideran un contaminante peligroso y afectan especialmente a grupos de riesgo Google Gemini

Cuáles son los niveles del índice de calidad del aire y los riesgos de cada uno

Según la guía oficial de la EPA en Air Now, hay seis niveles del AQI, los cuales implican distintas condiciones, tanto en California como en el resto del país norteamericano. Estos son: