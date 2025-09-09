Creyeron que era una foca, pero la increíble verdad sorprendió a todos en San Francisco: había un coyote nadando

Un avistamiento inesperado dejó boquiabiertos a los trabajadores de un parque estatal de San Francisco. Lejos de tratarse de un animal marino, quedaron asombrados al descubrir que un coyote nadaba en sus aguas e iniciaron una investigación.

El video de un coyote en la Bahía de San Francisco

El momento fue tan icónico que las personas presentes decidieron capturarlo con sus cámaras. Previamente, hubo reportes de la presencia de esta especie en las aguas de la zona, pero fueron tratados como rumores debido a la falta de imágenes. Finalmente, las autoridades del Parque Estatal Angel Island, en California, compartieron la impensada escena en redes sociales el 30 de agosto pasado.

Las autoridades del Parque Estatal Angel Island, en San Francisco, advirtieron que un coyote nadaba en sus aguas

"El coyote no estaba lejos de la orilla, alrededor de medio kilómetro, y regresó a salvo a la isla", expresaron las autoridades del espacio de conservación ubicado en Tiburón en un post de Instagram. En el clip, se observa la cabeza del animal que sobresale en medio del agua mientras nada.

El avistamiento se produjo en medio de uno de los recorridos habituales en las mañanas en barco de los trabajadores del parque estatal de San Francisco. En declaraciones a SFGATE, una portavoz del establecimiento, Casey Dexter-Lee, señaló que el ejemplar cruzó casi un kilómetro hasta regresar a la orilla.

Cuántos coyotes hay en el Parque Estatal Angel Island

Con una trayectoria de 24 años en el establecimiento, Dexter-Lee señaló que es el primer ejemplar de esta especie que logra advertir, pero hubo advertencias previas que no llegaron a corroborarse.

En 2017, una guardabosques afirmó divisar un coyote y, en medio de las dudas, las autoridades plasmaron carteles en diversas zonas para pedir a los visitantes que capturaran el momento si llegaban a ver uno.

Los trabajadores de Angel Island colocaron carteles para avisar a los visitantes Instagram/angelislandstatepark

En otra publicación de Instagram, las autoridades indicaron que la primera camada de coyotes en Angel Island se reportó en 2019 y que actualmente conviven al menos 14 ejemplares en ese espacio.

Con respecto a su presencia en el agua, realizaron hipótesis sobre los posibles motivos: la averiguación de un territorio más extenso, la caza de presas o la búsqueda de pareja. “Es una muestra de su adaptabilidad”, señalaron.

Las autoridades del parque estatal dieron detalles sobre la presencia de coyotes en San Francisco Instagram/angelislandstatepark

Uno de los presentes durante el avistamiento en agosto pasado y científico ambiental de parques del Estado Dorado, Bill Miller, expresó al medio mencionado que su equipo trabaja con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre del territorio en un estudio sobre la especie en el ecosistema.

La advertencia del parque estatal de California en los avistamientos de coyotes

“Son grandes nadadores”, señalaron las autoridades del espacio en San Francisco. Pero también indicaron una guía para tratar con estos animales si los visitantes observan o se cruzan con uno.

“El personal del parque trabaja a diario para proteger al coyote”, expresaron. Y detallaron uno de los mayores daños tanto para esta especie como para otros animales salvajes: “Arrojar basura. Cuando vienen a asociar a los humanos con alimentos, en el peor de los casos, puede conducir a encuentros peligrosos”.

Y concluyeron: “No tiren basura ni dejen atrás desperdicios de comida en el bosque o en el agua, ni alimenten a un animal salvaje, mantengan una distancia segura”.