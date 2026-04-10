Autoridades recomiendan evitar viajar a esta zona y no salir de las casas por peligro en la calidad del aire

Una nueva alerta por contaminación atmosférica se produjo en el sur de California, justo en medio de uno de los eventos más convocantes del año. Mientras miles de personas se movilizan hacia el desierto para asistir al festival de música de Coachella, las autoridades advierten que las condiciones del aire podrían deteriorarse.

Alerta por polvo y contaminación en California

El aviso fue emitido para el área del Coachella Valley en simultáneo con el inicio del reconocido festival musical, donde se espera la llegada de decenas de miles de asistentes. La advertencia se basa en un incremento de la contaminación por partículas, particularmente aquellas generadas por el polvo levantado por fuertes ráfagas de viento.

Para este 10 de abril, el AQI se sitúa en 53 en Coachella, lo que clasifica el aire como "Moderado" AQMD

Las autoridades de la South Coast Air Quality Management District (AQMD) indicaron que este fenómeno puede agravarse debido a la combinación de factores naturales y humanos.

En especial, remarcaron que la presencia masiva de personas en espacios abiertos aumenta la exposición al aire contaminado, ya que la mayoría de las actividades se desarrollan al aire libre y sin resguardo frente a estas condiciones.

En ese contexto, el organismo recomendó reducir al mínimo los desplazamientos y evitar salir innecesariamente. De forma textual, el aviso, citado por Newsweek, instó a “compartir vehículos, teletrabajar, reducir viajes” y limitar el tiempo de permanencia en exteriores, en un intento por disminuir tanto la exposición individual como la generación adicional de contaminantes.

Qué es el AQI y cómo impacta en la salud

De acuerdo con la AQMD, el Índice de Calidad del Aire (AQI, por sus siglas en inglés) es una herramienta clave para entender el nivel de contaminación y sus efectos sobre la salud. Este indicador se mide en una escala que va de cero a 500, donde los valores más altos representan mayores riesgos.

Para el 10 de abril de 2026, Coachella Valley registra un AQI de 53, lo que lo ubica dentro de la categoría “moderada”. Esto implica que la calidad del aire es aceptable, aunque ciertas personas particularmente sensibles deberían considerar limitar esfuerzos prolongados al aire libre.

El sistema se divide en varias categorías:

Bueno (cero a 50): sin riesgos significativos

sin riesgos significativos Moderado (51 a 100): aceptable, con precauciones para personas sensibles

aceptable, con precauciones para personas sensibles No saludable para grupos sensibles (101 a 150): riesgo para personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, adultos mayores, niños y embarazadas

riesgo para personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, adultos mayores, niños y embarazadas No saludable (151 a 200): efectos negativos para toda la población

efectos negativos para toda la población Muy no saludable (201 a 300): alerta sanitaria general

alerta sanitaria general Peligroso (más de 300): condiciones de emergencia

Quiénes corren mayor riesgo en Coachella y por qué

La AQMD explica que la contaminación del aire está compuesta por una mezcla compleja de gases y partículas diminutas. En el sur de California, los principales contaminantes son el material particulado (PM) y el ozono.

Las partículas PM10, protagonistas en este evento, provienen principalmente de fuentes naturales como tormentas de polvo, aunque también pueden originarse en actividades humanas. Estas partículas son lo suficientemente pequeñas como para ser inhaladas y penetren en el sistema respiratorio.

Los efectos sobre la salud dependen de varios factores, como la concentración del contaminante, el tiempo de exposición y las condiciones individuales de cada persona. Los grupos más vulnerables incluyen:

Niños

Adultos mayores

Personas con enfermedades cardíacas o pulmonares

Personas con diabetes

Mujeres embarazadas

En estos casos, la exposición puede desencadenar problemas como crisis asmáticas, irritación en las vías respiratorias, complicaciones cardíacas e incluso infecciones pulmonares.

Las autoridades sanitarias enfatizan que niños, mujeres embarazadas y personas con diabetes o asma deben extremar cuidados ante la inhalación de gases y micropartículas en el desierto Freepick

Recomendaciones para protegerse durante el alerta

Las autoridades sanitarias y ambientales coinciden en una serie de medidas clave para reducir los riesgos durante episodios de mala calidad del aire.

Entre las principales sugerencias se destacan:

Permanecer en interiores con ventanas y puertas cerradas

Utilizar sistemas de aire acondicionado o purificadores

Evitar actividades que generen contaminación dentro del hogar, como encender velas

Reducir los viajes y priorizar el uso compartido de vehículos

Evitar el ejercicio o actividades físicas intensas al aire libre

Además, se aconseja conducir con precaución en caminos de tierra para no levantar polvo adicional y, en lo posible, estabilizar superficies sueltas que puedan contribuir a la dispersión de partículas.