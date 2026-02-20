Buenas noticias en California: el tren que une Los Ángeles con San Diego y que ahora suma otra vuelta por US$30

El Amtrak Pacific Surfliner sumó el 26 de enero de 2026 un nuevo viaje diario de ida y vuelta entre Los Ángeles y San Diego, lo que elevó a 13 las frecuencias en ese corredor. A la ampliación del servicio se suma un descuento de hasta 20% para viajes realizados hasta el 13 de marzo de 2026, que reduce el precio habitual de los pasajes —entre US$36 y US$55— a un rango aproximado de US$30 a US$44.

Amtrak suma un nuevo tren entre Los Ángeles y San Diego: qué cambia

Según detalló la Agencia del Corredor Ferroviario Los Ángeles – San Diego – San Luis Obispo (Lossan, por sus siglas en inglés) en su comunicado del 13 de enero de 2026, el nuevo servicio representa el decimotercer viaje diario de ida y vuelta entre ambas ciudades. La nueva frecuencia comenzó a operar el 26 de enero.

La ampliación comenzó a operar el 26 de enero

Fred Jung, presidente de la agencia y alcalde de Fullerton, afirmó que “este servicio adicional representa un avance significativo para la movilidad en el sur de California”. Además, sostuvo que “con la nueva frecuencia los pasajeros tienen más opciones para sus desplazamientos diarios, de negocios y de placer”.

La agencia informó que la recuperación fue posible gracias a una subvención de US$27,1 millones del Programa de Subvenciones para la Restauración y Mejora (R&E) de la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA, por sus siglas en inglés).

La empresa lanzó un descuento de hasta 20% en pasajes vigentes hasta el 13 de marzo de 2026. Foto de Amtrak

Así es el Pacific Surfliner: estaciones, duración y precios

El Pacific Surfliner recorre 563 kilómetros y conecta 29 estaciones entre San Diego y San Luis Obispo, según informó Lossan. La mayoría de los trenes ofrece:

Asientos reclinables con enchufes.

Wi-Fi gratuito.

Espacio para bicicletas y equipaje.

Un Market Café con alimentos frescos, vinos californianos y cerveza artesanal local.

Los pasajeros valoraron el servicio como una opción más relajada frente a la congestión vial y resaltaron la experiencia de viajar sin conducir Foto de Amtrak

El servicio incluye conexiones garantizadas mediante el autobús Amtrak Connection hacia Oakland, al norte, e Indio, al sureste. Estas combinaciones amplían el acceso a destinos como Solvang, Paso Robles, Riverside, Palm Springs y Palm Desert.

El trayecto completo entre Los Ángeles y San Diego demora aproximadamente tres horas, según el sitio oficial de Amtrak. El costo habitual del pasaje en ese tramo oscila entre US$36 y US$55.

A su vez, Lossan habilitó el código promocional V526, que ofrece un 20% de descuento en viajes realizados hasta el 13 de marzo de 2026.

Qué dicen los pasajeros sobre el tren costero de California

El fotógrafo y residente en Los Ángeles, Justin James Agoncillo, declaró a SFGATE que conducir hacia San Diego “puede ser brutal con el tráfico” si no se sale a primera hora.

El joven de 33 años contó que el año pasado utilizó el tren para trasladarse a un concierto en esa ciudad. Sobre su experiencia, afirmó que tomar el Amtrak le dio la oportunidad de “relajarse, estar presente” y contemplar sectores del sur de California que “normalmente se pierden cuando se conduce por la autopista”.

Algunos usuarios señalaron que el viaje los motivó a sugerir el Amtrak Pacific Surfliner como alternativa práctica para desplazarse por la costa californiana Foto de Amtrak

Por su parte, Victor Landaverde, de 28 años, afirmó al mismo medio que no posee licencia de conducir y que el tren representa una opción práctica para viajar. A su vez, destacó que las vistas “son increíbles”, en especial desde los asientos orientados hacia el océano en los tramos de Orange County y San Diego.

También indicó que la frecuencia de las 16 hs (hora local de los Estados Unidos) permite observar la puesta de sol y que “durante el verano, las playas se llenan de surfistas, y es muy bonito verlos pasar”.

Jordan Thomas, de 30 años y residente de San Diego, señaló que después de su viaje se sintió “inspirado” para recomendar el servicio “como una opción” a otras personas.