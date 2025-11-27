Pequeños pueblos y estancias de playa a menos de dos horas de Los Ángeles para realizar una escapada en auto

Si bien la ciudad de Los Ángeles, en California está repleta de atractivos turísticos, también cuenta con un importante elemento a su favor: está ubicada cerca de varios destinos ideales para disfrutar durante el fin de semana. Un informe reveló cuáles son los mejores pueblos y estancias para ir a visitar en coche, a una distancia de menos de dos horas en auto desde la metrópolis californiana.

Uno por uno: los destinos ideales para viajar en coche desde Los Ángeles durante el fin de semana

El sitio Live Like it’s the Weekend elaboró un listado en el que mencionó varias escapadas de fin de semana a menos de dos horas desde Los Ángeles. Allí, se incluyeron estancias, playas, refugios populares y más destinos que resultan idóneos para quienes buscan despejar la mente y descansar.

Laguna Beach aparece como una opción ideal para descansar durante el fin de semana, a menos de dos horas de Los Ángeles Visit Laguna Beach

Laguna Beach

Aproximadamente a una hora y media de distancia en coche desde Los Ángeles, además de sus restaurantes y tiendas pintorescas en el condado de Orange, esta playa es “un paraíso para los angelinos que buscan una escapada rápida”.

Es catalogado como un destino perfecto para los surfistas y aficionados de la playa, y ofrece una importante variedad de hoteles lujosos ideales para el descanso. A su vez, destacan atracciones cercanas como la playa Victoria, el Parque Estatal Crystal Cove, el muelle y el Parque Alta Laguna, más conocido como “la cima del mundo”.

Ojai

A poco más de una hora desde la urbe angelina, ubicada en el condado de Ventura, se convirtió en un refugio popular para quienes buscan escapar de la atareada vida en la ciudad, dado que está un valle de las montañas Topatopa.

Se puede pasear por el centro, donde se puede disfrutar de cafés, restaurantes, bares, la biblioteca “Los libros de Bart” o el mercado orgánico llamado “El Granjero y el Cocinero”.

Vista panorámica de la ciudad de Ojai, en California Ojai.ca.gov

Isla Catalina

Fue nombrada por el informe como la escapada “más singular” de todas las mencionadas, dado que te transporta fuera de California, a un lugar similar a las playas mediterráneas de Europa.

“Con su costa azul brillante y vistas a los acantilados, es un viaje de fin de semana desde Los Ángeles que te hará sentir como en un mundo lejos de casa”, dice el listado. Buceo, esnórquel y barcos con fondo de cristal la convierten en un destino perfecto para los amantes del mundo submarino. Está ubicada, aproximadamente, a dos horas en auto y ferry desde la metrópolis.

El club de playa Descanso, sus excursiones y el cóctel de leche de búfalo son experiencias populares entre los turistas que la visitan.

Temecula

Se encuentra al norte de San Diego y está a aproximadamente dos horas desde Los Ángeles. Se ha consolidado como una de las mejores opciones para vacaciones de fin de semana para los amantes del vino.

Por otro lado, los globos aerostáticos son otra forma emblemática de disfrutar del paisaje, principalmente para quienes no sean fanáticos del vino.

Temécula, en California, es la opción perfecta para los amantes del vino Visit Temécula

Encinitas

Ubicada en el área del condado norte de San Diego, a cerca de dos horas desde la ciudad angelina, ofrece un “cambio de escenario” sin necesidad de alejarse mucho de la playa.

“Planifique relajarse y disfrutar de actividades de bienestar como surf, paseos por la playa o una clase de yoga”, recomienda el sitio. Presenta pueblos costeros locales como La Jolla, Oceanside y Solana Beach; además de sesiones de surf, jardines, buenos restaurantes y playas.

Excursiones “inolvidables” para hacer dentro de Los Ángeles

De acuerdo con Adventures of a Carry-On, la clave para explorar Los Ángeles es considerarla una ciudad de barrios; en los cuales se pueden encontrar atracciones turísticas, rutas de senderismo panorámicas, restaurantes, salas de conciertos, historia, arte, hermosas playas; entre otros.

El distrito teatral de Broadway, el edificio Bradbury, el Gran Central Market, las librerías, el mercado de los agricultores, el teatro chino, el Centro Getty y la casa de apuestas aparecen como algunas de las propuestas más sobresalientes para quienes opten por disfrutar del fin de semana dentro de la ciudad.