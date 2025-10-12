Con la receta de la abuela: es latina, dejó Trader Joe’s y abrió una taquería en California que es la mejor de EE.UU.

Una receta compartida entre generaciones cambió la vida de una familia de raíces latinas. Tres años atrás, Gema Castro dejó su trabajo en Traders Joe’s y abrió con su esposo un pequeño restaurante mexicano en California que acaba de ser distinguido como el mejor local de tacos de Estados Unidos en 2025

Cómo nació la mejor taquería de EE.UU.

En 2022, Gema Castro decidió dejar su empleo en Trader Joe’s y abrir su propio restaurante. La idea surgió de una receta transmitida por la madre de su esposo José, que había acompañado a la familia durante generaciones.

Su hijo, Anthony Castro, también abandonó su trabajo en una empresa de biotecnología para unirse al proyecto de sus padres, según contaron en una entrevista con Los Angeles Daily News.

La inauguración del negocio familiar, en 2022 Instagram: @birrieria_fam_castro

El pequeño local, con apenas cinco mesas, abrió frente a un concesionario de autos usados y una tienda de tabaco en North Hollywood. La llamaron “Birriería Familia Castro” y se enfocó en un menú simple, con un guiño a sus raíces mexicanas: tacos, tortas, mulitas y vampiros, con diferentes tipos de carne (asada, carnitas, pollo y chorizo).

En la carta se destaca la especialidad de la casa: la birria. Según explicó José Castro, su preparación se basa en una receta que heredaron de su abuela y que usan en sus tacos.

“Nos enorgullecemos cuando se trata de nuestra birria, desde el momento en que se hace hasta después de que todo está hecho. Le quitamos toda la grasa extra para obtener la ternura de la carne”, describió.

El producto más solicitado es el quesataco, una tortilla de maíz crujiente con birria y queso mozzarella, servida con un pequeño tazón de consomé. La idea es mojar cada bocado en el caldo antes de comerlo.

Así prepara los tacos la familia castro

Según Gema Castro, el secreto está en el equilibrio: “La tortilla tiene la cantidad adecuada de crujido para que no se desmorone al morderla, mientras que la carne está tierna y jugosa. En tanto, las especias sobresalen sin ser abrumadoras”. Además, recomendó terminar el consomé como si fuera una sopa.

El reconocimiento a Birriería Familia Castro, entre los mejores lugares de EE.UU. para comer tacos

Lo que comenzó como una apuesta familiar se transformó en un éxito inesperado. Este año, la popular plataforma gastronómica Yelp incluyó a Birrieria Familia Castro en el primer puesto de su lista de los 100 mejores lugares de tacos de Estados Unidos. El sitio web elaboró el ranking con base en las reseñas y las calificaciones de los usuarios.

“Este es un honor increíble. Creo que a la gente le gusta nuestra comida porque es auténtica, la gente siente que está comiendo en sus propios hogares porque todo se hace aquí fresco con nuestras propias manos”, destacó Gema Castro.

Así prepara la birria, la familia Castro

Los mejores restaurantes de tacos de EE.UU. en 2025

La selección de Yelp incluyó 45 restaurantes de California, con más de dos docenas en los condados de Los Ángeles, Orange y Riverside. En la misma lista figuran otros dos locales reconocidos de la ciudad angelina: Holbox y Mariscos El Chito, ambos dentro del top ten.

Holbox, especializado en cocina de la península de Yucatán, ocupa el quinto lugar y es semifinalista del premio James Beard y con estrella Michelin. Su menú incluye el taco de Pulpo y el kampachi ahumado, una variedad de jurel que se convirtió en uno de sus platos más pedidos.

