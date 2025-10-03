La locura en California por las bolsas de Halloween de Trader Joe’s: aún no salen y ya las revenden por US$60

Las bolsas de Halloween de Trader Joe’s se convirtieron en un nuevo objeto de deseo incluso antes de llegar a los estantes. Con un diseño especial para la celebración de Noche de Brujas, la cadena de supermercados anunció que estarán disponibles en todos sus locales en la primera semana de octubre.

¿Qué dijo Trader Joe’s sobre el lanzamiento?

Un portavoz de la compañía confirmó a Today.com que las bolsas “están regresando para la temporada de Halloween” y que los clientes podrán encontrarlas en tiendas a partir del 8 de octubre.

Se venderán desde el 8 de octubre por US$2,99 E bay

El mismo vocero agregó: “Los compradores con preguntas sobre la disponibilidad del producto pueden consultar con los miembros del equipo en su tienda local”.

Cómo son las bolsas de Halloween de Trader Joe’s

El precio oficial será de US$2,99 cada una. Habrá cuatro versiones con estética de Halloween: negro, naranja, violeta y una opción multicolor que combina negro, naranja, verde y violeta.

Según la descripción publicada en el sitio oficial de Trader Joe’s, las mini tote bags están confeccionadas en una resistente mezcla de 65% algodón y 35% poliéster , el mismo material que utilizan los bolsos clásicos de lona de la cadena.

, el mismo material que utilizan los bolsos clásicos de lona de la cadena. Cuentan con asas largas y cómodas, y un tamaño compacto —aproximadamente 33 cm de largo por 28 cm de alto y 15 cm de ancho— pensado para pequeñas compras.

La compañía señala que en su interior caben, por ejemplo, una docena de manzanas, un puñado de snacks para un viaje por carretera o incluso un libro de bolsillo junto con una baguette, quesitos y salami para un picnic improvisado.

El furor comenzó en 2024 con los modelos rojo, amarillo, verde y azul marino Trader Joe’s

Según informó NBC, “varios vendedores de eBay tenían juegos de cuatro de los mini bolsos con temática de Halloween aún no lanzados listados para ‘preventa’ por unos US$60″.

El origen de la fiebre por las mini tote bags de Trader Joe’s

La primera colección, lanzada en marzo de 2024, incluyó los colores rojo, amarillo, verde y azul marino. Today.com recordó que los compradores y revendedores “enloquecieron” y que algunos ejemplares llegaron “a venderse por cientos de dólares en sitios de reventa“. La demanda llevó a la empresa a relanzar los modelos en septiembre de ese mismo año.

En abril de 2025, Trader Joe’s presentó una serie en tonos pastel (rosa, celeste, verde y violeta). En junio lanzó una mini bolsa térmica por US$3,99, que volvió a reponerse en julio tras agotarse en pocos días.

En 2025 también lanzó una versión en tono crema Trader Joe’s

Aldi y la contraoferta con la “Big Bag”

Mientras Trader Joe’s apostó por formatos reducidos, Aldi fue en sentido contrario. El 9 de septiembre de 2025 presentó una “Big Bag” de tamaño gigante, que se vendió en menos de 15 minutos.

En un comunicado, la compañía explicó que la propuesta simbolizaba “ahorros más grandes que exigen compras más grandes y, por lo tanto, una bolsa acorde”. Y cerró con una ironía dirigida a su competidor: las mini tote bags de Trader Joe’s “son simpáticas, pero nunca podrían compararse con la nuestra”.

Consultada sobre una posible reposición de los bolsos gigantes, un representante de Aldi dejó abierta la puerta: “Nunca digas nunca”.

Los orígenes de Trader Joe’s en Pasadena y su expansión en EE.UU.

Trader Joe’s nació en 1967 en Arroyo Parkway, Pasadena, California, como una tienda de barrio con una propuesta diferente: ofrecer productos de calidad a precios accesibles en un ambiente cercano y divertido, explican en su sitio web.

Según su sitio web oficial, el modelo de negocio se centra en negociar directamente con proveedores, eliminar costos innecesarios como programas de fidelidad o tarifas a fabricantes y trasladar el ahorro al cliente.

Lo que comenzó como un único local en California hoy se transformó en una red nacional. La empresa tiene presencia en estados clave como California, Nueva York, Florida, Texas, Illinois, Massachusetts y Washington, además del Distrito de Columbia, y otros 30 estados.