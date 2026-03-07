Niños en riesgo: la preocupante tendencia en EE.UU. que impacta a los migrantes en Arizona

Los menores de edad en Estados Unidos atraviesan una situación cada vez más delicada dentro del sistema migratorio. Un análisis reciente muestra un fuerte aumento de menores puestos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La tendencia ya impacta en la vida cotidiana de familias migrantes en Arizona, como el caso de Ana, una madre mexicana que teme ser separada de sus hijos de cuatro y seis años.

El aumento de menores detenidos por el ICE

The Marshall Project analizó registros sobre detenciones migratorias entre el 1° de septiembre de 2023 y el 15 de octubre de 2025.

En Arizona, una mujer mexicana relata cómo intenta explicar a sus pequeños el contexto de operativos migratorios sin generarles temor Telemundo Arizona

Los datos publicados el 29 de enero de 2026 revelan un cambio abrupto en el promedio diario de menores retenidos por ICE:

Durante los últimos 16 meses de la administración del expresidente demócrata Joe Biden, la agencia mantenía unos 25 niños detenidos por día .

. Bajo el actual gobierno del republicano Donald Trump, la cifra aumentó a aproximadamente 170 menores por día.

En ciertos momentos, los registros alcanzaron niveles aún mayores. El análisis detectó días en los que más de 400 menores permanecían bajo custodia del ICE.

Los investigadores aclararon que estos datos solo contemplan a menores retenidos por esa agencia. El recuento no incluye a niños que se encuentran bajo la supervisión de la Patrulla Fronteriza ni a aquellos alojados en el sistema de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

Las familias migrantes en Arizona se preparan ante posibles separaciones

Mientras los datos muestran una tendencia nacional, el impacto se refleja en la vida cotidiana de algunas familias migrantes de Arizona. El temor a la separación familiar se volvió una preocupación constante para algunos padres, según Telemundo.

La mujer explicó que intenta mantener la rutina familiar mientras sus pequeños continúan con la escuela Captura de Telemundo

Ana, una madre mexicana que vive en Arizona con sus hijos de cuatro y seis años, dijo en el informe que el despliegue de agentes migratorios en la zona la obligó a hablar con sus hijos sobre lo que ocurre.

En ese sentido trata de decirles que “hay personas que arrestan a gente buena”, pero que ellos no deben preocuparse. Según su relato, intenta “no invadirlos de miedo” aunque ella misma sienta “preocupación y tristeza”.

A pesar de la incertidumbre, la mujer intenta mantener la rutina familiar. Sus hijos continúan con la escuela mientras ella trabaja y todos aprenden inglés. Aunque siente temor, expresó su convicción: “Creo que Dios nos conoce a cada uno de nosotros y también sabe nuestras necesidades”.

Una abogada de inmigración sugiere designar tutores, ordenar papeles y buscar asesoramiento jurídico para proteger a los más chicos Captura de Telemundo

Los planes de emergencia para familias migrantes

Ante este escenario, los expertos recomiendan a las familias prepararse. Según explicó Doralina Luna, abogada de inmigración en el informe de Telemundo, es importante tener un plan de emergencia familiar y mantener los documentos organizados. Entre las recomendaciones aparecen:

Preparar cartas poder para el cuidado de los hijos

para el cuidado de los hijos Guardar documentos importantes en un solo lugar

Consultar con un abogado de inmigración.

La especialista señaló que estas medidas pueden ayudar a las familias a enfrentar posibles detenciones.