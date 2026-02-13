Buenas noticias para Los Ángeles: Gavin Newsom anuncia ayuda para el pago de hipotecas

En medio del proceso de reconstrucción tras los devastadores incendios de 2025, el gobierno de California anunció una medida que promete aliviar la preocupación por la vivienda en Los Ángeles. Aunque la iniciativa no resuelve todos los desafíos financieros derivados del desastre, sí marca un cambio en la escala de la ayuda disponible y abre un nuevo capítulo en la recuperación económica de las comunidades afectadas.

El programa de California ampliado para sobrevivientes del desastre

El gobernador Gavin Newsom informó la expansión del programa CalAssist de alivio hipotecario, que ahora permitirá a los propietarios afectados por desastres —incluidos los incendios del área de Los Ángeles— acceder hasta a un año completo de pagos cubiertos por el estado. Hasta ahora, la ayuda era de apenas tres meses.

La nueva medida extiende la asistencia estatal de tres meses a un año completo de pagos hipotecarios cubiertos para aquellos propietarios cuyas residencias principales resultaron dañadas o destruidas Ethan Swope - FR171736 AP

La asistencia, además, aumenta de manera sustancial su alcance económico: el límite pasa de US$20.000 a US$100.000, dinero que se paga directamente al administrador de la hipoteca y no debe devolverse. De acuerdo con el comunicado de prensa de la oficina del gobernador, la decisión surge tras escuchar a las comunidades afectadas y ajustar las políticas a sus necesidades reales durante la reconstrucción.

En palabras del propio mandatario: “Estas comunidades siguen reconstruyéndose y nosotros no nos iremos a ningún lado. California es un socio comprometido en cada paso del camino hacia la recuperación. Este desastre fue sin precedentes y exigió flexibilidad y acción en tiempo real”.

La medida busca cubrir la brecha entre la asistencia inmediata posterior al incendio y el largo proceso de reconstrucción de viviendas, especialmente cuando los seguros tardan en pagar o resultan insuficientes frente al aumento de los costos de construcción.

Cómo funcionará la ayuda económica de California para Los Ángeles

El programa está administrado por la California Housing Finance Agency y se dirige a propietarios cuyas residencias principales quedaron destruidas o inhabitables.

El límite de la ayuda económica por hogar pasó a 100 mil dólares de asistencia directa y no reembolsable @CAGovernor

La ampliación multiplica por cuatro el alcance original del programa y cambia la elegibilidad.

Hasta 12 meses de pagos hipotecarios cubiertos por el estado

Máximo total de US$100.000 por hogar

Disponible para propietarios al día, en indulgencia o con atraso

Aplica también a quienes ya recibieron tres meses de ayuda

El dinero se paga directamente al prestamista

No requiere reembolso

La subdirectora ejecutiva adjunta del organismo, Rebecca Franklin, explicó que muchas familias llevaban un año sin pagar la hipoteca debido a acuerdos de indulgencia tras los incendios, por lo que el momento de la ampliación resulta crítico para evitar ejecuciones y desalojos.

Hasta el momento, el estado ya abonó US$6,5 millones a 793 beneficiarios de desastres naturales recientes, la mayoría víctimas de los incendios de Palisades y Eaton ocurridos en 2025, y aún queda financiación disponible.

Para garantizar la transparencia y celeridad, los fondos de CalAssist se pagan directamente al administrador de la hipoteca o prestamista Shutterstock

Más familias podrán calificar para la asistencia del gobierno de California

Otra modificación importante es el aumento de los límites de ingreso para acceder al beneficio. Ahora más hogares pueden solicitarlo.

En el condado de Los Ángeles podrán aplicar familias con ingresos anuales combinados de hasta US$281.400, un incremento de US$70.000 comparado con lo antes dispuesto. En el condado de Butte County el nuevo límite alcanza los US$255 mil dólares.

El fondo CalAssist fue creado en junio de 2025 para estabilizar la vivienda de propietarios mientras enfrentaban reclamos de seguros y aumentos de costos de construcción en California.