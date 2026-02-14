Gavin Newsom firmó la ley SB 634 que protege de detenciones y castigos a un grupo de trabajadores clave en California

El 10 de octubre de 2025, el gobernador de California, Gavin Newsom, convirtió en ley la propuesta SB 634, una norma estatal que prohíbe a ciudades y condados castigar o detener a trabajadores, organizaciones y voluntarios que entregan ayuda básica a personas sin hogar. La legislación surge en un contexto de ordenanzas locales que habían comenzado a restringir determinadas formas de asistencia.

Qué establece la SB 634 en California

De acuerdo con el texto legal, la nueva normativa prohíbe que ciudades y condados aprueben o hagan cumplir normas que bloqueen la prestación de asistencia básica a personas que viven en la vía pública. La ley alcanza tanto a ordenanzas futuras como a disposiciones vigentes que entren en conflicto con el nuevo marco estatal.

Ley SB 634 prohíbe que los gobiernos locales penalicen a quienes brindan ayuda humanitaria o servicios de salud a indigentes

Entre los servicios protegidos se incluyen:

Atención médica

Asistencia legal

Provisión de recursos indispensables como alimentos, agua, mantas, almohadas y artículos de higiene personal

Contempla acciones destinadas a resguardar a las personas de condiciones climáticas adversas

La SB 634 determina que ofrecer este tipo de ayuda no puede ser considerado un delito ni dar lugar a multas o arrestos por parte de autoridades locales.

La ordenanza de Fremont que impulsó la entrada en vigor de la nueva regulación

La iniciativa legislativa fue impulsada luego de que algunas ciudades aprobaran reglamentaciones restrictivas. En Fremont, por ejemplo, se adoptó una ordenanza que prohibía “ayudar o incitar” la formación de campamentos, lo que generó inquietud entre trabajadores humanitarios y voluntarios.

Organizaciones sin fines de lucro y grupos religiosos señalaron que existía el riesgo de enfrentar procesos penales por distribuir alimentos o brindar servicios médicos en zonas donde se concentraban personas sin vivienda.

La ordenanza de la ciudad de Fremont, California, prohibía acampar y guardar pertenencias personales en terrenos públicos y privados sin el consentimiento del propietario de la propiedad Foto de Naomi August en Unsplash

“Quienes brindan comida, agua y apoyo a nuestros vecinos sin hogar deben ser elogiados, no castigados”, dijo Monica Porter Gilbert, de Disability Rights California, en un comunicado oficial. “Nos enorgullece este esfuerzo conjunto entre coaliciones para garantizar que California brinde protección básica a los proveedores de servicios y vecinos que contribuyen a erradicar la falta de vivienda en nuestro estado”, agregó.

La SB 634 responde a ese escenario al establecer que la asistencia humanitaria constituye una actividad protegida por la ley estatal, lo que limita la capacidad de los municipios para penalizarla.

“La aprobación de la ley por parte del gobernador Newsom marca un paso importante en la protección de nuestros vecinos sin hogar”, declaró Adam Murray, director ejecutivo del Inner City Law Center. “Esta victoria garantizará que ayudar a las personas sin hogar nunca se considere un delito, sino una muestra de nuestra humanidad compartida", señaló.

La nueva ley de California tiene como objetivo principal proteger a los trabajadores de servicios de ser arrestados o castigados por ayudar a personas sin hogar Imagen de wal_172619 en Pixabay

El alcance estatal de la nueva regulación y la aplicación en “charter cities”

En California existen ciudades con estatuto propio, conocidas como “charter cities”, que cuentan con autonomía en ciertos asuntos municipales. Sin embargo, la Legislatura determinó que el abordaje de las personas sin hogar es un tema de interés estatal.

Al declararse como ley general, la SB 634 se aplica a todas las jurisdicciones del estado, incluidas aquellas con estatuto propio. Esto significa que cualquier ordenanza local que contradiga la norma estatal pierde validez en los puntos en conflicto.

De esta manera, la legislación funciona como un límite legal que impide a las ciudades utilizar normas de orden público para sancionar la entrega de ayuda básica en la vía pública.

Quiénes están protegidos por la nueva ley de California

La SB 634 brinda protección a:

Trabajadores de servicios de primera línea que realizan tareas directas de alcance comunitario con personas sin hogar.

que realizan tareas directas de alcance comunitario con personas sin hogar. Organizaciones sin fines de lucro que desarrollan programas de apoyo y conexión con recursos habitacionales.

que desarrollan programas de apoyo y conexión con recursos habitacionales. Organizaciones religiosas que distribuyen alimentos o brindan asistencia en espacios públicos

que distribuyen alimentos o brindan asistencia en espacios públicos Profesionales de la salud y proveedores de servicios legales que atienden a personas sin vivienda.

La cobertura se extiende a ciudadanos individuales que, de forma voluntaria, entregan artículos esenciales como comida, agua o productos de higiene, conocidos comúnmente como “buenos samaritanos”.

Qué actividades de supervivencia básica quedan amparadas

El texto legal define como actos vinculados a la supervivencia básica a:

La distribución de alimentos y agua

La entrega de mantas y almohadas para el descanso

La provisión de artículos de higiene personal

También se consideran protegidas las acciones destinadas a resguardar a las personas de condiciones climáticas extremas

La prestación de atención médica y asesoramiento legal

La ley aclara que la definición no incluye la entrega de materiales de construcción pesados, como madera contrachapada, por lo que diferencia así la asistencia básica de otras intervenciones.