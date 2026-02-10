Es oficial: cómo obtener hasta 150 mil dólares para pagar una casa en California

El programa Dream For All reabrirá su proceso de solicitudes el 24 de febrero de 2026 y permitirá que compradores de vivienda de primera generación accedan a asistencia estatal de hasta el 20% del valor de una propiedad. El beneficio, administrado por la Autoridad de Financiamiento de Vivienda de California (CalHFA, por sus siglas en inglés), se asignará mediante un sorteo y estará sujeto a requisitos de ingresos, residencia y documentación.

Qué es el programa Dream For All y cómo funciona

Dream For All es un programa de préstamos de apreciación compartida diseñado para facilitar el acceso a la vivienda a compradores de primera generación. A diferencia de otros esquemas de ayuda, no se trata de una subvención directa, sino de un préstamo que se devuelve cuando la propiedad se vende, se transfiere o se termina de pagar la hipoteca principal.

A través del programa California Dream for All se apoyará a compradores de primera generación para adquirir una casa Freepik

El monto otorgado puede utilizarse para cubrir el pago inicial y, en algunos casos, costos de cierre. Al reducir significativamente el capital que el comprador debe aportar, el programa puede eliminar la necesidad de un seguro hipotecario privado y disminuir el monto de las cuotas mensuales.

De acuerdo con el comunicado oficial, el esquema de apreciación compartida permite un ahorro mensual promedio cercano a los US$1200 para los beneficiarios. Esta estructura busca no solo facilitar la compra inicial, sino también mejorar la estabilidad financiera de los hogares participantes.

Uno de los elementos centrales del programa es su carácter rotativo. Cuando un beneficiario vende la propiedad, el estado recupera el monto del préstamo inicial más un porcentaje del aumento del valor del inmueble. Esos fondos se reintegran al programa para financiar nuevas compras.

El programa California Dream for All ofrece hasta el 20% del precio de compra de una vivienda Unsplash/Paul Hanaoka

Cómo acceder al programa Dream For All en California

El periodo de registro para Dream For All estará abierto desde el martes 24 de febrero hasta el lunes 16 de marzo de 2026. A diferencia de otros programas estatales, las solicitudes no se procesan por orden de llegada, sino mediante un sistema de selección aleatoria.

Este mecanismo fue adoptado para distribuir los fondos de manera equitativa, dado que la demanda supera ampliamente la disponibilidad de recursos. Una vez cerrado el plazo de inscripción, CalHFA realizará el sorteo y posteriormente auditará las solicitudes seleccionadas.

Pasos obligatorios antes de registrarse en el programa:

Trabajar con un prestamista aprobado por CalHFA para obtener una Carta de Preaprobación Dream For All , documento indispensable para ingresar al portal de solicitudes.

, documento indispensable para ingresar al portal de solicitudes. Completar un curso educativo obligatorio. Se trata de una capacitación gratuita, en línea y de aproximadamente una hora, centrada específicamente en el funcionamiento del préstamo de apreciación compartida.

Solo después de contar con la preaprobación y el curso finalizado, el solicitante podrá registrarse durante el periodo oficial de inscripción. El registro se realiza exclusivamente a través del portal oficial de Dream For All administrado por CalHFA.

Quienes resulten seleccionados recibirán una aprobación condicional. A partir de ese momento, contarán con un plazo de 90 días para identificar una vivienda elegible y completar el proceso de compra con un prestamista aprobado.

Si recibe una aprobación condicional, el beneficiario tendrá 90 días para buscar y comprar una casa Andy Dean Photography

Cuáles son los requisitos para calificar al apoyo de hasta US$150 mil

Para acceder al programa Dream For All, los solicitantes deben cumplir con una serie de condiciones específicas:

Ser comprador de primera generación , lo que implica que al menos uno de los solicitantes no haya tenido propiedad residencial en los últimos siete años y que sus padres no sean propietarios actualmente ni lo hayan sido al momento de fallecer.

, lo que implica que al menos uno de los solicitantes no haya tenido propiedad residencial en los últimos siete años y que sus padres no sean propietarios actualmente ni lo hayan sido al momento de fallecer. Todos los solicitantes deben ser considerados compradores por primera vez , es decir, no haber sido dueños de una vivienda en los últimos tres años.

, es decir, no haber sido dueños de una vivienda en los últimos tres años. También se exige que al menos uno de los integrantes del hogar sea residente actual del estado de California.

Otro factor determinante es el límite de ingresos, que varían según el condado donde se planea comprar la vivienda:

Fresno: el tope aproximado es de US$148 mil anuales.

anuales. Humboldt: US$148 mil .

. Los Ángeles: US$168 mil .

. Santa Barbara: US$188 mil .

. Sacramento: US$191 mi .

. San Diego: US$207 mil .

. Ventura: US$207 mil .

. Orange: US$216 mil .

. San Francisco: US$295 mil .

. Santa Clara: US$309 mil.

El programa también contempla la elegibilidad de personas que hayan estado en el sistema de acogida temporal (foster care), quienes pueden cumplir el requisito de primera generación bajo esta condición específica.

Los solicitantes del programa de apoyo para comprar casa que sean calificados serán seleccionados al azar Freepik

Documentación requerida y verificación posterior

Durante el proceso de registro, los solicitantes deberán presentar documentación básica de identidad, como licencia de conducir, pasaporte, identificación estatal o documentos de autorización de empleo. También se solicitará información detallada sobre los padres del solicitante designado.

Esta información incluye nombres completos, fechas de nacimiento, direcciones actuales o fechas de defunción, así como documentos que acrediten la relación familiar, como actas de nacimiento. En el caso de quienes califican por haber estado en foster care, se exigirá una carta o formulario de verificación correspondiente.

Todo sobre el Programa California Dream For All

Una vez realizado el sorteo, CalHFA llevará a cabo una auditoría de las solicitudes seleccionadas para confirmar la veracidad de la información proporcionada. Solo después de superar esta etapa se mantiene la aprobación condicional.

Si el solicitante no logra comprar una vivienda dentro del plazo de 90 días, la aprobación expira y los fondos se reasignan a otros participantes del programa.