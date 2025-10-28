La amenaza a California que podría impactar en las licencias de conducir comerciales para migrantes

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que podría retirar hasta 160 millones de dólares en fondos federales a California. Su amenaza tiene lugar tras acusar al Estado Dorado de emitir ilegalmente licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) a migrantes y a otros no ciudadanos.

Sean Duffy amenaza a California con retirar US$160 millones

Durante su participación en el programa Sunday Morning Futures de Fox News el domingo pasado, Duffy acusó al gobernador Gavin Newsom de no acatar las disposiciones del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), que ordenan a California suspender la emisión de licencias comerciales a no ciudadanos y revisar las previamente emitidas.

Duffy afirmó que podría retirar 160 millones de dólares a California debido a que el estado otorgó miles de licencias comerciales a personas que no son ciudadanas

“Así que, primero, voy a retirar 160 millones de dólares de California”, afirmó Duffy. “Y, a medida que retiremos más dinero, también tenemos la opción de retirar la autoridad del estado para emitir licencias de conducir comerciales".

A su vez, afirmó que California otorgó de manera ilegal decenas de miles de CDL a personas que no son ciudadanos. “Hay 60.000 personas en las carreteras que no deberían tener registro. Están conduciendo camiones cisterna, autobuses escolares, y hemos visto algunos de los accidentes en carreteras estadounidenses causados por personas que no deberían tener esas licencias”, indicó.

Según indicó a Associated Press Eva Spiegel, portavoz del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés), la administración federal carece de fundamentos legales para retener los fondos federales destinados al transporte por carretera.

“El gobierno federal anteriormente permitía licencias de conducir comerciales para solicitantes de asilo y refugiados, y el 26 de septiembre anunció regulaciones de emergencia para poner fin a esta práctica, las cuales entraron en vigor el 29 de septiembre. California cumple con estas regulaciones y seguirá cumpliendo con la ley federal”, detalló el vocero.

Nuevos controles sobre licencias comerciales en EE.UU.

El mes pasado, el DMV reforzó los requisitos para la obtención de CDL por parte de no ciudadanos tras tres accidentes fatales que, según las autoridades, involucraron a camioneros inmigrantes.

Bajo las nuevas normas, solo tres categorías específicas de visas califican para una CDL y los estados deben verificar el estatus migratorio de los solicitantes mediante una base de datos federal. Las licencias tendrán una vigencia máxima de un año, salvo que la visa del solicitante expire antes.

Una auditoría nacional de licencias comerciales comenzó tras un accidente mortal en Florida causado por un conductor indocumentado, y la revisión encontró licencias emitidas incorrectamente en varios estados, incluidos California (Unsplash)

Duffy señaló que California nunca debió haber emitido el 25% de las 145 licencias revisadas por los investigadores y destacó cuatro que seguían vigentes años después de que el permiso de trabajo del titular expirara.

Una auditoría nacional de CDL se inició después de que un conductor indocumentado provocara un accidente mortal en Florida al hacer un giro en U, que causó la muerte de tres personas. En general, la revisión detectó licencias emitidas incorrectamente en California, Colorado, Pensilvania, Dakota del Sur, Texas y Washington.

Tensión entre California y el gobierno federal por CDL

Cuando Duffy lanzó la amenaza de retirar los fondos el mes pasado, un portavoz de Newsom destacó que los conductores con CDL en California registran una tasa de accidentes considerablemente menor que el promedio nacional y la de Texas, el único estado con un mayor número de licencias emitidas.

El secretario de Transporte indicó que California es el único estado que no cumple con los requisitos de inglés para los conductores de camiones Freepik - Freepik

Asimismo, el secretario de Transporte, a comienzos de octubre, había retenido US$40 millones a California al señalar que era el único estado que no cumple con los requisitos de dominio del inglés para los conductores de camiones.