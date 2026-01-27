Buenas noticias para mexicanos: consulado de Los Ángeles transmitirá gratis los partidos del Mundial 2026
Durante el torneo, se abrirá un espacio para disfrutar de las transmisiones de la selección mexicana
El Consulado General de México en Los Ángeles, en colaboración con el gobierno de la ciudad, anunció oficialmente la creación de Casa México, un vibrante centro de hospitalidad y cultura que abrirá sus puertas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. El emblemático lugar será la sede oficial para disfrutar de forma gratuita las transmisiones de los partidos de la Selección Nacional Mexicana.
Casa México, el proyecto para ver a la selección en el Mundial 2026
- Durante las cinco semanas que dure el Mundial 2026, Casa México Los Ángeles servirá como el centro de reunión oficial para los aficionados.
- El recinto abrirá sus puertas desde la inauguración del torneo el 11 de junio hasta la gran final el 19 de julio, señaló Telemundo.
La sede se encuentra en LA Plaza de Cultura y Artes, un espacio emblemático que se ubica en el 501 North Main Street. Su punto geográfico es inmejorable, ya que se encuentra en el corazón del distrito histórico de El Pueblo de Los Ángeles, a unos cuantos pasos de la famosa Olvera Street, lo que garantiza una atmósfera de tradición y herencia mexicana, consignó Univisión.
Actividades que ofrece Casa México para los aficionados en EE.UU.
Los asistentes a Casa México podrán disfrutar de una nutrida cartelera de actividades sin costo alguno, para celebrar el espíritu mundialista en comunidad. La programación incluye la retransmisión en pantallas gigantes de los partidos de la Selección Mexicana, además de otros encuentros clave del torneo, señaló Secret Los Ángeles.
Sin embargo, el futbol no será la única actividad que se pueda disfrutar en el lugar. El recinto se llenará de vida con espectáculos de música en vivo, exhibiciones de artes visuales y diversas manifestaciones culturales.
Asimismo, diversos estados de la República Mexicana contarán con pabellones especiales para exhibir su riqueza y ofrecer a los visitantes una ventana a sus destinos turísticos, tradiciones milenarias y su gastronomía regional.
Las fechas de mayor actividad en Casa México
El calendario mundialista para México ya es oficial y promete emociones fuertes en Casa México. Las actividades iniciarán el 11 de junio, fecha en la que la Selección Mexicana debutará frente a Sudáfrica en el legendario césped del Estadio Azteca, consignó Olympics.
La travesía continuará el 18 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, donde se llevará a cabo el duelo ante Corea del Sur. Y para poder sellar el pase a la siguiente ronda, México regresará al Estado Azteca el 24 de junio, donde se enfrentará con su tercer oponente del grupo, que aún está por definirse.
Qué partidos se jugarán en Los Ángeles en el Mundial 2026
El Estadio de Los Ángeles es la sede más reciente para albergar la Copa Mundial 2026, ya que se inauguró en septiembre de 2020. El calendario en este estadio es el siguiente, según FIFA:
Zona de grupos
- Viernes, 12 de junio de 2026, Partido 4 – Estados Unidos vs. Paraguay - Grupo D - Estadio Los Ángeles
- Lunes, 15 de junio de 2026, Partido 15 – Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Estadio Los Ángeles
- Jueves, 18 de junio de 2026, Partido 26 – Suiza vs. Italia/Irlanda/Gales/Bosnia – Grupo B - Estadio Los Ángeles
- Domingo, 21 de junio de 2026, Partido 39 – Bélgica vs. Irán – Grupo G - Estadio Los Ángeles
- Jueves, 25 de junio de 2026, Partido 59 – Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Estados Unidos – Grupo D - Estadio Los Ángeles
Dieciseisavos de final
- Domingo, 28 de junio de 2026, Partido 73 – 2.º Grupo A vs. 2.º Grupo B - Estadio Los Ángeles
- Jueves, 2 de julio de 2026, Partido 84 – 1º Grupo H vs. 2º Grupo J - Estadio Los Ángeles
Cuartos de final
- Viernes, 10 de julio de 2026, Partido 98 – Ganador Partido 93 vs. Ganador Partido 94 - Estadio Los Ángeles.
