Buenas noticias para migrantes en California: el barrio de LA que instaló sirenas para advertir la presencia del ICE

A lo largo de Highland Park, un barrio de Los Ángeles, en California, grupos de activistas instalaron sirenas para advertir a los extranjeros indocumentados sobre la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Cuando suenan, hasta a media milla de distancia, huyen a una zona segura y evitan ser arrestados.

El año pasado, las movilizaciones inundaron las calles de Los Ángeles con cientos de manifestantes que reclamaban contra la presencia del ICE. Otra vez, el resultado fue adverso para quienes reclamaban, con varias personas arrestadas y ningún cambio de la política federal.

Durante este invierno, los activistas en Highland Park decidieron implementar otro método, menos confrontativo pero más eficaz: sirenas que avisan a los residentes y extranjeros sobre redadas.

Con esta tecnología, los activistas apuntan a sacar a la gente de las calles y llevarla a lugares seguros. De esta manera, evitan su arresto. En diálogo con Los Angeles Times, un activista local resaltó el éxito de la iniciativa: “Por lo menos podemos alertar a la comunidad”.

Junto con estas alarmas, los vecinos colocaron carteles que explican el protocolo. “Cuando suena la alarma, el ICE está en la comunidad”, decían los volantes, publicados tanto en inglés como en español. “Salgan de las calles, refúgiense y confinémonos”, continuaban.

El funcionamiento de las sirenas para advertir sobre la presencia del ICE en LA

Los activistas detallaron a LA Times:

Los dispositivos cuestan aproximadamente US$70 cada uno y se compran con fondos recaudados por la comunidad.

Hasta el momento, se instalaron unas 20 sirenas en propiedades privadas, como hogares y negocios, para evitar que sean confiscadas por agentes federales.

Los activistas trabajan para comprar más equipos y están en la búsqueda de nuevos lugares donde puedan instalarlas.

Tienen el tamaño de un balón de fútbol, son de color rojo, emiten un sonido audible hasta a media milla (800 metros) de distancia y se activan mediante una aplicación móvil.

Aunque parecen fáciles de detectar, los activistas pidieron a los vecinos que las mantengan alejadas de la vista para que no sean inmediatamente visibles si hay agentes federales en la zona.

Las organizaciones decidieron mantener en secreto detalles específicos, como la aplicación utilizada para activar las sirenas y la identidad de los negocios participantes, por temor a represalias gubernamentales.

Con esta nueva estrategia, los activistas evitan el contacto directo con los agentes del ICE a la vez que ofrecen a los inmigrantes un medio eficiente para contrarrestar la ofensiva migratoria.

A su vez, las sirenas también pueden ayudar a proteger a los activistas. “La gente tiene miedo. Necesitamos encontrar maneras más creativas de mantener a nuestra comunidad segura”, indicó Nelson Grande, residente de Highland Park y candidato al Distrito 1 del Concejo Municipal de Los Ángeles.

En ese sentido, las personas que colocaron las alarmas remarcaron que también intentan ayudar a migrantes con documentación regular y residentes que han sido objetivo de redadas y arrestos. “No solo se llevan a delincuentes peligrosos. Muchos conocemos a familiares y amigos que fueron detenidos. Sabemos lo agresivas que son las redadas del ICE”, sostuvo Grande.

La declaración del gobierno sobre las sirenas para advertir la presencia del ICE en LA

A pesar de las protestas generalizadas en Los Ángeles, que se replicaron a principios de este año tras las operaciones en Minnesota, el gobierno del presidente Donald Trump no dio el brazo a torcer. En su lugar, continuó con la ofensiva contra la inmigración ilegal.

Con la estrategia de las sirenas, la postura es intransigente. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) calificó la idea como “una locura” y cuestionó su legalidad.

El DHS calificó las sirenas que advierten sobre la presencia del ICE en LA como "una locura"

“Los residentes de Highland Park quieren comprar una sirena antiaérea, el mismo dispositivo que se usó en Londres cuando sobrevolaron los aviones alemanes, para alertar a la comunidad sobre el ICE. Suena como una molestia pública”, expresó un portavoz a LA Times.

Luego, adjuntó nombres y fotografías de migrantes detenidos por el ICE en la jurisdicción que fueron condenados por delitos graves. “Estos son algunos de los criminales que los residentes de Highland Park están tratando de proteger y ayudar a evadir el arresto”, remarcó.

Otro funcionario, que pidió no ser identificado, señaló que hay preocupaciones sobre cómo se podrían usar las sirenas, cómo los voluntarios identificarían y confirmarían la presencia de los oficiales del ICE y cómo los residentes sabrían el significado si se utilizan.