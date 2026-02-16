¿Retrocede el ICE en California? Giro drástico en Los Ángeles por el repliegue de agentes en la zona

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) dejaron una instalación federal ubicada en Terminal Island, en la zona portuaria del sur de Los Ángeles, California. El repliegue ocurrió durante la noche del viernes 13 de febrero de 2026 y fue confirmado por la congresista Nanette Barragán.

La salida de los agentes de migración de una zona clave de Los Ángeles

Tras comunicarse con autoridades de la Guardia Costera asignadas al complejo de Los Ángeles y Long Beach, Barragán informó que los agentes federales del ICE y la CBP abandonaron el predio ubicado en Terminal Island. “No está claro si esto es permanente o si se mudarán a otra ubicación en el condado de Los Ángeles”, advirtió la congresista en X.

El mensaje de la congresista que confirma el retiro de agentes del ICE y la CBP de Terminal Island X @RepBarragan

Según detalló, en los últimos meses las familias de los barrios aledaños manifestaron preocupación por la presencia de los agentes. “La seguridad pública funciona mejor cuando las comunidades confían en las instituciones que las atienden”, agregó.

Organizaciones locales que realizan observación comunitaria afirmaron que durante los últimos meses mantuvieron presencia constante en los accesos a la base para documentar salidas de vehículos y operativos. Según sus registros, la actividad disminuyó gradualmente antes del retiro final.

“Tenemos informes evidentes de que el ICE y la CBP se han movilizado de la base de la Guardia Costera en Terminal Island. Mientras esperamos la confirmación final, consideramos esto como una victoria tentativa para la gente de Harbor Area”, dijo el grupo Harbor Area Peace Patrols en un comunicado oficial.

La organización aseguró que continuará con patrullas informativas pese a la salida de los agentes. Sus integrantes sostienen que la vigilancia civil seguirá activa ante la falta de claridad sobre los planes federales futuros.

La organización comunitaria Harbor Area Peace Patrols (HAPP) también reportó una disminución en los avistamientos de agentes y actividades de detención en la región Instagram @harborareapeacepatrols

La salida se produjo después de ocho meses de presencia federal continua en el lugar. Según dirigentes comunitarios y funcionarios del condado, la instalación habría funcionado como punto logístico para operativos migratorios en distintos sectores del sur de California desde el verano boreal de 2025.

Uso de la base como centro operativo regional

Aunque la misión oficial del lugar incluye apoyo administrativo y mantenimiento para unidades marítimas, funcionarios locales indicaron que durante ocho meses se desarrollaron actividades adicionales.

La supervisora del condado, Janice Hahn, manifestó que el gobierno federal no proporcionó detalles sobre las operaciones realizadas desde la base.

Según su oficina, en múltiples ocasiones la información sobre detenciones o despliegues se obtuvo a través de organizaciones comunitarias y no por canales oficiales.

Las autoridades locales y grupos comunitarios no descartan que los agentes se hayan trasladados a otro sector dentro del condado de Los Angeles Amanda Mason - Foto Facebook Immigration And Customs Enforcement (ICE)

“Harbor Area Peace Patrols ha sido un increíble aliado en la lucha contra la ofensiva del gobierno federal contra el condado de Los Ángeles”, señaló en un mensaje publicado en Instagram. “Quiero agradecer a cada persona que ha ofrecido su tiempo para resguardar a su comunidad”, manifestó.

Advertencia de las autoridades: vigilancia ante la incertidumbre por la presencia del ICE

A pesar de la retirada, funcionarios estatales y locales pidieron no interpretar el movimiento como el fin de las operaciones migratorias en la región. Barragán advirtió que las agencias federales podrían reorganizar sus recursos y trasladarse a otra ubicación estratégica dentro del condado.

La supervisora Hahn también solicitó a la población mantenerse atenta. “Aunque recibamos con alegría esta buena noticia, urge permanecer atentos. No guarden aún sus silbatos”, recomendó.

El grupo de activistas coincide con esta evaluación y advirtió que seguirán con sus monitoreos en la zona, especialmente ante la existencia de otras instalaciones federales próximas que podrían ser utilizadas para funciones similares.

El momento en el que un agente del ICE agrede con gas pimienta a una mujer

“El DHS debe saber que no seremos derrotados; que si regresan o si intentan convertir la prisión en un centro de detención del ICE, estaremos aquí”, advirtió el grupo Harbor Area Peace Patrols.

“Hemos demostrado nuestra determinación y resiliencia una y otra vez. No nos iremos a ninguna parte porque no hay adónde ir: este es nuestro hogar y lo defenderemos, junto con nuestra gente, para siempre”, agregó.

Ubicación estratégica dentro del puerto

La base de la Guardia Costera se encuentra en 1001 South Seaside Avenue, dentro del complejo del Puerto de Los Ángeles, uno de los principales centros logísticos del país norteamericano.

Su proximidad a rutas marítimas, autopistas y otras instalaciones federales la convierte en un punto estratégico para operaciones de seguridad y transporte.

Debido a esa localización, el movimiento de vehículos oficiales en la zona es habitual, lo que dificulta distinguir actividades rutinarias de despliegues específicos.

Hasta el momento no se anunció oficialmente un nuevo destino para las unidades que operaban desde Terminal Island.