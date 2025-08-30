Calendario de pagos del Seguro Social en California: cuándo se pagan los cheques de septiembre de 2025

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), publicó el calendario de pago para los beneficiarios del programa en el mes de septiembre en California. Los beneficios serán entregados de acuerdo a la fecha de nacimiento de la persona inscrita al programa, y comenzarán con la entrega a partir del segundo miércoles del mes.

Cuándo se paga el beneficio del Seguro Social de septiembre en California

De acuerdo con el calendario oficial de la SSA, los pagos correspondientes al noveno mes del año en el Estado Dorado quedarán de la siguiente forma:

Calendario de pagos del Seguro Social y SSI para el segundo semestre de 2025 (Web/SSA)

Fecha de nacimiento en los días 1° al 10 : se entrega el segundo miércoles del mes ( 10 de septiembre ).

: se entrega el segundo miércoles del mes ( ). Fecha de nacimiento en los días 11 al 20 : se entrega el tercer miércoles del mes ( 17 de septiembre ).

: se entrega el tercer miércoles del mes ( ). Fecha de nacimiento en los días 21 al 31: se entrega el cuarto miércoles del mes (24 de septiembre).

Las personas que recibieron el Seguro Social antes de mayo de 1997 recibirán su pago el día primero de cada mes. Mientras que aquellos que son parte del programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), tendrán los beneficios el día 3 del mes.

Por otro lado, el 1 de septiembre coincide con el Labor Day, más conocido como el Día del Trabajo, un feriado federal importante en la nación estadounidense, de tal manera que, los pagos del SSI se enviarán con anticipación el mes anterior, es decir, el viernes 29 de agosto, según Today.

En caso de que los beneficiarios no reciban sus pagos en dichas fechas, tendrán que esperar tres días adicionales para tener el dinero. En caso de que el pago no llegue en estas fechas, es necesario comunicarse directamente con la Administración del Seguro Social para hacer el reclamo correspondiente y poder recibir el pago del mes.

Cuáles son los tipos de Seguro Social en Estados Unidos

De acuerdo con lo informado por el Gobierno de los Estados Unidos, el país cuenta con cuatro principales beneficios del Seguro Social, los cuales son se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

Las personas pueden retirarse a los 62 años para acceder al beneficio de jubilación (Pixabay/@congerdesign) (Pixabay/@congerdesign)

Beneficios por jubilación : las personas pueden retirarse a partir de los 62 años, siempre y cuando trabajaron durante varios años y pagaron impuestos del Seguro Social en un periodo de 10 años o más

: las personas pueden retirarse a partir de los 62 años, siempre y cuando trabajaron durante varios años y pagaron impuestos del Seguro Social en un periodo de 10 años o más Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSID, por sus siglas en inglés): los beneficiarios tendrán que ser diagnosticados con una de las discapacidades establecidas por la SSA y haber trabajo durante tiempo indeterminado

(SSID, por sus siglas en inglés): los beneficiarios tendrán que ser diagnosticados con una de las discapacidades establecidas por la SSA y haber trabajo durante tiempo indeterminado Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés): creado para las personas con pocos o nulos ingreso, así como para los mayores de 65 años y personas con discapacidad

(SSI, por sus siglas en inglés): creado para las personas con pocos o nulos ingreso, así como para los mayores de 65 años y personas con discapacidad Beneficios para cónyuges y otros sobrevivientes de un familiar fallecido: lo reciben los cónyuges, cónyuges divorciados, hijos o padre de alguien que trabajó y pagó de manera regular sus impuestos

Cuánto es el monto de pago por los beneficios del Seguro Social

Los pagos aproximados para cada uno de ellos dependerá de lo establecido por la dependencia a cargo de todos estos programas, por ejemplo, en el caso de un familiar fallecido, la SSA destacó que la cantidad que la familia puede recibir dependerá del promedio de sus ganancias vitalicias.

La cantidad que reciben los beneficiarios del Seguro Social dependerá del programa en el que se encuentren inscritos (Unsplash/@Richar Sagredo) (Unsplash/@Richar Sagredo)

En el caso de la jubilación, el beneficio máximo que se puede recibir dependerá de la edad que se jubile una persona, si se retira cuando cumple su plena edad de jubilación (67 años) en 2025, recibiría cerca de US$4018. No obstante, si se retira a los 62 años en 2025, el monto máximo será de US$2831, mientas que al jubilarse a los 72 años recibirá US$5108, según SSA.