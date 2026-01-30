Alerta migratoria en el Super Bowl: ¿puede ICE realizar operativos dentro del Levi’s Stadium?

El Super Bowl 2026 espera la presencia de miles de espectadores, muchos de ellos migrantes que se acercarán al Levi’s Stadium de Santa Clara, California, para disfrutar de la final de la NFL entre New England Patriots y Seattle Seahawks. En este contexto, la presencia de agentes federales, y en particular de oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), amenaza con la posibilidad de operativos.

El ICE y otras agencias federales de EE.UU. estarán en el Super Bowl 2026

Como parte de la organización del evento y dada la popularidad que tiene la final de la NFL, entidades federales participarán del operativo de seguridad .

. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dispone el despliegue de diversas agencias tanto en las inmediaciones como en el interior del estadio.

El DHS desplegará agentes federales en el Levi's Stadium como parte del operativo de seguridad del Super Bowl 2026 Carolyn Kaster - AP

De acuerdo con lo que indica el ICE en su sitio web, los agentes federales en este tipo de eventos se encargan de tareas como desarmar operaciones terroristas, hallar casos de trata de personas, garantizar la ciberseguridad y hacer cumplir las leyes contra la falsificación de productos.

Aunque formalmente el objetivo no es llevar a cabo operaciones de cumplimiento de la ley migratoria, nada impide que los extranjeros sean abordados por las autoridades por otros motivos, como por ejemplo la consulta de documentación correspondiente.

Por qué el Super Bowl LX tendrá la presencia de agentes federales

Aunque la organización del evento la encabeza el estado encargado, en este caso California, las fuerzas federales se despliegan como una forma de apoyo. De acuerdo con un documento del DHS, la final de la NFL tiene una calificación de Special Event Assessment Rating (SEAR).

El Super Bowl tiene una clasificación de evento SEAR 1, por lo que contará con la presencia de agentes federales

Los eventos SEAR son los que tienen algún grado de apoyo federal, con distintos rangos de importancia. La Oficina de Coordinación de Operaciones (OPS, por sus siglas en inglés) se encarga de hacer una evaluación de riesgo y determina cuál es el despliegue requerido.

En este caso, el Super Bowl se considera un nivel 1 de SEAR, el más elevado dentro de la escala. Este nivel se aplica para sucesos con “importancia nacional o internacional que requieren apoyo federal interagencial extenso“.

Aunque aún no se reveló específicamente cuáles serán las entidades participantes del operativo, los migrantes pueden tomar la referencia de otras ediciones del Super Bowl para saber qué esperar. En la final disputada en 2021, participaron del operativo miembros del ICE, la Guardia Costera, el Servicio Secreto y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), entre otras.

Guía para migrantes en el Super Bowl 2026: qué documentos llevar para evitar una detención del ICE

Quienes asistan a la final de la NFL deben tener en cuenta esta información para evitar problemas con la agencia migratoria.

Migrantes que asistan al Super Bowl LX deben tener en cuenta la presencia de agentes del ICE en el Levi's Stadium Gemini

En ese sentido, la organización North Suburban Legal Aid Clinic elaboró una guía en la que detalla cuáles son las opciones:

Para extranjeros que tienen estatus legal

Green card.

Registro de llegada/salida (I-94), pasaporte sellado o documentos de viaje.

Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

Aviso de aprobación (I-797).

Licencia de conducir u otra documentación emitida por el estado.

Para inmigrantes sin estatus regular

Declaraciones de impuestos registradas en los últimos tres años.

Contratos de alquiler o facturas de servicios.

Registros médicos

Licencia de conducir que haya sido emitida por el estado.

Para el caso de los migrantes irregulares, los expertos aclaran que deben tener a mano cualquier documentación que pruebe dos años de residencia en EE.UU.

Además, explican que estas medidas no garantizan evitar una eventual deportación, pero sí otorgarán más posibilidades y tiempo al extranjero para presentar su caso.