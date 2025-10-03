Nuevo diseño en las licencias de conducir de California: así cambian a partir de octubre

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) dio a conocer el nuevo diseño de las licencias de conducir y tarjetas de identificación. Los documentos se comenzarán a emitir desde este octubre con características de seguridad mejoradas.

Nuevo diseño para las licencias de conducir de California

Las nuevas licencias e identificaciones de California, se implementaron desde este miércoles 1º de octubre. La agencia indicó que la imagen presenta “la belleza única del paisaje estatal, medidas de seguridad avanzadas y tecnología de vanguardia”.

El nuevo diseño de las licencias muestra las emblemáticas secuoyas, amapolas y costa de California DMV California - DMV California

Los documentos de identificación del estado se actualizan periódicamente para mejorar la seguridad. La última vez que se hicieron cambios en las características de seguridad fue en 2010, y en 2018, se modificó la apariencia para cumplir con la normativa de la Ley Real ID.

El organismo aclaró que la tarifa para la licencia de conducir actualizada se mantiene en 45 dólares. Mientras que las tarjetas de identificación tienen un precio de US$39.

Licencias y tarjetas de identificación más seguras

Para este diseño se incorporaron imágenes que muestran la naturaleza de la entidad, junto con elementos mejorados contra la falsificación. El director del DMV, Steve Gordon, dijo: “Las nuevas tarjetas utilizan tecnología de vanguardia para mejorar la seguridad y su diseño muestra las emblemáticas secuoyas, amapolas y costa de California”.

Además, se añadió una firma digital de seguridad a uno de los dos códigos de barras del reverso de las tarjetas. “California será uno de los primeros estados en incorporar este tipo de firma digital”, explicó la agencia.

Nuevo diseño en las licencias de conducir de California

Los documentos ya no tendrán banda magnética en el reverso, un sistema que anunció por primera vez en 1989, y se lanzó al año siguiente, según Los Ángeles Times. En ese momento, se comenzaron a eliminar gradualmente las licencias tradicionales de papel.

Qué pasará con las identificaciones actuales: vigencia

El DMV precisó que las tarjetas actuales serán válidas hasta su fecha de vencimiento. En ese sentido, el director de la agencia recalcó: “Si bien sé que algunos de nuestros clientes querrán la nueva versión de la licencia de conducir, no es necesario reemplazar una licencia o tarjeta de identificación existente hasta que la actual caduque”.

En cumplimiento de la Ley Real ID, el Departamento de Vehículos Motorizados comenzó a emitir licencias y tarjetas con un formato nuevo en enero de 2018. A este se le incorporó la silueta de un oso en color dorado con una estrella al interior. Mientras que a los documentos que no cumplen con la norma federal, se les incluyó la leyenda “Federal Limits Apply”.

La Real ID de California tiene como distintivo un oso dorado con una estrella en la parte superior derecha California Department of Motor Vehicles

Hasta septiembre de este año, los carnets emitidos llevaban la imagen de un minero de oro a la derecha y amapolas de California en la parte inferior izquierda, bajo la fotografía a color del conductor. También una imagen del titular que se revela con luz ultravioleta, su fecha de nacimiento, el puente Golden Gate y la Torre Coit.

En 2010, se introdujeron documentos más difíciles de replicar para los falsificadores. Esos carnets incluyeron holografías e imágenes visibles únicamente con luz ultravioleta o negra y firmas en relieve.