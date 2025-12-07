Cuáles son los condados de California con las casas más baratas: por tan solo 250 mil dólares

De acuerdo con un nuevo reporte inmobiliario que analizó la evolución del mercado inmobiliario en octubre de 2025, algunos condados de California ofrecen precios promedio que están por debajo del valor medio del Estado Dorado, uno de los más costosos de Estados Unidos. En algunos casos, hay disponibilidad de viviendas desde 250 mil dólares. Asimismo, el reporte también enumeró cuáles son las zonas con las propiedades menos accesibles.

Los dos condados de California donde se puede comprar una casa con US$250 mil

Los datos se desprenden del informe de octubre de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California. A partir de un análisis que incluyó la evolución de las tasas hipotecarias y otros factores del rubro, el reporte detalló que el precio medio de las viviendas en el Estado Dorado en octubre de 2025 fue de US$886.960.

El reporte de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California recopiló datos del mercado durante octubre Shutterstock

La cifra representa más del doble en comparación con el indicador nacional de EE.UU., que alcanzó los US$424.200 en ese mismo mes, según un reporte de Realtor.

A pesar de lo elevado de los valores del mercado inmobiliario en esta jurisdicción de la costa oeste, los datos recopilados por la asociación revelan que algunos condados tienen precios mucho más accesibles. La mayoría de ellos se ubica en el norte de California o en la región del Valle Central.

Estos son los casos de Trinity y Lassen, donde es suficiente con US$250 mil para adquirir una propiedad unifamiliar.

En específico, estos son los cinco condados con precios promedio de casas más bajos en California:

Trinity : US$250.000

: US$250.000 Lassen : US$251.500

: US$251.500 Siskiyou : US$286.000

: US$286.000 Glenn : US$325.000

: US$325.000 Lake: US$350.000

Los condados más caros de California para comprar una casa

En contraposición, el informe determinó cuáles son las zonas donde el mercado de propiedades tiene valores caros:

San Mateo : US$2.189.500

: US$2.189.500 Santa Clara : US$1.950.000

: US$1.950.000 San Francisco : US$1.850.000

: US$1.850.000 Marin : US$1.680.000

: US$1.680.000 Orange: US$1.391.000

El condado de San Mateo fue la zona más cara de California para adquirir una propiedad durante octubre Facebook County of San Mateo - Government

Los condados de California donde el precio de las propiedades cayó

Otro reporte inmobiliario de Zillow registró la evolución de los mercados en todo EE.UU. A partir de ese informe, se identificó una curiosidad que tuvo como protagonista a California: en octubre de 2025, el Estado Dorado tuvo los cuatro condados con las mayores disminuciones en los precios promedio de las viviendas en venta.

Las caídas más grandes se registraron en San José (US$70.900), Los Ángeles (US$61.000), San Francisco (US$59.000) y San Diego (US$50.000).

El análisis sostiene que no se trata de casos aislados, sino una tendencia nacional que se registró en todo Estados Unidos.

San José, California, es el condado con mayor descuento en el precio mediano de las propiedades de todo EE.UU. City of San Jose

Los datos exhiben un bajo movimiento en los mercados inmobiliarios de muchos estados, lo que generó que los propietarios decidan recortar el precio de las viviendas. Esto es posible gracias a que perciben altos márgenes de ganancias en las transacciones.

A partir de ese resto económico, pueden resignar una parte de su beneficio para intentar acelerar la demanda y concretar una venta.

“La mayoría de los propietarios han visto cómo el valor de sus viviendas se ha disparado en los últimos años, lo que les da la flexibilidad de optar por una o dos rebajas de precio sin perder ganancias”, explicó Kara Ng, economista sénior de Zillow.

Aunque tuvieron bajas nominales menores por ser más accesibles, porcentualmente los descuentos más importantes en los precios promedio se registraron en Pittsburgh, Pensilvania; Nueva Orleans, Louisiana; Austin, Texas; Houston, Texas; y San Antonio, Texas.