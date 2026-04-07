Casi 200 mil empleos en riesgo: la demanda impulsada por Gavin Newsom por recortes en California

Ante la decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar 1200 millones de dólares en fondos destinados a programas de energía e infraestructura, el gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una demanda. Según el documento, los recortes ponen en peligro cerca de 200 mil empleos e impactan en programas que ahorrarían casi 3000 millones de dólares anuales en gastos de salud.

La demanda impulsada por Gavin Newsom contra los recortes federales

Presentada junto con el fiscal general Rob Bonta y una coalición de fiscales generales, la demanda alega que la cancelación y el abandono de US$1200 millones en fondos federales para Alliance for Renewable Clean Hydrogen Energy Systems (Arches) y Resilient and Efficient Codes Implementation (RECI) violan la separación constitucional de poderes.

El gobierno de Gavin Newsom demandó al presidente Donald Trump por el recorte de fondos que habían sido aprobados y asignados por mayorías bipartidistas en el Congreso Facebook Governor Gavin Newsom / White House

El programa Arches es una alianza público-privada dedicada a impulsar la economía del hidrógeno verde y la infraestructura de energía limpia. Por su parte, RECI entrega dinero para implementar códigos de energía actualizados en construcciones.

El documento judicial señala que la financiación había sido aprobada y asignada por mayorías bipartidistas en el Congreso.

“No permitiremos que Trump venda nuestro futuro a sus mayores donantes. No solo rompió un contrato: desafió al Congreso, puso en peligro más de 200 mil empleos bien remunerados y robó miles de millones de dólares en ahorros para la salud a las comunidades más afectadas por la contaminación”, expresó Newsom en un comunicado.

Por su parte, el fiscal Bonta denunció que “el presidente está seleccionando arbitrariamente estos fondos a expensas de los estadounidenses que trabajan arduamente y frenando la innovación y la economía en aras de la venganza partidista”.

Los recortes que ponen casi 200 mil empleos en peligro en California

La denuncia fue presentada el 18 de febrero de 2026, y representa una acción contra el Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés). Los puntos más importantes de la reclamación son:

Los demandantes alegan que la administración Trump intentó subvertir y eliminar programas de energía limpia e infraestructura legalmente establecidos y financiados por el Congreso a través de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA) y la Ley de Reducción de la Inflación (IRA).

El DOE es acusado de crear una “lista de eliminación” de proyectos para recortar fondos.

La demanda sostiene que las cancelaciones se utilizaron como una herramienta política. En octubre de 2025, el DOE anunció la terminación de 315 proyectos valorados en más de US$7,5 mil millones. Según el documento, estos se situaban casi exclusivamente en jurisdicciones que apoyaron a la oposición en las elecciones de 2024.

se utilizaron como una herramienta política. En octubre de 2025, el DOE anunció la terminación de Según el documento, estos se situaban casi exclusivamente en jurisdicciones que apoyaron a la oposición en las elecciones de 2024. Sostienen que el Ejecutivo no tiene la autoridad para negarse a gastar el dinero que el Congreso ya otorgó obligatoriamente para fines específicos.

Según la demanda presentada por Gavin Newsom, el poder Ejecutivo no tiene la autoridad para negarse a gastar fondos que el Congreso había asignado Facebook Gavin Newsom

El gobierno de Newsom acusa que las medidas de la administración Trump pusieron en riesgo la creación de 200 mil puestos de trabajo en el Estado Dorado.

El impacto de los recortes en California

De acuerdo con el documento judicial, la decisión de recorte presupuestario de la administración federal tiene un impacto contundente en ciertos proyectos:

Centros de Hidrógeno Regionales: iniciativas como Arches en California y PNWH2 en el Noroeste del Pacífico perdieron miles de millones en financiación.

iniciativas como en California y en el Noroeste del Pacífico perdieron miles de millones en financiación. Resiliencia y eficiencia: se cancelaron fondos para modernizar códigos de construcción, mejorar la estabilidad de la red eléctrica y reducir emisiones de metano en múltiples estados.

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Según los demandantes, el propósito es que la corte declare el memorando del DOE como inconstitucional, anule las terminaciones de los proyectos y ordene la restauración del dinero para que los programas puedan continuar.