Reembolsos del IRS por energía y eficiencia del hogar en EE.UU.: créditos fiscales vigentes en 2026

Los contribuyentes en Estados Unidos pueden reducir su carga impositiva mediante créditos aplicables a equipos de eficiencia y tecnologías de energía limpia. La normativa establece porcentajes, límites, requisitos técnicos y procedimientos para declarar estos beneficios en la presentación anual de impuestos.

Cuáles son los créditos fiscales vigentes en 2026

Según detalla el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) en su sitio web, en el sistema tributario estadounidense existen dos categorías centrales de créditos vinculados a la energía residencial. Ambos permiten reducir la obligación fiscal en función del gasto realizado durante el año en que se completan las instalaciones o mejoras.

Para el año 2026, los contribuyentes pueden beneficiarse de dos créditos fiscales principales relacionados con la energía y la eficiencia en el hogar Freepik

Crédito por Mejoras en el Hogar con Eficiencia Energética : correspondiente a la Sección 25C del código tributario, este beneficio está orientado a cambios realizados en viviendas existentes, como la instalación de equipos de eficiencia, mejoras en la envolvente del edificio o auditorías energéticas.

Crédito de Energía Limpia Residencial: previsto en la Sección 25D, este incentivo se aplica a tecnologías vinculadas a la generación o almacenamiento de energía renovable, como paneles solares, sistemas geotérmicos o baterías residenciales.

Los dos créditos se aplican como reducciones del impuesto adeudado y no como pagos directos. Sin embargo, el tratamiento del excedente varía según la categoría, lo que influye en la planificación fiscal de los contribuyentes.

Crédito por mejoras de eficiencia energética (Sección 25C)

El crédito de la Sección 25C cubre un porcentaje del gasto en mejoras destinadas a reducir el consumo energético en una vivienda existente. En 2026, el porcentaje general es del 30% del costo calificado.

Este incentivo tiene un límite anual general de US$1200, aunque existen topes específicos según el tipo de equipo o intervención. Por ejemplo, las bombas de calor, calentadores de agua con bomba de calor y sistemas de biomasa pueden alcanzar hasta US$2000.

A diferencia de regímenes anteriores, el crédito ya no tiene un tope acumulativo de por vida, sino límites que se aplican año a año. Esto permite que un mismo contribuyente solicite el beneficio en ejercicios fiscales sucesivos, siempre que realice nuevas mejoras calificadas.

Estos incentivos permiten reducir la carga tributaria basada en un porcentaje de los gastos calificados Freepik

Desde 2025, ciertos productos deben ser fabricados por proveedores calificados, y el contribuyente debe incluir un número de identificación del fabricante en la declaración. Los materiales de aislamiento y sellado de aire constituyen una excepción a este requisito.

Crédito de energía limpia residencial (Sección 25D)

El crédito de la Sección 25D está orientado a tecnologías vinculadas a la generación y almacenamiento de energía renovable. En 2026, el porcentaje aplicable es del 30% del costo de instalación de sistemas nuevos.

Entre las tecnologías elegibles se incluyen:

Paneles solares eléctricos

Calentadores solares de agua

Turbinas eólicas

Bombas de calor geotérmicas

Celdas de combustible

Sistemas de almacenamiento con baterías

En la mayoría de los casos, no existe un límite anual máximo en dólares, salvo para algunas categorías específicas.

Una diferencia clave respecto del crédito de eficiencia es la posibilidad de trasladar el excedente no utilizado a años fiscales posteriores. Si el monto del crédito supera el impuesto adeudado en un ejercicio, el saldo puede aplicarse en declaraciones futuras.

Quiénes pueden aplicar a los incentivos tributarios vinculados a mejoras energéticas en viviendas

La elegibilidad de los créditos depende del tipo de vivienda y del vínculo del contribuyente con la propiedad. En general, las mejoras vinculadas a la eficiencia energética requieren que la vivienda sea la residencia principal del contribuyente.

En el caso del crédito de energía limpia, algunas tecnologías pueden aplicarse también a segundas residencias, siempre que el inmueble no se alquile a terceros. Las celdas de combustible, en cambio, están limitadas a la vivienda principal.

El lunes 26 de enero será el día de inicio de la temporada de impuestos de 2026 en el país norteamericano Freepik

Los inquilinos pueden acceder a ciertos beneficios, como auditorías energéticas o la instalación de determinados equipos, pero no pueden reclamar créditos por mejoras estructurales de la vivienda, como ventanas o puertas, debido a que no son propietarios del inmueble.

En propiedades con uso mixto, el tratamiento depende del porcentaje destinado a actividades comerciales. Si el uso comercial no supera el 20%, el crédito puede reclamarse en su totalidad. Si supera ese porcentaje, el beneficio se calcula en proporción al empleo residencial.

Procedimiento para solicitar los créditos

Para acceder a los créditos, el contribuyente debe completar el formulario 5695 junto con la declaración anual de impuestos. Este permite calcular el monto correspondiente a cada tipo de gasto y determinar su impacto en la obligación fiscal.

El crédito se reclama en el año fiscal en que se completa la instalación del equipo o la mejora, independientemente del momento en que se haya realizado la compra. Por ello, la fecha de finalización del proyecto es un dato clave en el proceso.

La documentación requerida incluye:

Facturas

Comprobantes de pago

Especificaciones técnicas del producto

El número de identificación del fabricante calificado (cuando corresponda)

La administración tributaria que supervisa estos procedimientos es el IRS, mientras que los programas de reembolso y certificaciones técnicas están vinculados al Departamento de Energía.