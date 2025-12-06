Cómo son los inviernos en California y dónde suele nevar

El invierno en California ofrece contrastes bien definidos entre la franja costera, el valle central y las zonas áridas. En el litoral predominan días suaves y húmedos; hacia el interior, las temperaturas descienden con mayor fuerza y al amanecer pueden formarse capas de hielo. Incluso, en las zonas montañosas se pueden ver paisajes cubiertos de nieve.

¿Cómo son los inviernos en California?

Según Visit California, el estado presenta un clima muy diverso durante el invierno, con condiciones que varían según la región. En la mayor parte del territorio predomina un clima de tipo mediterráneo, con inviernos húmedos y templados.

En las zonas costeras las temperaturas extremadamente bajas son poco comunes y los días fríos suelen alternarse con jornadas de temperatura templada.

Mammoth Mountain puede superar los 10 metros de nieve en años favorables Freepick

En las zonas del interior, la temporada es más fresca y húmeda , con días de cielo despejado y temperaturas lo suficientemente frías como para congelar charcos de agua cuando amanece.

El panorama cambia por completo en las zonas que están ubicadas a mayor altitud, donde el clima adopta un patrón más marcado de cuatro estaciones: invierno frío con nieve, veranos cálidos, otoños y primaveras de deshielo.

¿Dónde suele nevar en California?

La nieve en el estado se concentra principalmente en las zonas montañosas y en la región norte. Las áreas más propensas son:

Sierra Nevada : es el sector con mayor acumulación. En años favorables, Mammoth Mountain puede recibir alrededor de 400 pulgadas de nieve (más de 10 metros). La temporada suele comenzar en noviembre y extenderse hasta mayo o incluso junio en zonas elevadas.

Norte de California: las áreas próximas a la frontera con Oregón —como Mount Shasta y el Parque Nacional Volcánico Lassen — registran nevadas abundantes todos los inviernos.

Sur de California: aunque es menos habitual, las zonas altas de las montañas de San Bernardino y los alrededores de Julian, en el condado de San Diego, también pueden recibir nieve durante los meses fríos.

La nieve se concentra en Sierra Nevada, el norte del estado y algunas áreas elevadas del sur Freepick

Las temperaturas promedio para el invierno californiano

El mapeo elaborado por Weather Spark reúne datos históricos mensuales que permiten visualizar cómo evoluciona la temporada invernal —entre diciembre, enero y febrero— en cada ciudad.

En Los Ángeles, el invierno mantiene temperaturas leves. En esos meses, las máximas promedio son:

Diciembre: 67°F (19,4°C) de máxima y 48°F (8,9 °C) de mínima.

67°F (19,4°C) de máxima y 48°F (8,9 °C) de mínima. Enero: 68°F (20°C) de máxima y 49°F (9,4 °C) de mínima.

68°F (20°C) de máxima y 49°F (9,4 °C) de mínima. Febrero: 68°F (20°C) de máxima y 50°F (10°C) de mínima.

En San Francisco, el invierno es más fresco:

Diciembre: 57°F (13,9 °C) de máxima y 47°F (8,3 °C) de mínima.

57°F (13,9 °C) de máxima y 47°F (8,3 °C) de mínima. Enero: 57°F (13,9 °C) de máxima y 46°F (7,8 °C) de mínima.

57°F (13,9 °C) de máxima y 46°F (7,8 °C) de mínima. Febrero: 60°F (15,6 °C) de máxima y 49°F (9,4 °C) de mínima.

En las zonas altas, el invierno trae nieve frecuentemente Freepick

En Sacramento, las noches resultan más frías:

Diciembre: 55°F (12,8 °C) de máxima y 40°F (4,4 °C) de mínima.

55°F (12,8 °C) de máxima y 40°F (4,4 °C) de mínima. Enero: 55°F (12,8 °C) de máxima y 40°F (4,4 °C) de mínima.

55°F (12,8 °C) de máxima y 40°F (4,4 °C) de mínima. Febrero: 61°F (16,1 °C) de máxima y 43°F (6,1 °C) de mínima.

En Palm Springs, las temperaturas invernales se mantienen elevadas para lo esperable en la estación:

Diciembre: 69°F (20,6 °C) de máxima y 46°F (7,8 °C) de mínima.

69°F (20,6 °C) de máxima y 46°F (7,8 °C) de mínima. Enero: 70°F (21,1 °C) de máxima y 47°F (8,3 °C) de mínima.

70°F (21,1 °C) de máxima y 47°F (8,3 °C) de mínima. Febrero: 73°F (22,8 °C) de máxima y 50°F (10,0 °C) de mínima.

En Eureka, en la costa norte, los valores son más homogéneos:

Diciembre: 55°F (12,8 °C) de máxima y 42°F (5,6 °C) de mínima.

55°F (12,8 °C) de máxima y 42°F (5,6 °C) de mínima. Enero: 56°F (13,3 °C) de máxima y 42°F (5,6 °C) de mínima.

56°F (13,3 °C) de máxima y 42°F (5,6 °C) de mínima. Febrero: 56°F (13,3 °C) de máxima y 43°F (6,1 °C) de mínima.

¿Qué se espera para este invierno en California?

El Old Farmer’s Almanac anticipa un invierno “típico o ligeramente más leve” para la mayor parte del estado, con condiciones secas y temperaturas relativamente moderadas. Aun así, advierte que en las zonas propensas a la nieve “no conviene guardar la pala”, ya que algunos episodios invernales todavía son posibles.

Por su parte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) proyecta temperaturas por encima de lo normal entre noviembre y enero, con una probabilidad de entre 33% y 50% de que el trimestre sea más cálido que el promedio de 1991-2020.

Este panorama está asociado al debilitamiento de La Niña, que abre paso a condiciones más neutras y altera el comportamiento del chorro polar y de las tormentas en la Costa Oeste.

En cuanto a las precipitaciones, tanto el Almanac como la NOAA coinciden en que la mayoría del estado tiene chances por debajo de lo normal de lluvia y nieve durante el invierno.

¿Cuándo termina el invierno en EE.UU.?

Según The Old Farmer’s Almanac, el invierno 2025–2026 se extiende formalmente hasta el 20 de marzo de 2026, fecha en la que ocurre el equinoccio de primavera en el hemisferio norte.

Aunque el calendario astronómico marca ese fin oficial, el sitio señala que las condiciones invernales pueden prolongarse en algunas regiones, especialmente en el norte y el interior del país.

¿Cómo es el resto del año en California?

Más allá del invierno, California atraviesa tres etapas con climas muy variados, de acuerdo con la información oficial de Visit California.