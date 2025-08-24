Empieza por Texas: la cadena de comida rápida mexicana que hace entregas a domicilio con drones en agosto de 2025

Con el objetivo de innovar y acercarse a los consumidores más jóvenes de Estados Unidos, Chipotle comenzará a utilizar drones para entregas a domicilio de sus alimentos. El programa iniciará en Texas y se ampliará a otras zonas en las siguientes semanas.

Chipotle usará drones para entregas a domicilio

La cadena de comida rápida Chipotle Mexican Grill anunció a través de un comunicado una colaboración con la empresa Zipline, el sistema de reparto autónomo con drones más grande del mundo, para enviar pedidos a domicilio a través de estos vehículos aéreos no tripulados.

La nueva opción de entrega por drones se llama Zipotle, que utilizará una flota de aeronaves ligeras y de cero emisiones de la firma de reparto, para realizar entregas superrápidas que le permitirán a los clientes ahorrar tiempo y comer sus alimentos más frescos.

La cadena de restaurantes indicó que todo el menú de Chipotle está disponible para esta nueva opción de entrega a domicilio, a través de su aplicación móvil.

Dónde está disponible la opción de entrega con drones de Chipotle

La empresa indicó que, como primera fase de su programa, Zipotle comenzó a enviar pedidos por aire únicamente para un número pequeño de usuarios que viven en el área metropolitana de Dallas, a partir del 21 de agosto de 2025.

Para ser más específicos, está disponible para clientes del área de Rowlett, y la primera sucursal en contar con este servicio es la ubicada en 3109 Lakeview Pkwy. La firma agregó que en las siguientes semanas se ampliará la zona de entregas con drones, aunque no especificó si será también en Dallas, en otras ciudades de Texas o en otros estados del país.

Cómo funciona Zipotle

El servicio de entrega con drones de Chipotle para los usuarios que viven en el área de Rowlett, Dallas, funciona de la siguiente manera:

Descargar la aplicación móvil de Zipline a través de Google Store o Apple Store en cualquier smartphone con sistema Android o iOS.

la aplicación móvil de Zipline a través de Google Store o Apple Store en cualquier smartphone con sistema Android o iOS. Realizar su pedido en Chipotle.

en Chipotle. Los empleados de la sucursal colocarán el pedido listo en un Zipping Point , que permite a los drones de Zipline recoger de forma autónoma los productos para su entrega.

, que permite a los drones de Zipline recoger de forma autónoma los productos para su entrega. Tras volar a su destino, los drones se mantendrán suspendidos en el aire a unos 90 metros de altura, mientras el Zip desciende hasta la entrada del domicilio para dejar el paquete con suavidad para que no sufra daño

Zipotle operará los 365 días del año, inicialmente con un horario de 12.00 hs a 20.00 hs (hora local) y pronto se ampliará hasta las 22.00.

Por qué surgió la idea de Zipotle

Curt Garner, presidente y director de estrategia y tecnología de Chipotle, dijo a la CNBC, que esta opción con entrega de drones podría resonar más con el público joven de Estados Unidos, sector clave para el desarrollo de la compañía en el futuro.

“Creo que el consumidor más joven es una de las grandes oportunidades de mercado para nosotros, ya que son los mayores fanáticos de Chipotle”, comentó el directivo.

“Los jóvenes son más propensos a pedir comida a domicilio que los consumidores mayores, y con un grupo curioso con ganas de probar cosas nuevas”, agregó.

En tanto, afirmó que para jóvenes que viven solos o en grupo en departamentos o viviendas compartidas, las entregas a domicilio por medio de drones son una excelente opción.

“Con Zipline, tocas un botón y, minutos después, la comida aparece mágicamente: caliente, fresca y ultrarrápida”, dijo por su parte Keller Rinaudo Cliffton, director ejecutivo y cofundador de Zipline.